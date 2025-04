Yettel отличи проект за квантови изчисления и платформа за стартъпи на TUES Fest 2025

Под мотото IT All Starts Here събитието представи 120 разработки в сферата на софтуера, хардуера и компютърните мрежи

Източник: Yettel

Два иновативни ученически проекта бяха отличени от Yettel по време на тазгодишното издание на TUES Fest 2025 – платформа за квантови изчисления и за стартъпи. За трета поредна година телекомът е партньор на събитието, като участва в оценяването на проектите.



Организиран изцяло от ученици за ученици, TUES Fest представлява ден на отворените врати на технологичното училище “Електронни системи” (ТУЕС) към Технически университет – София, в който възпитаници на училището представят свои разработки и проекти. Фестивалът показва как младите таланти виждат и създават бъдещето на технологиите и демонстрира силната връзка между ТУЕС и ИТ индустрията. Под мотото „IT All Starts Here“, тази година той събра над 250 ученици, които представиха общо 120 проекта, разпределени в три основни направления: софтуер, хардуер и компютърни мрежи.



От всички тях Yettel отличи два проекта. Първият бе под името Q-bit и представя цялостна платформа за симулиране на квантови изчисления върху обикновен компютър. Учениците създадоха квантов език за програмиране, наречен Q Assembly. Те разработиха и иновативна система, която автоматично управлява паметта в програмите, написани на програмните езици C и C++. Идеята има за цел да подпомогне разработчиците и изследователите в сферата на квантовите технологии и да популяризира тази нова област сред младите специалисти.



Другият награден проект – FirmFlow, е платформа, която улеснява процеса на стартиране на нови компании в България. Чрез ясно структурирана методология, платформата предоставя на младите предприемачи възможността да превърнат своите идеи в реален бизнес още от най-ранен етап.



Участието на Yettel в TUES Fest е част от дългосрочния ангажимент на компанията да подкрепя развитието на младите таланти, като насърчава тяхното иновативно мислене и смели идеи за дигитално бъдеще. Телекомът подкрепя развитието на младите хора и чрез различни свои програми – от стажантската програма Hub by Yettel за студенти и млади специалисти, до програмите „Втора смяна“ и Yettel Teen Academy, насочени към кариерното ориентиране на деца и близки на служители от 5. до 12. клас.

