Работим за вдъхновяваща мисия – да помагаме за по-добро здраве и качество на живот на хората в България и региона. Това казва Деница Стоянова, ръководител „Човешки ресурси“ за клъстер Балкани в AstraZeneca

Текстът е публикуван в бр. 1 (53) на сп. Business Global



Щастлива компания ли е AstraZeneca България, госпожо Стоянова? Щастливи ли са хората на работното си място? Коя е спойката в екипа?



Щастието е дума, която е заредена с различен смисъл за всеки човек, и в този контекст ние в AstraZeneca уважаваме различията. Бих добавила тук и цитат на любимия ми приказен герой – Питър Пан: „Тайната на щастието не е в това да правиш това, което харесваш, а да харесваш онова, което ДЕНИЦА СТОЯНОВА е ръководител „Човешки ресурси“ за клъстер Балкани във фармацевтичната компания AstraZeneca. Има 18 години опит в управлението на хора, проекти и процеси в различни европейски държави. В настоящата си роля се стреми към привличане и развиване на таланти, внедряване на иновативни процеси, поддържане на висока удовлетвореност и ангажираност на служителите, както и изграждане на приобщаваща култура, в която многообразието и стремежът към устойчиво развитие са водещи ценности. Деница e завършила и международната Executive MBA програма на Cotrugli Business School и е бакалавър по стопанско управление от УНСС. правиш“. И да, в AstraZeneca България сме се събрали хора, които харесваме това, което правим – вероятно защото имаме възможността да работим за много вдъхновяваща мисия – да помагаме за по-добро качество на живот и здраве на хората в България и региона.



Как хибридната работа и изкуственият интелект променят изискванията, средата и културата на компанията?



Безспорно основният двигател за средата и културата на една компания са хората. А какво ги мотивира, според мен най-добре е обобщил Даниел Пинк в книгата си Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, а именно:



1. Автономия/свобода (по отношение на начина, по който вършим работата си)



2. Усъвършенстване (да ставаме все по-добри в това, което правим)



3. Цел/Purpose (да работим за нещо значимо).



Хибридната работа означава доверие и свобода да организираш физическото си присъствие в офиса, а това са силни мотивационни фактори. В AstraZeneca микроменажирането не се насърчава. От една страна, защото бихме искали да има т. нар. Empowerment (овластяване) на хората в организацията, за да предлагат идеи и да реализират иновации. От друга, защото с богатото ни портфолио от иновативни медикаменти и клъстерна структура би било невъзможно да проследяваме всяка задача на екипите. Давам за пример моя отдел „Човешки ресурси“ – колегите ми се намират във всяка от държавите на клъстер Балкани. Чрез хибридния ни начин на работа оставаме гъвкави и ефективни – дали на MSTeams срещата ще се включи колега от дома си в София, или от офиса ни в Любляна, за мен като мениджър няма значение. Но всичко хубаво е въпрос на баланс – изцяло дистанционният модел на работа определено би възпрепятствал сплотяването на екипа и приятелската атмосфера в офиса.



По отношение на изкуствения интелект отново ще се върна на модела на Даниел Пинк. AI ни прави по-ефективни и освобождава време от административните задачи, което ни дава свободата да инвестираме в това да сме по-близо до хората в екипите ни, да работим по стратегически и креативни проекти, да се усъвършенстваме, или просто да свършим навреме работа и да бъдем с любимите ни хора. Какво по-мотивиращо от това подарено ни от AI време?



Кои са Вашите уникални предимства, които са сърцевината на Вашия работодателски бранд? Как комуникирате тези свои уникални предимства?



Това, че сме част от една от най-бързо развиващите се глобална иновативна фармацевтична компания, в която приемането на различията и грижата за хората са не само думи, а постоянен стремеж, вплетен във всички наши процеси. Другото нещо, което привлече мен към AstraZeeneca, е международният екип на клъстер Балкани, както и динамичната работна среда – аз обожавам промените и динамиката, а те са ежедневие при нас.



Всички поколения заедно – какви са плюсовете да имате в екипа кадри, които са отдавна с Вас? Как работят съвместно хора с голяма разлика във възрастта?



AstraZeneca България е отличен пример за интересен микс – 60% от хората ни са представители на поколенията Y & Z и 40% на поколението X. Още по-интересното е, че имаме колеги, които са с нас от самото създаване на AstraZeneca България преди повече от 20 години и са свидетели на преобразяването на компанията. И всички допринасят по различен начин за развитието на организацията – колегите, които са в самото начало на своя кариерен път, внасят изключителен ентусиазъм, любопитство, нови идеи. От друга страна, сме щастливи, че с нас има и много опитни колеги, които осигуряват стабилност и експертиза, а и са вдъхновяващи ментори на новодошлите в екипа ни. Невинаги за различните поколения е лесно да работят заедно, но когато насърчаваме толерантността, хората виждат най-вече позитивите на това сътрудничество и взаимно се допълват.



Какви кадри търсите и наемате с предимство?



Основно търсим хора с медицинско или фармацевтично образование, но все повече изискванията за предишен опит в дадена терапевтична област отстъпват място на това да видим потенциал в кандидата и ясно желание да бъде част от екипа на AstraZeneca, силнo споделена ценностна система и способност да учи и да се адаптира (т.нар. Learning agility). Защо това е така? Просто защото живеем в епоха, в която знанията и опитът остаряват много бързо и именно затова потенциалът да се придобиват нови знания и умения е ключов критерий.



Може ли да има екип само от таланти, как се създава и балансира такъв екип? Какви политики води компанията за израстване на талантите?



Израстването на талантите и развитието на потенциални заместници за ключовите роли в компанията е „висшият пилотаж" в нашата HR професия. Имаме различни програми и обучения, коучинг и менторинг инициативи в подкрепа на тази задача. Но аз смятам, че най-важно е да привличаме хора с потенциал за развитие още на entry-позициите ни и да развиваме техните лидери, така че те да могат да ги подкрепят в израстването им в компанията. Защото няма нищо по-ефективно от ученето чрез преживяване, ден след ден, на самото работно място.

