Питай, за да успееш

В бизнеса често се смята, че мениджърите трябва да имат всички отговори. Но истинските лидери знаят, че ключът към успеха и израстването е в правилно зададените въпроси. Това важи не само за личното развитие, но и за изграждането на доверие и ангажираност в екипа. Задаването на силни въпроси е основен инструмент в ръцете на всеки успешен човек, който иска да управлява ефективно, да вдъхновява хората и да изгражда култура на откритост и сътрудничество. Независимо дали е собственик на голяма компания или мениджър в малък отдел.Въпросите отварят пространство за нови идеи и алтернативни решения, което е от изключителна важност в днешната конкурентна среда. Когато задават въпроси, лидерите стимулират креативното мислене и предизвикват екипа си да търси различни подходи и нови перспективи.В продуктитеНека си представим, че нашата компания разработва нов продукт. Вместо да дадем конкретни указания как да се създаде, можем да попитаме нашия екип: „Какво мислите, че клиентите ще оценят в този продукт?“ или „Как можем да направим продукта да се отличава от конкуренцията?“. Тези въпроси дават на хората свобода и ги насърчават да мислят извън рамките (out of the box), което може да доведе до по-креативни решения и по-иновативен продукт.В корпоративната култураЛидерите, които редовно питат екипа си за идеи и предлагат решения, изграждат култура на откритост и иновации. Въпроси като „Как можем да подобрим текущите ни процеси?“ или „Има ли нещо, което бихме могли да направим по-добре?“ ще създадат атмосфера, в която хората се чувстват окуражени да споделят своите идеи и предложения. Така въпросите не само стимулират иновациите, но и създават усещане за ценност и съпричастност към мисията на компанията.Когато лидерите и мениджърите задават въпроси и искат обратна връзка, те показват на хората в екипа си, че ценят техните мнения и идеи. Това повишава ангажираността и доверието, тъй като служителите се чувстват изслушани и признати.Включване в процеса на вземане на решенияЩе дам един пример от моя професионален опит. В една от компаниите, в които работих, предстоеше голяма промяна – внедряването на изцяло нова система за управление на работните процеси. Вместо да съобщя управленското решение, без да очаквам обратна връзка, аз зададох на хората от екипа няколко въпроса от типа: „Какво мислите за този софтуер? Как смятате, че ще улесни работата ви?“ и „Има ли функции, които според вас ще бъдат полезни за ежедневната ни работа?“.Така, ангажирайки екипа в процеса още от самото начало, изградих доверие и демонстрирах уважение към техния опит и нужди. Имаше проблеми с внедряването на новия софтуер, но те бяха преодолени и накрая всеки се чувстваше добре от свършената работа. В обратния случай, който е по-често срещан, решението за промяната се спуска от горе надолу и естествената реакция е съпротива и саботаж от страна на служителите.Осъзнаване на нуждите и притесненията на служителитеСлед кризата от 2008 г. в много сектори имаше съкращения, като във финансовата сфера те бяха най-масови. Хората, които останаха, трябваше да поемат и работата на освободените си колеги. В такава ситуация въпроси като „Има ли нещо, което може да улесни работата ви?“ или „Какви са предизвикателствата, пред които се изправяте в момента?“ могат да разкрият важни детайли, които иначе може да останат незабелязани. Така лидерът не само демонстрира подкрепа, но и получава ценна информация за потенциални проблеми или нужди за подобрение в работната среда. Оказа се, че с по-малък екип може да се постигнат по-добри резултати, отколкото с по-голям. Всички научихме важни уроци в тези тежки времена.За разлика от бързите решения, които често се основават само на предположения, въпросите ни дават възможност да разгледаме проблема в дълбочина, да обмислим алтернативни варианти и да намалим риска от нежелани резултати.Оценка на риска при нови проектиПреди няколко години обмислях потенциално ново партньорство с утвърдена фирма на нашия пазар. Изкушението да приема предложението веднага беше голямо, но тогава си зададох въпроси като „Какви са потенциалните рискове за моята репутация или за финансовата стабилност на фирмата ми?“ и „Как можем да се подготвим за възможни трудности в партньорството?“. Така не само обмислих потенциалните рискове по-добре, но и намерих стратегии за тяхното управление. Когато възникваха трудности впоследствие, аз вече знаех как мога да реагирам и да ги преодолеем.Проверка на прогреса на текущи инициативиАко компанията изпълнява проект, който е от решаващо значение за бъдещето ѝ, периодичните въпроси като „Какво сме постигнали до момента?“ или „Какви предизвикателства са възникнали и как можем да ги преодолеем?