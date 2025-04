Колегата в HR-а Иван Иванов (ИИ) става все по-зает

Георги К. Първанов ГЕОРГИ К. ПЪРВАНОВ е магистър по маркетинг от Югозападния университет. Управител е на Cteam и партньор в Bulgaria wants you. Член е на Управителния съвет на Българската конфедерация по заетостта, председател е на Контролната комисия на Българската асоциация за управление на хора. Ментор, Teenovator Advisor в Pleggi, Разкажими, 13Mari.



Шеги за AI



• За да замени AI моята работа, трябва да се опише ясно и пълно задание какво върша. В безопасност съм!



• Защо AI се раздели с гаджето? Защото не можа да намери алгоритъм, съвместим с любовта.



• Защо AI не става за stand up – защото шегите му са твърде предвидими.

КОГАТО МАРК ЗУКЪРЪРГ РЕШИ да намали или изобщо да премахне фактчекърите (проверяващите съдържанието) във Facebook, се разгоря ожесточена дискусия дали постъпва правилно, или не. Аз съм 50:50 – мисля, че трябва да има отсяване на текстовете в социалните медии. Но не е нормално половината от това, което съм качвал, да бъде премахнато, включително шеги и закачки или артфотографии.В същото време друго решение на Марк Зукърбърг мина много по-тихо, а то може да унищожи Facebook и цялата Меtа и да ги прати там, където са Yahoo, ICQ и много други. Става дума за разрешението да се създават профили, генерирани с изкуствен интелект.Ако Мeta не промени тази политика, скоро може да влезете в неочакван сюжет – очарователната мацка/младеж, с която/когото си пишете от месеци, и лека-полека започвате да се влюбвате един в друг, която/който знае ВСИЧКО, което е публично за вас, да се окаже, че не може да дойде на среща или с вас на бар, по обективни причини... Или кандидатът за работа, когото се опитвате като HR да привлечете на работа, е AI профил. В малко по-далечно време огромна част от профилите във Facebook, в Linkedin и в останалите социални медии ще бъдат генерирани от AI. Следващата стъпка ще бъде все повечеЩе има огромен отлив на стотици милиони потребители от Facebook и други социални медии. Ще се появят нови звезди, които забраняват ботове и AI генерирани профили.Докато четете тази статия, в САЩ се работи по над 6300 проекта, свързани с AI, има още десетки хиляди в цял свят, особено в Китай и Япония. Тези проекти са много модни в момента сред инвеститорите и без проблем намират многомилионно финансиране. Приветствам тези, които ще отменят хората в непривлекателната или тежка работа – водолази, трудни и рискови заваръчни операции; оператори в заводи за плочки, почистване; тежка работа в склад.Притеснителни обаче са прогнозите, че стотици милиони счетоводители, трактористи, анализатори, преводачи, маркетолози, служители в колцентрове ще загубят работа в следващите години.Искаше ми се AI да е до човека да му помага по-добре да върши своята работа, отменяйки го в нейната най-трудна част. Посоката обаче, в която вървим, е трактористът, който се е обучавал дълги години и днес получава 100-120-150 лв. надница на ден, до две-три години да бъде заменен от трактор, който се управлява сам.В областта на HR-а колегата Иван Иванов (ИИ) ще става все по-зает. Първата му работа беше да помогне при подбора на персонал, следващите стъпки ще бъдат да поеме част или изцяло ориентация, онбординг, обучения, пейрол, инструктаж по безопасност на труда, коучинг, рецепция, колцентър.Иван Иванов (ИИ) ще организира фирменото парти и ще поръчва ваучерите за храна и картите за фитнес. Може вместо вас да присъства на обучения и уебинари, да анализира огромни обеми документи, да подготвя бюджети и презентации, да направи организационна структура или длъжностна характеристика. Ще изготвя обявите за работа – в които ще пише могат ли да се заемат съответните позиции от роботи или друг тип AI – ще може да попълва трудов договор за 1,5 сек; няма да ползва отпуски и няма да излиза да пуши в работно време. С няколко от неговите AI колеги може да сведе HR отдел на фирмата с 2000 души персонал от сегашните десет човека на трима-четирима. Хайде сега, мултиплицирайте тази картина в мащаб цяла България, Европа и целия свят и си представетеЕдно от най-неприятните му приложения в HR би могло да бъде на вътрешен психолог, коуч, ментор във фирмата. Вече има приложение на AI, което е събеседник на самотни хора, говори с тях по всякакви теми и ги успокоява. Мисля, че всъщност ги прави още по-самотни.При всичките му плюсове Иван Иванов (ИИ) има съществени недостатъци – не е креативен, няма емпатия, не е човечен. Не може да свърши работа, ако няма ясно задание, във формат, от който да не излиза. Поне засега. В HR той няма да даде шанс на учител по музика да стане търговски представител в хода на подбор на персонал, тъй като работи в строга рамка. Тръпки ме побиват, ако дойде време учителят да е AI, да навлезе в съдебната система, в политиката, да ръководи самолети, или да държи бутона за ядрено оръжие.Ако Вашият HR manager, Training и Development, Recruitment and retention, Compensation and Benefits мениджъри са станали AI, значи и финансовият ви мениджър е AI, а изпълнителният ви директор е робот. Не бих искал да работя във вашата фирма – само си представете срещите на екипа или тиймбилдингите какви ще бъдат!?През тази и следващата година ще имаме бум на AI проекти в HR в България (разбира се, не само в HR).Дали наистина е AIПод модното AI се вкарват много решения, които не са с тази технология, често са завоалирани зад AI backed by human. Уверете се, че ако търсите AI, наистина е AI.Какъв е опитът на фирмата,с която преговарятеСтава въпрос конкретно за AI за HR. Проверете от колко време се занимават с подобни проекти, имат ли въведени в компании и какви са резултатите. Професионалисти ли са, или група лаици, които се опитват да яхнат вълната? Немалко неподготвени хора с подобно мислене видяхме да се възползват от бума на коучинга.Случва се, особено средният и големият български бизнес, в желанието си да е в крак с модата и да се похвали в презентациите си, че ползва AI, да внедрява изкуствен интелект, без да има технологична необходимост от него.Не носи ли рискове за вашата фирма, съгласувано ли е с GDPR и други законови изисквания, включително и изискванията за управление на риска.През 2026 г. влиза със задължителен характер нов регламент на ЕС за AI, по който отсега е необходимо да започнете да подготвяте процедури и политики.Аз лично вярвам, че след бума в AI в следващите 5 години ще започне обратният процес на връщане към човека. Ще се ценят високо продукти и услуги, изцяло създадени от човек, зони без Wi Fi, AI, роботи и социални медии, писани от хора и за хора.Има предложение за много по-високо данъчно облагане за фирмите, в които роботи и AI заменят хора, като събраните средства да се ползват за преквалификация и обучения на загубилите работата си. Според мен има1. AI е превзел България и света, много малко дейности са останали за хората, стотици хиляди в страната и милиони по света се тъпчат с чипс на дивана пред AI-TV и вегетират от гарантирания базов доход, човешката цивилизация потъва, и да, AI може да унищожи цивилизация.2. Човекът уверено се развива в много направления, стъпва на Марс, намира лек за рак и СПИН, придвижва се с летящи автомобили с активно използване на новите технологии и AI.