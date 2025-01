Schneider Electric повишава прозрачността на въздействието върху околната среда

Съдържание от Schneider ElectricSchneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, и One Click LCA, водещата софтуерна платформа за устойчивост в строителството и производството, обявиха днес партньорство за подобряване на точността на екологичните оценки в областта на електрификацията.Тъй като понастоящем сградите са отговорни за 39% от глобалните въглеродни емисии, свързани с енергопотреблението, а 50% от днешните сгради ще се използват и през 2050 г., Schneider Electric предлага секторът да се съсредоточи върху модернизирането на съществуващите сгради, което може да намали въглеродните емисии през целия им жизнен цикъл с до 83%.Партньорството е насочено към едно актуално предизвикателство в архитектурната, инженерната и строителната промишленост: пропуските в данните за околната среда в областта на механичните, електрическите и водопроводните инсталации (MEP). Тази инициатива предоставя на потребителите на One Click LCA достъп до подробни екологични данни за продуктите на Schneider Electric, което позволява по-точни изчисления на въздействието върху околната среда на сградите. Така за първи път изчерпателни данни за околната среда от производителите на MEP стават достъпни в такъв мащаб.„Сградната индустрия се нуждае от надеждни данни за околната среда, за да взема информирани решения“, казва Сорух Херадманд, глобален ръководител на отдел „Устойчиво развитие – партньори“ в Schneider Electric. „Като правим данните за нашите MEP продукти публично достъпни чрез платформата One Click LCA, се стремим да поставим нов стандарт за прозрачност в нашия сектор.“„Достъпът до данни за MEP продукти на производителите е значителен пропуск в оценките на жизнения цикъл на сградите“, казва Пану Пасанен, главен изпълнителен директор и основател на One Click LCA. „Това първо по рода си партньорство с Schneider Electric бележи важна стъпка към преодоляването на тази празнина. Чрез интегрирането на подробни данни за електрическите продукти в нашата платформа даваме възможност на компаниите от сектора на архитектурата и строителството да извършват по-прецизни изчисления на въздействието върху околната среда.“Сътрудничеството между Schneider Electric и One Click LCA включва:● Интегриране на екологичните данни за продуктите на Schneider Electric в платформата One Click● Взаимно обучение за улесняване на оценката на въздействието върху околната среда на ранните етапи на проектите● Разширени възможности за избор на продукти за проектиране на устойчиви сградиЗа One Click LCAС приложение в над 170 държави One Click LCA е водещата в света платформа за цялостна устойчивост в строителството и производството. Софтуерът, задвижван от изкуствен интелект, декарбонизира и стимулира устойчивостта по цялата верига на стойността в строителството с научна, лесна за използване, автоматизирана оценка на жизнения цикъл (LCA) и с екологичните декларации на продуктите (EPD) за изчисляване и намаляване на въздействието върху околната среда на проекти и продукти за строителство, инфраструктура и обновяване. Платформата позволява също така оценка на кръговия характер, разходите за целия жизнен цикъл и биоразнообразието. One Click LCA се използва от ключови в глобален план предприятия като Skanska, WSP, Foster+Partners, LafargeHolcim, ArcelorMittal, Arcadis, ARUP, Geberit, SaintGobain и др. Тя предлага уникална глобална база данни с над 250 000 комплекта данни за LCA; поддържа над 80 стандарта и сертификации, включително LEED, BREEAM, GRESB и други национални разпоредби; и се интегрира безпроблемно с над 20 от най-широко използваните софтуерни инструменти за BIM, включително Autodesk Revit®, Tekla Structures® и Bentley iTwin®. One Click LCA е основана през 2001 г. в Хелзинки, Финландия, с екип от над 200 души на всички континенти.Научете повече на: oneclicklca.com