Асансьор към най-високия етаж

В асансьора към върха рядко има много пътници





СИЛВИЯ УМНИКОВА е управляващ партньор на „Алекзандър Хюз България“, сертифициран HOGAN консултант. Има над 10 години опит в международни корпорации, преди да започне да се занимава с екзекютив сърч през 2005 г., когато се присъединява към групата „Алекзандър Хюз“. Магистър по биология и химия и по бизнес администрация от водещи български университети. Има сертификат от програма по лидерство от Университета Корнел, САЩ. Предлага професионална оценка на екипи и мениджъри по най-добрата система в света – HOGAN Assessments, както и Client-Fit оценка на мениджъри към конкретна корпоративна среда.

СИЛВИЯ УМНИКОВА е управляващ партньор на „Алекзандър Хюз България“, сертифициран HOGAN консултант. Има над 10 години опит в международни корпорации, преди да започне да се занимава с екзекютив сърч през 2005 г., когато се присъединява към групата „Алекзандър Хюз“. Магистър по биология и химия и по бизнес администрация от водещи български университети. Има сертификат от програма по лидерство от Университета Корнел, САЩ. Предлага професионална оценка на екипи и мениджъри по най-добрата система в света – HOGAN Assessments, както и Client-Fit оценка на мениджъри към конкретна корпоративна среда.

Ставате за изпълнителен директор



Ако имате:



- Лидерски стил, който определя културата на компанията

- Фокус върху иновациите

- Визия и ясна стратегическа насока

- Лична мотивация и ценности

- Находчивост при постигане на резултати.



Ако можете:



- Да управлявате рисковете

- Да управлявате несигурността

- Да мотивирате екипите

- Бързо да сменяте посоката, когато се налага.

ИЛЪН МЪСК Е НАВСЯКЪДЕ – управлява множество компании, сред които „Тесла“, „СпейсЕкс“, „Екс“, XAI, „Нюралинк“ и „Боринг Къмпани“. Той е най-богатият човек на планетата. В същото време е и министър на Департамента за ефективност на САЩ. И ако това не е достатъчно, е един от най-добритеиграчи на Diablo 4 в света. Супер версатилен, енергичен, комуникативен. Както казват на английски, The world is run by those who show up (Светът се управлява от тези, които участват).Тази енергия може да ви се струва неразбираема, но именно тя е в основата на успеха на Илън Мъск. Геният, с който той несъмнено е дарен, нямаше да струва пукната пара без устрема, който влага във всичко, с което се захваща. Така че, ако говорим за това, което има най-голямо значение за успеха на високо мениджърско ниво, бих поставилаКогато работим по проекти за избор на изпълнителни директори или членове на бордове, разликата, отвъд техническите умения, е в личността. Тя е ключова за успеха или неуспеха на едно назначение на висша ръководна позиция.Но да видим какви са основните изисквания към изпълнителните директори? Тяхната роля далеч надхвърля управлението на ежедневните операции. Те са стратегически лидери, които задават посоката, вдъхновяват екипите и осигуряват устойчивото развитие на бизнеса. Един от основните фактори за успеха на изпълнителния директор е доказаният опит в сектора. Знанията за спецификите на индустрията са от съществено значение. Когато изпълнителните директори идват от други индустрии, трябва да е предварително ясно, че успешно ще пренесат своите умения и опит в новата среда и ще предложат креативни идеи и решения.Лидерският стил на изпълнителния директор определя културата в компанията и основните акценти в дейността. Лидерът може да бъде фокусиран най-вече върху управлението на риска и избягването на грешки, върху резултатите, може да е вдъхновяващ за екипите и прицелен към иновациите, или да е ориентиран към развитието на уменията на служителите и колаборацията.Визията е друго важно качество, което оценяваме при избора на изпълнителен директор – способността да формулира и комуникира ясна стратегическа насока, като разпознава глобалните тенденции и адаптира стратегията на компанията спрямо тях.Личната мотивация и ценности също играят централна роля. Желанието за постигане на високи резултати, готовността за екипна работа и отвореността към иновации са ключови качества на успешните лидери днес.бързата смяна на посоката, когато се налага, и ориентацията към клиента също са важни аспекти на работата им.Дори и да имат всички тези качества, лидерите могат да се сблъскат с предизвикателства. Прекомерната склонност към контрол или свръхемоционални реакции при стрес могат да бъдат дерайльори в поведението на висшите мениджъри. Затова е важно тези потенциални слабости да бъдат идентифицирани и адресирани навреме.По-различни са изисквания към членовете на надзорните съвети. Тяхната роля е да осигуряват доброто управление и устойчивостта на организацията. Те са централни фигури в управлението на рисковете и допринасят за баланса на властта в банките или компаниите. Основната им задача е независимо и задълбочено да оценяват и контролират дейността на управленските органи. Това включва осигуряването на стратегически решения, които винаги трябва да бъдат базирани на обоснован анализ на рисковете.Членовете на надзорните съвети трябва да имат богати знания и опит, висока лична репутация, които гарантират доверие.не само по формални критерии, но и в мисленето. Това означава да могат да формират собствени мнения и да имат независима преценка, дори ако това означава да се противопоставят на решенията на мениджмънта.За да функционира ефективно един надзорен съвет, е важно неговите членове да имат колективни знания, които обхващат разнообразни области, включително дигитализация, ИТ, вътрешни модели и нови регулации.Друг ключов аспект е структурата и размерът на надзорните съвети. Прекалено големите съвети могат да затруднят дискусиите и да забавят вземането на решения, особено в кризисни моменти. Затова е важно съветите да бъдат компактни, но достатъчно разнообразни като състав и качества наличностите, за да осигурят различни гледни точки.Те трябва да изграждат адекватна рамка завключваща принципи, процеси, вътрешни контроли и системи. Тази рамка трябва да бъде тясно свързана със стратегията на организацията и да обхваща както финансовите, така и нефинансовите рискове, като репутационни, ИТ и правни. Превръщането на тази рамка в неразделна част от културата и процесите на организацията е ключова задача за членовете на надзорните съвети.Качественото управление на организациите зависи от взаимодействието между изпълнителните директори и членовете на надзорните съвети. А успехът на всички тези лидери и на самата организация не е нещо случайно. Той се изгражда с решителност, фокус и интензивна работа. И тези, които имат най-голямо желание и енергия, са тези, които оставят най-силния отпечатък върху бъдещето.Така че бъдете тези, които участват, които не се страхуват да поемат рискове, да изградят нови визии и да водят с вдъхновение. Защото истинската сила на лидерството е в нашата способност да оставим следа и да променяме света стъпка по стъпка. Не чакайте, а действайте. Светът е готов да бъде променен от вас.Можете да купите списанието в павилионите на Inmedio, големите вериги бензиностанции, търговските вериги "Фантастико", "Кауфланд", "Билла" и др.