Вратата към успеха

ЯНА ПАПАРДОВА има 12-годишен опит в сферата на човешките ресурси. Завършила е психология в СУ „Св. Климент Охридски“, но още отрано се насочва към сферата на човешките ресурси. Започва кариерата си в Coca-Cola Hellenic Bottling Company, a през 2017 г. става мениджър „Човешки ресурси“ в технологичната компания Kaufland IT Hub. Играе ключова роля в обединението между Kaufland IT Hub и Lidl Digital, които се сливат през декември 2020 г. Така Яна застава начело на HR екипа в новата компания Schwarz IT България.



SCHWARZ IT BULGARIA е най-големият IT Hub на световната ритейл група Schwarz. Глобалната компания има над 550 000 служители и 13 400 магазина в над 30 страни. Schwarz IT се грижи за цялата дигитална инфраструктура и всички софтуерни решения във веригите Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion и PreZero. В Schwarz IT Bulgaria работят повече от 460 души, талантливи специалисти, които постигат глобален успех.

О, да, със сигурност всички сме много различни, идваме със своя опит, желания и стремежи. Въпреки разнообразието на опит и личности силното чувство за споделени ценности обединява екипа на Schwarz IT Bulgaria. Ангажиментът към иновациите, страстта към технологиите и отдадеността къмпредоставянето на висококачествени решения са очевидни във всички отдели. Специфичният ген, който ни свързва, е споделената визия за успех. От софтуерните инженери до HR специалистите, всеки допринася за постигането на амбициозните цели на компанията, създавайки динамична и ориентирана към резултатите атмосфера.В днешния конкурентен технологичен пейзаж не става дума само за самата работа, но и за средата и възможностите, които една компания предоставя. Хората са привлечени от организации, които предлагат комбинация от все по-сложни и вплетени фактори. Такива са целенасочената работа: шансът да допринесат за смислени проекти и да окажат истинско влияние в света на технологиите. Потенциал за растеж: възможности за непрекъснато учене, развитие на умения и напредък в кариерата. Положителна култура: съвместна, приобщаваща и подкрепяща работна среда, в която служителите се чувстват ценени и уважавани. Баланс между работа и личен живот: ангажимент за благосъстоянието и гъвкавостта на служителите, което позволява на хората да процъфтяват както професионално, така и лично.Когато се присъединяват към нова компания, служителите често търсят яснота и подкрепа, да имат плавен преход и успешна интеграция. Често срещаните въпроси и искания включват, на първо място, ясни очаквания: добре дефинирано разбиране на техните роли, отговорности и очаквания за изпълнение. Питат за възможностите за обучение и развитие: изчерпателни програми за включване и ресурси за обучение, за да ги оборудваме с необходимите знания и инструменти. Очакват менторство и насоки: възможности за учене от опитни колеги и получаване на насоки за своето кариерно развитие. Търсят обратна връзка и комуникация за тяхното представяне и отворени комуникационни канали за справяне с всякакви въпроси или притеснения.В замяна на предоставянето на подкрепяща и възнаграждаваща работна среда топ работодателите очакват определени качества и поведение от своите служители. Това очакваме и ние. Търсим проактивност и инициативност. Желание да поемат отговорност, да идентифицират възможности за подобрение и да допринасят извън възложените им задачи. Сътрудничество и работа в екип: способността да работят ефективно с другите, да споделят знания и да допринасят за положителна екипна динамика. Адаптивност и устойчивост: способността да се адаптират към променящите се приоритети, да приематнови предизвикателства и да се учат от неуспехите. Ангажимент за високи постижения: отдаденост на предоставянето на висококачествена работа, спазване на крайни срокове и надхвърляне на очакванията.Преди три години за първи път преминахме през сертификационната програма на Top Employer Institute. Всичките над 250 въпроса измерват работата на отдел „Човешки ресурси“. Винаги сме се гордеели с грижата ни за хората, но тази сертификация ни показа, че за да се наречем наистина топ работодател, има още по какво да работим. И ние го направихме. Продължаваме да го правим. Продължаваме да се учим. Продължаваме да надграждаме. Кои са най-привлекателните ни черти?На първо място, емпатия и разбиране: грижа за благосъстоянието на служителите както на работа, така и извън нея. Разбиране към личните обстоятелства и предлагане на гъвкавост, когато е необходимо. Създаване на безопасно пространство за открита, отворена комуникация и прозрачност. Следвани от доверие и овластяване: доверие към служителите да вземат решения и да поемат отговорност за своята работа. Автономност и възможност хората да използват своите умения и креативност. Избягване на микромениджмънта и насърчаване чувството за отговорност.Няма как това да се случи без инвестиции в растеж и развитие: даване на приоритет на развитието на служителите чрез програми за обучение, възможности за менторство и сертификационни курсове. Насърчаване непрекъснатото учене и подкрепа на служителите да разгърнат пълния си потенциал. И без признание и благодарност за приноса и постиженията на служителите. Насърчаване на обратната връзка и активно търсене на мнението им по важни въпроси. След всичко това естествено идва балансът между работа и личен живот и физическото и психическото благополучие. Създаваме подкрепяща среда, която цени както професионалната, така и личната реализация.Не е лесно. Невинаги зависи и само от нас. Групата е огромна, всъщност най-голямата в Европа в тази сфера, и с това идват предимства и недостатъци. Но нека да кажем, че ние знаем много добре какво правим. За да създадем ритъм на работа с високи професионални критерии, залагаме на доста фактори. Нито един от тях не може самостоятелно да донесе търсения резултат.Мога само да ги изброя: ясни цели и очаквания, рационализирани процеси и ефективни работни потоци. Това създава постоянен пулс. Ефективна комуникация и сътрудничество. Това осигурява силен, координиран ритъм. Редовна обратна връзка и прегледи на представянето. Това помага да се поддържа постоянно темпо и гарантира качество. Непрекъснато усъвършенстване и иновации. Това предотвратява стагнация и поддържа сърцето да бие силно. Балансирано работно натоварване и устойчиво темпо. Това не позволява на сърцето да бие прекалено бързо и да се изтощи.Докато много фактори допринасят за успеха на компанията, най-мощното гориво са ангажираните и мотивирани хора. Когато служителите работят със страст, те внасят енергия и ентусиазъм в задачите си. Когато усилията са инвестирани в мисията на компанията, те изпитват чувство за цел и собственост. Когато са упълномощени да дадат най-доброто от себе си, те са мотивирани да изминат допълнителната миля. И когато са признати и оценени за своите усилия, тогава компанията наистина процъфтява.Това „човешко гориво“ стимулира иновациите, повишава производителността и създава положителна и устойчива работна среда. 