Анна Габровска, Филип Морис България: Девет години сме Top Employer, защото сме добри

АННА ГАБРОВСКА, ръководител отдел „Култура и човешки капитал“ във Филип Морис България.

АННА ГАБРОВСКА има богат опит от над 20 години в областта на човешките ресурси в големи международни организации и работи задълбочено върху теми като развитие на таланти, ангажираност, вътрешна култура, благосъстояние, многообразие и приобщаване. Заедно с екипа, който оглавява във Филип Морис България, Ани развива отдел „Култура и човешки капитал“. Социолог по образование, тя започва кариерата си като журналист и впоследствие професионалният ѝ път преминава през „Deloitte България“ и „Coca-Cola HBC България“.





В началото на 2025 г. каква е равносметката за изминалата година и какво ново предстои?



Миналата година беше изключително богата за нас като екип, с нововъведения и много споделени успехи. България беше сред пилотните пазари за глобален дигитализационен проект на отдел „Култура и човешки капитал“. С него подобрихме дигитализацията на HR процесите, които се ползват от всички служители в компанията. Системата е глобална, лесна за употреба и стандартизирана. С нея не само че е много по-лесно за нас и колегите ни, но и ни дава възможност да имаме стандартизирани процеси и още по-точни данни, които да ни помагат в решенията.



Друг важен акцент за нас през изминалата година беше вътрешната ни култура, това беше година на целенасочен разговор за ценностите ни, които наричаме DNA, нашето ДНК като компания - We care (Грижа ни е), We are better together (Заедно сме по-добри) и We are game changers (Променяме правилата на играта). Имахме много наситен план с голяма палитра от дейности. Една от тях си струва да споделя – представихме обновените ни ценности на специално събитие, в рамките на което колеги споделиха лични истории, свързани с поведенията, които ценим. Това имаше огромен успех и ни докосна силно, защото станахме част от личните преживявания на членове на екипа ни.



Ще завърша равносметката за изминалата година с още едно постижение – през 2024 г. стартирахме промяна на организационната структура. По този начин предоставихме възможност на повече от 50% от служителите в компанията да променят позициите си с цел развитие. Фокусът ни тук беше развитието на хората – както от гледна точка на кариера, така и от гледна точка на знания и умения. Пример за последното е програмата MyPersonalGrowth, която правим за втора поредна година и беше отличена от Employer of Choice Awards. Част от програмата бяха дните на отворени врати в отдел „Култура и човешки капитал“ за коучинг и кариерна консултация. Представихме на колегите ни новите ни Carrier Hubs за всички PMI функции, направихме обучения за кариерно развитие и даване на обратна връзка.



Отново инвестирахме в т.нар. „слушане на служителите“ (employee listening), като проведохме проучвания за ангажираността два пъти в годината, а също и фокус групи за ангажираността и изпълнихме плана си, който ни доведе до много високи резултати.



Стартираме положително 2025 г. с пореден повод за гордост – компанията ни бе обявена за Top Employer за девета поредна година на локално, европейско и глобално ниво. Вярвам, че високите стандарти ни водят вече толкова години до това признание. Ние се учим от всичко, което правим. Бизнесът ни се развива с такава скорост, че ние се променяме заедно с него, иновативни сме и се приспособяваме. За нас е изключителна гордост, че високите ни политики, бизнес стратегията ни и вътрешната ни култура, която стимулира уелбиинга и автентичността на колегите ни, биват разпознати и оценявани.





Споделяте, че хората са в основата на успеха на Филип Морис България, как се грижите за тях и тяхното благосъстояние?



Благосъстоянието на един човек, на първо място, е въпрос на личен избор и предпочитания. Силно вярваме и виждаме, че успехът на хората в организацията подобрява тяхното благосъстояние. А успехът може да се изрази в много различни аспекти, например от гледна точка на представяне на пазара и постигане на бизнес резултати, или на ниво растеж и развитие в компанията. Друг сериозен успех за нас като екип е хората да имат усещане за принадлежност към организацията, да бъдат ангажирани, а нашите резултати са впечатляващо високи в тази посока. За нас е изключително важно да признаваме успехите на хората и да ги подкрепяме. Само за изминалата година повече от половината колеги са получили признание под различна форма.



Миналата година стартирахме проект за създаването на общност от Wellbeing Champions. Поканихме всички служители, за които темата „благосъстояние“ е близка до сърцето, да станат Wellbeing шампиони. Заедно с тях ще можем да бъдем още по-близо до всички колеги и ще генерираме идеи за различни проекти в сферата на Wellbeing, които ще реализираме заедно. Тази година отново искаме да прекарваме повече време заедно.



