Приобщаването на хора с увреждания – стратегическо предимство и двигател за устойчив растеж на бизнеса

Ангажираността към хората с увреждания може да допринесе за реална позитивна промяна в работната среда, пазара на труда и нагласите в обществото. Тя трябва да се разглежда като стратегическа възможност за бизнес растеж и дългосрочна устойчивост в обществото. Това са само част от изводите, представени на форума на LEAD Network Bulgaria Chapter „Достъп за всички: Шампиони в приобщаването“. В събитието се включиха компании от бързооборотния и ритейл сектори и представители на НПО. Организации с практики в създаването на по-достъпни и включващи работни места споделиха своя опит. Обсъдени бяха предизвикателствата и възможностите за още по-целенасочени дейности в тази посока.



Събитието бе открито от съпредседателите на LEAD Network Bulgaria Chapter – Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България и Дарина Стоянова, изпълнителен директор на ПРЕСТИЖ.



„Само шест месеца след създаването на LEAD Network Bulgaria вече сме домакини на присъствено събитие по ключова тема. Това е ясен знак, че когато лидерите и компаниите се обединят около ценности като приобщаването, действията не закъсняват. Лидерството днес означава ангажираност, прозрачност и смелост да променяме средата около себе си“, каза Милена Драгийска в обръщението си към гостите.



„Ние сме тези, които трябва да направим стъпки за промяна – да насърчаваме създаването на приобщаваща среда и да се превърнем в истинските шампиони на приобщаването. Днес повече от всякога компаниите имат възможност да привличат хора с увреждания като потребители, клиенти, но и като служители и мениджъри. Вярвам, че активното участие на хората с увреждания в трудовия пазар и обществения живот е печеливша посока за всички“, каза Дарина Стоянова.



Специален гост на форума беше Катарина Оливейра Фернандес, директор „Обучение, развитие и приобщаване“ в MC (част от групата SONAE). Тя сподели опита на компанията в създаването на приобщаваща корпоративна култура и по-специално на хора с различни възможности. „Започнете с малки стъпки и не подценявайте силата на обученията на всички в екипа – те са ключови за успешната интеграция на хората с увреждания. Работете активно в сътрудничество със специалисти и организации, които разбират техните специфични нужди и направете възможното, за да докажете, че включването им е важно и може да се случи“, допълни тя.



Кратка анкета сред участниците във форума изследва възможните бариери пред работодателите за наемането на хора с увреждания. Най-често посочваната пречка бе неподходящата инфраструктура на работните пространства и среда. Обнадеждаващо, вторият най-популярен отговор бе, че пречки всъщност няма. Други често срещани притеснения бяха свързани с емоционално напрежение за останалите хора в екипа заради недостатъчно знание как да общуват с хората с увреждания, предполагаема липса на гъвкавост за поемане на други професионални ангажименти и по-висока юридическа защита за трудоустроения служител.



Промяната вече е видима - в офисите и магазините, в нагласите на хората. Това беше общото послание от панелната дискусия на форума, модерирана от Дарина Стоянова, посветена на добрите практики и примерите за постигане на включваща работна среда. В нея участваха представители на компании - членове на LEAD Network Bulgaria Chapter: Валентина Божева, вицепрезидент на Фантастико Груп, Вергиния Василева, старши специалист „Развитие на хора“ в IKEA България, Гергана Борисова, старши експерт, Партньор човешки ресурс в Yettel България и Йоана Колева, основател на JAMBA.



Участниците в дискусията обсъдиха начини за преодоляване на бариерите и стигнаха до ключови изводи. Един от тях бе, че когато премахнем стереотипите и се съсредоточим върху уменията на хората с увреждания, откриваме неизползван потенциал от таланти. Освен това клиентите и потребителите на стоките и услугите в бързооборотния сектор усещат и ценят ангажираността на компаниите към истинско приобщаване. Сред другите изводи на дискусията бяха още необходимостта от допълнителна работа за преодоляване на стереотипите и по-силен фокус върху конкретните умения на хората с увреждания и потенциала им, който може да бъде развит.



Форумът подчерта, че приобщаването е много повече от спазване на регулации. То е стратегическа възможност за бизнес растеж и дългосрочна устойчивост в обществото.



Събитието завърши с вълнуващо музикално изпълнение от Кристиян Григоров, мениджър „Проекти“ в JAMBA, който изпя емблематичната песен на Стиви Уондър "I Just Called to Say I Love You". Тази музикална изненада беше емоционален завършек на деня, посветен на приобщаването и важността да се разбират и подкрепят различията.

