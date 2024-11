Yettel посрещна новия випуск стажанти

Десетима стажанти ще работят в области като роботизирани процеси, разработка на софтуер и дигитални продажби през следващата година

Канада, Испания, Нидерландия, Обединеното кралство, Германия и България – с образование от всички тези страни идват десетимата стажанти, които ще участват в тазгодишното девето издание на стажантската програма на Yettel – Hub by Yettel. Те бяха избрани сред близо 1200 кандидатури и след няколко етапа на подбор.



През следващата една година младежите ще трупат опит в области като роботизирани процеси, big data анализ, разработка на софтуер, дигитални продажби, търговия, продуктово портфолио и финанси.



Освен от различни държави, новият випуск стажанти в телекома има и интересен път зад себе си. За някои от участниците стажът е възможност да опитат напълно нова област. Така завършили „Психология“ момичета за първи път ще навлязат в сферата на дигиталните продажби и продуктовото портфолио, а момиче, учило строително инженерство и преподавало програмиране на деца, ще направи професионален завой към стратегии за клиентско изживяване.



За друг участник стажът не е първата среща с Yettel, след като два пъти участва в другата програма на телекома за млади таланти – „Втора смяна“. Сред стажантите има още бъдещи инженери и специалисти в областта на компютърните науки, мениджмънта и технологиите.



Като първа стъпка всички те ще преминат през онбординг програма, която има за цел да ги въведе в телекомуникационния бизнес и да ги запознае със структурата и културата в Yettel. Успоредно с това младите таланти ще започнат да работят и по първите си практически задачи. През целия период на стажа те ще имат до себе си ментор, който ще ги напътства и ще им помага.



Програмата Hub by Yettel поставя стажантите в реална бизнес среда и им дава практичен опит и умения. Едновременно с това продължителността от една година позволява на младежите да навлязат пълноценно в спецификата на бизнеса, да минат през различни ситуации и задачи и да добият увереност.



Друго предимство е, че позициите, които телекомът отваря за кандидатстване, са избрани в отдели, които имат реална нужда от нови таланти. Това дава възможност на голяма част от стажантите да останат за постоянно в компанията. От старта на Hub by Yettel през 2016 г. Досега 85% от участниците в програмата продължават развитието си в Yettel и до днес.

