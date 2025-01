20 нови IT компании са отворили офиси в България през 2024 г.

Преобладават микро- компаниите с продуктова насоченост

Източник: Pixabay.com - Pexels

През 2024 г. 20 нови технологични компании са стартирали дейност в България, сочат данните в платформата Job Board на DEV.BG. Повечето от тях са позиционирани в София, но има и в Пловдив и Варна. Броят на вите ИТ компании е с 5 по-малко от предходната 2023 г., но показва, че секторът на информационни технологии у нас остава сравнително стабилен, казват от DEV.BG.



Според платформата 60% от компаниите, отворили офиси в България през м.г., са с чуждестранен произход, като водещи са инвеститорите от САЩ и Германия. Останалите IT работодатели идват от Австрия, Белгия, Великобритания, Канада, о-в Ман и Чехия.



Преобладаващата част от тях са микро компании, докато малките фирми представляват 10 процента. Само две са средни или големи според броя на служителите им в IT отделите. Сред новите компании, отворили офиси у нас, девет са основани през 2024 г. — шест български и три чуждестранни. Те попадат предимно в категорията „микро“ с екипи под 10 IT служители.



Интересна е и промяната в дейността на новите компании. Докато през 2023 г. фирмите със смесена дейност доминираха, сега преобладават тези, които са изцяло продуктови. Следват ги компаниите, които съчетават продуктови разработки с внедряване на софтуерни системи. Едно от новите дружества се фокусира върху комбинация от всички дейности.



“Въпреки всички външни и вътрешни сътресения стабилността на IT пазара в България, съчетана с появата на нови компании, създава оптимистични перспективи за 2025 г. и обещава нови възможности за IT специалистите” - посочва Емил Попов, маркетинг мениджър на DEV.BG. Той припомня и доклада на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за 2024 г., според който се очаква ръст от 12,4% в технологичната индустрия у нас, а изкуственият интелект все повече се интегрира на работното място в помощ, а не за сметка на служителите.

