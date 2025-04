Transform IT Awards 2025: Умна поточна линия, AI оглед на щети, роботи и платформа за управление на правна практика

eBAG (Кънвиниънс), ДЗИ, Симбиотик и Биосийк са наградените в четвъртото издание на конкурса иновативни проекти

Източник: A1 България

Transform IT Awards 2025 представи ключовите тенденции в технологичния бизнес в панелна дискусия с водещи експерти за новостите при изкуствения интелект, киберсигурността, инфраструктурата и потребителското преживяване. В разговор със свръхчовека Георги Ненов, те изтъкнаха необходимостта от обучение и нови умения като ключово направление, в което бизнесът трябва да положи усилия.



Божидар Банчев, директор „ICT и инфраструктура“ в А1 България и Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1 България и член на журито на Transform IT Awards подчертаха важността на киберустойчивостта за успеха на компаниите. По техните думи постигането на съответствие с директивите на ЕС за киберсигурност NIS2 и DORA дава добри насоки, но и редица предизвикателства за бизнеса. Затова в подкрепа на малките и средни предприятия А1 е подготвила специални пакети с решения, обхващащи ключовите аспекти на киберзащитата и съответствието с регулациите. Крум Хаджигеоргиев, председател на Управителния съвет на БАСКОМ, сподели впечатления за необходимостта от развиване на нови умения на ИТ пазара на труда. Главният редактор на DigitalK и член на журито на конкурса, Владимир Владков, посочи иновативните приложения на AI като обединяваща тема в кандидатиралите се проекти.



По време на официална церемония бяха обявени и победителите в трите категории на конкурса Transform IT Awards- eBAG (Кънвиниънс), ДЗИ, Симбиотик. Специалната награда на организаторите получи Биосийк.



„Технологичните иновации са двигателят на прогреса и са неизменна част от философията на А1, която ни превърна в най-големия системен интегратор. Това е причината вече четвърта година да отличаваме новаторския подход при прилагането на технологични решения. Радвам се, че той вече се превръща в задължителна част от бизнес стратегията на все повече организации, които се стремят да се развиват и успяват,“ заяви Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България. Тя връчи наградата в категория „ИТ решение, внедрено в организацията“ за проекта на eBAG за умна поточна линия. Решението е дело на вътрешен екип на Кънвиниънс в партньорство с Логисофт и повишава производителността с 25%.



Като най-голямата технологична и ICT компания и водещ системен интегратор А1 е основател на наградите, които поставят във фокуса на общественото внимание иноваторите в бизнеса, като част от мисията си да подкрепя екосистемата на технологични иновации, които движат напред икономическото развитие на страната.



В четвъртото издание на конкурса се съревноваваха 41 компании от различни сектори и мащаб, както и държавни и общински институции, реализирали проекти през 2024 година. Сред тях са 17 проекта в категория „ ИТ решение, внедрено в организация“, която отличава иновации в създаването на ефективни и свързани решения за бизнеса, 13 проекта, разработени от вътрешни екипи и 11 заявки в категория „Стартъпи“. Кандидатурите бяха традиционно оценявани по специално разработена от Price Waterhouse Cooper методология, основана на четири основни критерия: „Стратегия и визия“, „Имплементация, ефективност и резултати“, „Иновативност и креативност“ и „Въздействие и перспективи за развитие“. Сред членовете на журито се включиха опитни лидери в сферата на иновациите, представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, стартъп общността и др.

