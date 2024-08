ИТ компаниите инвестират между 500 и 700 лв. годишно на служител за обучение

Близо 1/3 от фирмите в бранша стимулират с коучинг или менторски програми своите служители

Източник: Pixabay.com - StartupStockPhotos

Коучинг и менторски програми, вътрешнофирмени обучения, изготвяне на индивидуален план за кариерно развитие - това са някои от основните придобивки, които IT компаниите в България предлагат за личностното развитие на своите служители. Това става ясно от проучване на Job Board-a на DEV.BG, което обхваща 1516 дружества, включително най-значимите технологични фирми у нас. От участниците в изследването 60% са български, а останалите – чуждестранни компании (т.е. такива, чийто централен офис е извън страната).



Близо една трета от регистрираните в платформата организации предлагат коучинг или менторска програма за своите служители. В същото време почти всички организират вътрешнофирмени обучения за екипите си, а всяка втора инвестира и в сертификационни курсове.



Сред привилегиите за работещите в IT компаниите са и изготвянето на индивидуален план за кариерно развитие, възможност за посещение на конференции и семинари с билети, закупени от компанията, а в по-малка степен – и провеждането на коучинг или менторски програми. Обучението по чужди езици за сметка на работодателя също е често срещана практика в IT сектора у нас, като осигурените курсове са най-вече по английски, немски и френски език.



Според анализа на DEV.BG чуждестранните компании по-често предлагат възможности за професионално усъвършенстване, като в различните категории разликата между тях и българските работодатели варира с между 2 и 8 процента. Освен че по-често предлагат придобивки, свързани с личностното развитие, чуждестранните работодатели имат и повече хора в екипите си (над 38 000 служители с чуждестранен, спрямо над 27 000 с български работодател).



По въпроса за стойността на инвестициите, влагани от IT компаниите у нас в обучения на техните служители, проучването сочи, че те са средно между 500 лв. и 700 лв. годишно на служител, като сумата варира според големина на компанията и нейната локация. На този въпрос обаче не са отговорили всички участници в проучването.

