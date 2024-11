Effie Bulgaria обяви финалистите в седемнадесетото издание на конкурса

Победителите ще бъдат оповестени на 28 ноември

Известни са финалистите в Effie Awards България 2024 - конкурса, отличаващ ефективността на маркетинговите комуникации. Тази година за престижните отличия ще се борят активности и комуникационни кампании, реализирани в периода 1 януари 2023 – 31 август 2024 година и доказали максимална ефективност по измерими критерии.



Изтъкнати професионалисти с богат опит от различни области на бизнеса допринесоха с времето и прозрението си, за да определят най-ефективната работа на годината.



Финалистите в конкурса са:







категория DIGITAL







AI или истина?



Търговска марка: WWF България



Клиент: WWF България



Водеща агенция: Next DC







Бъдеще за историята ни



Търговска марка: Yettel



Клиент: Yettel Bulgaria



Водеща агенция: guts&brainsDDB



Медийна агенция: PHD Media Bulgaria







Животът няма аутокорект



Търговска марка: „Как се пише?“



Клиент: Как се пише?



Водеща агенция: Huts Group







#followthefire



Търговска марка: Nova Brasilia



Клиент: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД



Водеща агенция: ББДО Груп/Графити ББДО



Медийна агенция: Хавас Груп България ООД





Категория ЕФЕКТИВНОСТ В МЕДИИТЕ







Mare di Sofia



Търговска марка: Malfy Gin



Клиент: Перно Рикар България



Водеща агенция: Noble Graphics



Продуцентска къща: Switch Productions



PR агенция: Propaganda Group



Медийна агенция: IQ Media



Агенция събития: Qwerty Advertising







Rap-A-Car



Търговска марка: Audi



Клиент: Порше БГ



Водещи агенции: Saatchi&Saatchi и Brandworks



Продуцентска къща: Clamer Production Studio



Медийна агенция: Dentsu Bulgaria







Категория КОРПОРАТИВНА РЕПУТАЦИЯ







Ние сме твоят прозорец



Търговска марка: McDonald’s



Клиент: Сънфудс България ЕООД



Водещи агенции: guts&brainsDDB и Nitram



Медийна агенция: Optimum Media OMD







Категория МАРКЕТИНГ ПРИ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ







Изоставен



Търговска марка: Фантастико



Клиент: Фантастико Груп



Водеща агенция: Human



Продуцентска къща: Human Production







Категория НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР







Написах ти писмо



Търговска марка: Главна дирекция „Национална Полиция“ съвместно със сдружение „Ангели на пътя“



Клиент: Главна Дирекция „Национална Полиция“ и Сдружение „Ангели на пътя“



Водеща агенция: guts&brainsDDB



Партньори: TaxiMe и студио Холът







Улица „Георги Николов“



Търговска марка: Фондация „Документалисти“



Клиент: Фондация „Документалисти“



Водеща агенция: Noble Graphics







Шум за Тихия убиец



Търговска марка: Фондация „Лъчезар Цоцорков“



Клиент: Фондация „Лъчезар Цоцорков“



Водещи агенции: Saatchi&Saatchi и MSL Sofia



Стратегическа агенция: Brandworks



Медийна агенция: Zenith



Дигитална агенция: Digitas



Творческа агенция: Red Lion







Категория ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА







Пиринско Чисти Планини



Търговска марка: Пиринско



Клиент: Carlsberg Bulgaria



Водеща агенция: Noble Graphics



Продуцентска къща: Switch Productions



Experiential marketing: 121 Agency



Дигитална агенция: B+Red



Медийна агенция: iProspect





Категория ПРОМОЦИИ





Space Defenders



Търговска марка: Фибела Уейв



Клиент: Обединена Млечна Компания



Водеща агенция: guts&brainsDDB



Медийна агенция: Optimum Media OMD



Дигитални агенции: MATE Advertising и User Journey





Категория СОЦИАЛНИ МЕДИИ





Играй с TEDI PLAY



Търговска марка: TEDI PLAY



Клиент: Тимбарк България ЕООД



Водеща агенция: Sunday Media





Категория СТОКИ





Мляко за новото поколение



Търговска марка: Olympus



Клиент: Обединена Млечна Компания



Водеща агенция: Noble Graphics



Медийна агенция: Direct Media KRES



Продуцентска къща: Switch Productions





Ретро е за теб



Търговска марка: Загорка Ретро



Клиент: Загорка АД



Водещи агенции: Saatchi&Saatchi и Brandworks



Медийна агенция: Dentsu Bulgaria





Категория УСЛУГИ





Почивка от почивката



Търговска марка: Mall Galleria Burgas



Клиент: Галерия Бургас ЕАД



Водеща агенция: together&





Победителите в конкурса, които ще бъдат отличени с “тежката” награда Effie, ще станат известни по време на официална церемония на 28 ноември 2024 година. Билети за събитието могат да бъдат закупени през https://www.effiebulgaria.org.



Наградите Effie са глобален форум с мисия да водят, вдъхновяват и награждават маркетинговата ефективност и професионалистите зад най-ефективните практики. Наградите са отворени за всички агенции, рекламодатели и търговски марки, които искат да бъдат признати за най-ефективните си маркетингови усилия, които са се отличили и са постигнали реални, измерими резултати.



Конкурсът обхваща всички комуникационни канали на българския пазар и цели да отличи най-изтъкнатите постижения и успешни комуникационни кампании и маркетингови практики, които са доказали своята ефективност чрез измерими критерии.



Наградите Effie България отличават най-впечатляващите постижения в областта на маркетинговите комуникации – идеите, които работят.



Конкурсът Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провеждат с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, и Visa – златен спонсор.

За наградите Effie:



Effie е международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд. Повече от 50 години наградите се радват на признание едновременно сред рекламодатели и рекламни агенции. Като глобален символ на успешна маркетингова комуникация, Effie фокусира вниманието върху най-ефективните идеи и насърчава разговор между клиент и агенция относно начините за създаване на работеща реклама.



За повече от 50 години спечелването на Effie се превърна в световен символ на постижение. Днес Effie празнува ефективността си в световен мащаб с над 55+ програми, обхващащи 125+ пазара, включително Global Effie, регионални програми в Азиатско-тихоокеанския регион, Африка/Близкия изток, Европа и Латинска Америка и национални програми на Effie.



Стартирал през 2011 г., Effie Index разкрива най-ефективните агенции, клиенти и търговски марки в световен мащаб, регионално, на местни пазари и в продуктови категории. Индексът предоставя проницателен поглед върху това кой стои зад идеите, които работят по целия свят.



В България конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции и се провежда от 2007 година. Той покрива всички комуникационни канали на българския пазар, за да отличи онези кампании и маркетинговите практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии.



Effie® и логото “E” са регистрирани марки на Effie Worldwide, Inc. и се използват с лиценз от БАКА. Всички права са запазени.



За повече информация посетете effie.org и effiebulgaria.org. Следвайте Effie Awards Bulgaria в социалните мрежи за повече новини.