Продължаваме добрите практики от предходните години като организиране на семинари за баланса между работа и личен живот, празнуваме национални празници заедно, организираме тиймбилдинги за служителите на компанията.



Предстои да стартираме Групи по интереси (Employee Resource Groups), които са в областите равнопоставеност между половете, равнопоставеност на различни възрастови групи, родителите на работното място и други.





Тази година предстои да стартирате новото издание на ежегодната стажантска програма на Филип Морис България за набиране на млади таланти IMPACT Graduate Program 2025. С какво програмата е по-различна от тези на други компании и какви кадри целите да привлечете?





Програмата IMPACT Graduate Program е предназначена за завършващи студенти или наскоро завършили хора с малък професионален опит, които търсят развитие в корпоративна среда. Тя дава възможност на млади таланти да стартират кариера в динамична интернационална обстановка, работейки по проекти с реално значение за бизнеса, ръководени от утвърдени професионалисти. Самата програма е създадена с грижа за това стажантите да добиват опит от първия си работен ден в компанията, искаме да ги потопим в бизнеса, да се запознаят с отделните функции и да работят по конкретни проекти.



В рамките на IMPACT Graduate Program стажантите получават структурирана подготовка и обучения в сферата, в която са избрали да се развиват. Предоставяме им възможност да работят с ментори, а също – да създадат вътрешна общност с останалите участници в програмата под формата на общ проект.



Стажантската програма е с продължителност шест месеца, изцяло е платена и включва богатия пакет от социални придобивки, които Филип Морис България предоставя на своите служители. Периодът е по-дълъг от обичайните стажантски програми, но целта ни е всички тези млади талантливи хора да са пълноправни членове на екипите и да работят по реални бизнес проекти.



IMPACT може да се похвали и със завиден успех – в последното издание на програмата цели 40% от участниците вече са на постоянни позиции в компанията.





Миналата година обявихте второто издание на разширената ви програма за професионалисти на високо ниво. Разкажете ни малко повече за нея.



Програмата Game Changers стартира като пилотна от България преди три години, когато започнахме с фокус в привличането на трима професионалисти с опит над 10 г. Те преминаха през ротация на 3 позиции на всеки 8 месеца с цел бързо да навлязат в бизнеса, да се включат в стратегическите решения, но заедно с това да преминат през три от основните функции в организацията. Тези наши колеги вече заемат ключови позиции в структурата ни и така доказахме, че програмата работи.



Миналата година надградихме програмата в международна с обхват филиалите на Филип Морис в България, Гърция и Румъния. С нея искаме да привлечем хора с опит в областта на маркетинга и продажбите, които са готови да предизвикат себе си и в рамките на две години да осъществят ротация на две позиции в различни функции, но и в различни държави. Целта ни е тези нови колеги да опознаят индустрията и бизнеса ни, да разберат визията ни, да навлязат плавно в организацията, докато в същото време им даваме възможност да работят в реалния бизнес и да натрупват опит в различна организационна среда. Така можем да стимулираме по-бързо кариерно израстване и развитие в организацията. Много важно е да кажем, че търсим хора с амбиция, с хъс и с готовност за бързи промени.



В днешния динамичен, бързо развиващ се свят вече е обичайно в големите компании успешно да работят заедно и да си сътрудничат представители на различни поколения. Какви са Вашите наблюдения по темата?



Смятам, че разговорът по темата трябва да е с ключова дума „симбиоза“ – всяко едно поколение да уважава спецификите на другото, неговите нужди, желания и цели, да бъдат в хармония. Във Филип Морис уважаваме индивидуалността на всеки човек независимо от неговата възраст и опит. От една страна, са по-възрастните поколения, които разполагат с огромна база от знания, бизнес нюх и опит, а от друга страна, са младите, въоръжени с нови умения, свежи идеи и безстрашен подход. Когато работят заедно, това без съмнение е рецепта за създаване на иновативни бизнес решения. Стремим се да даваме възможност на младите ни колеги да дават своите идеи и гледна точка, но и да уважават силата на опита. На глобално ниво работим активно в посока сближаване на представители от различни поколения, защото вярваме в разгръщането на пълния потенциал за иновации чрез трансформиращата сила на сътрудничеството.





Кои са най-сериозните предизвикателства в работата Ви и как ги посрещате?



Най-голямото предизвикателство за мен е всъщност и най-удовлетворяващият фактор в моята работа. А именно – да работя с много и различно мислещи хора. Всеки човек носи своята индивидуалност, има специфики както в характера, така също в опита и в знанията. Успешната колаборация между отделни професионалисти и създаването на нови проекти е истинско признание за добре свършената работа.



