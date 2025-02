Как да върнем българите от чужбина

Парите са важен, но не и основен мотив. Перспективите за професионално развитие, корпоративната кауза, балансираният начин на живот влияят за такова решение. И инфраструктурата, отговорност на държавата

На 7 декември инициативата Bulgaria wants you проведе поредната среща на наши сънародници в чужбина с представители на български компании – в италианския град Бергамо. По време на тези събития става ясно, че парите не са в основата на желанието на реализиралите се в чужбина да се завърнат.

Текстът е публикуван в бр. 12 (52) на сп. Business Global.



Рaбoтнaтa cилa нa Бългapия ще ce cтoпи c eднa тpeтa дo 2050 гoдинa, прогнозира в пocлeдния си дoĸлaд зa тpyдoвия пaзap в EC Аllіаnz Тrаdе. Това очевидно е много лоша новина за икономиката, която вече страда от липса на квалифицирани кадри във всички сектори. Тази тенденция трябва да се пресече и това може да стане по няколко начина. Най-устойчивият е чрез реформи в образованието, здравеопазването и установяване на върховенство на правото, както и насърчаване на раждаемостта, но той изисква време. Вариант за спешно попълване на кадровата банка е привличане на работници от трети страни. И това се случва през последните години, но в голямата си част това са неквалифицирани работници от Непал, Индия, Киргизстан, Таджикистан, а не от Франция, Белгия и Австрия например. Т.е. не са специалистите, които се търсят в подкрепа на ускоряване на растежа.



И тук веднага се сещаме за вече готовите таланти, които имат причина да дойдат именно в България – българите, които живеят в чужбина. Добрата новина е, че такива има много. Данните на Евростат показват, че 900 000 бългapи paбoтят и живeят пoвeчe oт eднa гoдинa в cтpaнa, члeнĸa нa EC. Лошата обаче е, че страните, в които са се установили, също имат нужда от квалифицирана работна ръка и осигуряват по-добър стандарт на живот – затова и нашите сънародници са ги избрали.



В никакъв случай не може да се каже, че мачът е загубен, защото България също се променя – макар и не с темповете, с които ни се иска – и става по-привлекателно място от това, което е била в периода на голямата емиграция. Показателно е, че вече не са една и две компаниите в страната, които успешно привличат наши сънародници от чужбина и може да подскажат какъв е пътят това да се случва.



Перспективите за кариера



Най-голямата транспортно-логистична компания в България, „Дискордия“, например успява в това начинание. Тя участва активно в инициативата Bulgaria wants you, която организира редовно срещи в страните с най-голямо присъствие на българи, като събира на едно място компаниите и сънародници, които потенциално могат да се завърнат. Транспортната компания активно изгражда своя работодателски бранд като атрактивно място за реализация и популяризира усилията си по различни канали, включително социалните медии.



„Подходът ни работи и вече имаме десетки служители, които са предпочели да се върнат в България от различни краища на Европа и света“, отчита Жан Вайтилингам, директор „Човешки ресурси“ в компанията. Противно на всеобщите очаквания, основният мотив за завръщане не са парите, споделя той опита си след десетки срещи и разговори с потенциални кандидати, които до момента са се реализирали навън. „Разбира се, че не можем да изключим заплащането от уравнението, но ако предложиш такова, което да осигури същия стандарт на живот, но в български условия, не е толкова определящ фактор. Според мен много по-важни са перспективите за развитие и кариерно израстване. Човекът да знае къде ще отиде в йерархията, наличието на възможности за хоризонтално и вертикално развитие, програми за развитие вътре в компанията, обучения, участие по предизвикателни проекти“, обяснява Вайтилингам. Компанията дава възможност на служители от всички нива да участват във вземането на решения, което ги прави съпричастни. Дружеството има програма за привличането на ключовите си таланти в акционерната структура и до момента повече от 100 служители са станали миноритарни акционери по този начин.



Фактор при вземането на решение е възможността за участие в нещо важно. „Сега сме най-голямата транспортна компания в Югоизточна Европа и се стремим да влезем в топ 10 на европейските логистични компании. Това дава усещането за принадлежност към нещо значимо, вместо да бъдеш просто едно винтче в някоя голяма европейска компания“, дава пример Вайтилингам. Друг важен момент при привличане на таланти от чужбина е, когато дадена компания се ангажира с кауза. „Това важи с особена сила при младите хора. В нашия случай те харесват, че подкрепяме зелени идеи и организираме редица инициативи, с които въвличаме служителите за опазване на околната среда. Устойчивото развитие, полагането на усилия за един по-добър за живеене свят са нещата, които грабват младите“, казва HR шефът на „Дискордия“.



Социалният живот



ИТ секторът е най-показателен за това, че интересът към завръщане в България постепенно нараства, особено сред младите хора с международно образование и професионален опит. „Те все повече оценяват подобрените възможности за кариерно развитие, социалната среда и по-балансирания начин на живот, който страната предлага“, казва Силвия Стефанова, която ръководи софийския офис на софтуерната компания Endava.



Възможността за работа в локален офис на международна компания или за отдалечена работа за чуждестранни компании позволява на хората да съчетаят глобалната перспектива с живота в родината. „Според моя опит основните причини за завръщане включват желанието за по-близки отношения със семейството и приятелите, носталгията по родината и културата. Фактори като активния социален живот и достъпните възможности за пътуване и почивки също играят важна роля. Забелязвам, че подобрените икономически условия и наличието на перспективни кариерни възможности в определени сектори, като технологиите, създават реални алтернативи за живот и работа в България“, убедена е Стефанова.



За да се засили този процес, бизнесът трябва да продължи да предлага конкурентни условия на труд – не само като заплащане, но и като работна среда, развитие на таланти и ясни кариерни перспективи. Инвестициите в иновации, стартиращи компании и нови индустрии също могат да привлекат хора с опит от чужбина. А държавата може да подкрепи този процес чрез насърчаване на иновациите и данъчни стимули за завърналите се специалисти. И с подобряване на инфраструктурата за живеене и работа, за да се създаде дългосрочна привлекателност за живота в България.



