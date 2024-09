Tech of Tomorrow представя следващото поколение иновации на 26 септември

Изкуствен интелект, киберсигурност и умни решения за автоиндустрията са само част от технологичните иновации, които променят света, който познаваме. Тази година технологичната конференция на Investor.bg – Tech of Tomorrow ще представи следващото поколение иновации за бизнеса и градското развитие на 26 септември в Интер Експо Център.



Конференцията ще предложи на присъстващите мнението и познанията на водещи експерти в технологичния бранш, като сред лекторите на сцената на Tech of Tomorrow ще бъдат мениджъри на водещи технологични компании. В рамките на четири дискусионни панела, екипът на Investor.bg ще представи на аудиторията успешни примери за това как иновациите продължават да променят бизнеси и създават нови възможности.



Основните теми, които ще бъдат дискутирани на сцената на Tech of Tomorrow са:



· AI

- Fintech

- Cybersecurity

- Tech in Automotive

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...