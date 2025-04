Международни лектори и жури завладяват ФАРА 2025

По време на двадесет и петия форум на креативната индустрия – ФАРА, публиката ще може да се наслади на вдъхновяващи лекции на международни комуникационни специалисти. Тази година двата конкурса в рамките на Фестивала – Творчески и Медиен, отново ще преминат под надзора на взискателно жури, съставлявано от комуникационни експерти с доказан опит и професионални постижения. ФАРА 2025 “Раждат се звезди“ ще зареди аудиторията и участниците с много емоции, както и с нова награда за най-младите таланти.



Творчески конкурс



Журито на Творческия конкурс се състои от творчески лидери и независими експерти от рекламната и творческа индустрия с впечатляваща професионална биография, практикуващи в България и в чужбина, които ще имат задачата да оценят и наградят кандидатури в 38 категории и подкатегории.



Професионалистите, които ще определят победителите в Творческия конкурс на ФАРА 2025, са:



Александър Братимиров - Партньор и творчески директор, Human



Боби Петров - Creative & Strategy Director, All Channels Group



Владимир Димитров - Творчески Сенсей, Saatchi & Saatchi Sofia



Георги Тошев – Журналист и продуцент (независим експерт)



Гергана Минчева - Creative Lead, Next DC



Драгомир Дочев - Творчески директор, Huts Group



Емине Пачеджи - Global Strategy & Innovation PMO (независим експерт)



Желез Атанасов - Strategic Planning Director, Noble Graphics



Иван Ланджев – Chief Creative Officer, guts&brainsDDB



Иван Пеев - Илюстратор, дизайнер и художник (независим експерт)



Младен Пенев - Визуален артист и арт директор (независим експерт)



Неда Морфова – Режисьор (независим експерт)



Николай Иванов - Основател на студио Lobster ™ и L44 Space™, аниматор и криейтив директор (независим експерт)



Модератор на журирането ще бъде Ирина Тончева.



Медиен конкурс



Жури, съставено от доказани специалисти с богат опит в изготвянето на медийни стратегии и креативни подходи, ще отличи стратегически най-успешните медийни кампании, реализирани през последната година. Кандидатурите в 11 категории и подкатегории на Медийния конкурс ще бъдат оценени и наградени от:



Александър Гагов – Managing Director - Connected/All Channels Group



Анелия Стоянова - Управляващ партньор, IQ Media/The Smarts Group



Ирина Поррузиан – Chief Revenue Officer, Нетинфо



Мария Щерева - Медия директор, Zenith Media, част от Publicis Groupe Bulgaria



Сирма Пенкова - Бизнес журналист, Капитал



Христо Топузов - Creative Lead and Integrated Client Director, dentsu



Ясен Георгиев – Head of Media, gutsandbrainsDDB / adhub



Журирането ще бъде модерирано от Десислава Димова.



Вдъхновяващите лектори на ФАРА 2025



И тази година по време на Фестивала опит и знания ще споделят доказани международни експерти - професионалисти от сферата на комуникациите и рекламата с богато портфолио от професионални успехи и практически умения.



Д-р Карл У. Джоунс е един от най-награждаваните арт директори в мексиканската реклама и е сред топ 20 творчески директори в Канада. В кариерата си е спечелил над 500 награди, включително и от Cannes Lions. Той е и изследовател, признат в световен мащаб като авторитетна личност в рекламата, канен в 12 държави да води семинари, сред които Clio’s Asia в Шанхай, Marketing Magazine в Торонто, El Ojo в Буенос Айрес, SXSW (South by Southwest) в Остин и Американската академия по реклама.



Кевин Суонепул е главен изпълнителен директор на The One Club for Creativity — неправителствената организация зад едни от най-престижните награди в индустрията, включително The One Show и ADC Annual Awards. С над 27 години лидерски опит, Кевин има уникален поглед над глобалната креативност и развиващата се роля на идеите в рекламата, дизайна и дигиталните иновации. Бивш собственик на агенция и “ветеран” в Apple, той силно подкрепя развитието на творческото съвършенство и развитието на индустрията.



Коста Шнайдер е главен творчески директор на Publicis Groupe Украйна и Чехия, Saatchi & Saatchi Прага, и е многократно награждаван творчески лидер, президент на ADC*UA и силно вярващ в силата на идеите. Той стои зад въздействащи кампании като Motherland Pride и The Minefields Honey, и е петкратен носител на Cannes Lions — с поне един „Лъв“ всяка година от 2021 насам. Работата му е призната също и от Effie Europe, D&AD, The One Show, Epica, Clio, ANDY и много други, а самият той е бил в журито на най-престижните световни фестивали за креативност.

...