“ ще помогнат на екипа да запази фокуса си, като същевременно подсигурят правилния път на проекта. Това е нещо, което много често се пропуска и се залагат само крайни срокове, което е неефективно и се губи много ценно време и ресурси. В сегашната динамична икономическа ситуация това може да означава загуба на пазарен дял или дори преустановяване на дейността.В съвременния бизнес успехът до голяма степен зависи от разбирането на нуждите и желанията на клиентите. Големи компании като Amazon го разбраха преди много години и от ориентирани към продуктите, станаха ориентирани към потребителското изживяване. Това им се отплати многократно в сравнение с вложените средства и усилия.Лидерите, които задават правилните въпроси, получават по-добра представа за своите клиенти и са в състояние да изградят по-персонализирани и релевантни стратегии за тяхното обслужване. Ето някои насоки с конкретни въпроси, които може да си зададем в различни ситуации:Провеждане на клиентски проучванияАко въвеждаме нов продукт или услуга на пазара, може да зададем следните въпроси на нашите клиенти „Какви са най-големите ви предизвикателства, когато използвате подобни продукти?“ или „Какво търсите в един продукт, което настоящите предложения на пазара не предоставят?“. Така не само ще получим ценна информация, но и ще създадем продукт или услуга, която отговаря на реалните нужди на клиентите ни. Те ще го оценят, гарантирам ви.Получаване на обратна връзка за подобрение на съществуващи продуктиМиналата година работих с малка софтуерна фирма, която наскоро беше пуснала на пазара мобилно приложение. Само след няколко месеца безплатните и платените абонаменти за услугата започнаха да се увеличават драстично, но в един момент растежът се забави и дори спря. Тогава екипът започна трескаво да мисли какви нови функционалности (features) да добави в новата версия.Когато одобрените новости бяха стигнали 50 и внедряването на всички щеше да отнеме поне година, аз предложих да зададем на настоящите клиенти въпроси като „Как бихме могли да подобрим настоящата версия на продукта?“ и „Има ли нещо, което липсва или бихте искали да добавим в новата?“. Така разбрахме точно какво очакват клиентите от приложението. Оказа се, че те искат само няколко базови неща, които са лесни за добавяне и бяха готови в рамките на две седмици. Бързата обратна връзка и задаването на точните въпроси буквално спаси фирмата от огромни финансови загуби.Истинските лидери постоянно работят върху личното си израстване и се стремят да подобряват своите умения. Въпросите към самите себе си играят важна роля в този процес, като ни помагат да разбираме по-добре своите емоции, мотивации и реакции, както и как те влияят на нашите взаимоотношения и мениджърски умения.Лично усъвършенстванеЛидер, който редовно се пита „Какво бих могъл да направя по-добре в тази ситуация?“ или „Каква беше моята роля в този резултат?“ развива способността да разпознава своите грешки и да се учи от тях. Така той не само се усъвършенства, но и служи за пример на екипа си, че грешките са нормална част от процеса на учене и растеж.Подобряване на взаимоотношенията с екипаВъпроси като „Как се чувстват членовете на моя екип?“ или „Какви са техните индивидуални нужди и как мога да ги подкрепя?“ ще ни помогнат да разберем по-добре хората около нас. Това не само ще укрепи връзката ни с екипа, но и ще създаде среда, в която всички се чувстват уважавани и разбрани. Това е философия, която изповядвам още от първото си работно място.Задаването на въпроси играе важна роля в насърчаването на отговорността както в личен, така и в екипен контекст. Когато лидерът задава въпроси, свързани с отговорностите на екипа, той демонстрира, че очаква ангажираност и резултати.Преглед на изпълнениетоВместо да разпорежда, лидерът може да зададе въпроси като „Как върви изпълнението на проекта спрямо плана?“ или „Какви са предизвикателствата, които срещнахте, и как можем да ви помогнем да ги преодолеете?“. Тези въпроси не само дават яснота за напредъка, но и насърчават екипа да бъде по-отговорен и да се стреми към резултати.Поддръжка на мотивацията и ефективносттаАко забележим спад в мотивацията, може да попитаме „Какво може да подобри твоята ефективност и да постигнеш по-добри резултати?“ или „Има ли нещо, което би искал да промениш в работния процес?“. Тези въпроси ще ни помогнат да разберем нуждите на екипа и да предприемем действия за подобряване на работната среда.Въпросите са неразделна част от ефективното лидерство и са основен инструмент за насърчаване на доверие, ангажираност и растеж както на екипите, така и на лидерите. От стимулирането на креативността до изграждането на култура на откритост и иновации правилните въпроси са способни да отключат потенциала на хората и да насочат екипите към постигането на дългосрочен успех.Можете да купите списанието в павилионите на Inmedio, големите вериги бензиностанции, търговските вериги "Фантастико", "Кауфланд", "Билла" и др.