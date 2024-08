Деси Стоянова за силата на думите – на Founders Today 2024

Журналистът и телевизионен водещ Деси Стоянова ще бъде специален гост на предприемаческото събитие на Investor.bg Founders Today. След раздялата си с една от големите национални телевизии, тя се е посветила изцяло на кариерния си път като обучител и консултант по медийни и презентационни умения. В тази своя роля тя ще даде ценни съвети за медийно говорене на всички предприемачи по време на предстоящото издание на Founders Today. Конкурсът за startup и scaleup компании вече тече и до 31 август всяка компания, която иска да се включи в състезанието, може да кандидатства на Investor Media PRO.На 10 октомври Деси Стоянова ще запознае присъстващите в Интер Експо Център с няколко златни правила за ефективно общуване с различни публики. Финалистите на Founders Today и предприемачите в публиката ще научат как „да се превърнат в гласа, който се отличава“, така че идеите им да блестят и да получават подкрепата, която заслужават. Самата Деси е убедена, че по-добрите бизнес резултати често са в пряка зависимост от майсторското публично говорене и присъствие, а мисията й е да помага на предприемачите да постигат повече с публичните и медийните си изяви.Водена от желанието да споделя опита и знанията си, през 2022 г. тя основава компанията си HOW TO SPEAK. През изминалите 2 години предприемачи и мениджъри на над 15 големи български компании се доверяват на курсовете ѝ, а над 500 души участват в различните издания на семинара ѝ „Основи на медийното говорене“. Деси има магистърска степен по журналистика от Софийския университет и общо над 25 години професионален опит като политически репортер, редактор и телевизионен водещ. Работила е във вестник „Сега“, в лайфстайл списанията AMICA, MAX L’Europeo и над 17 години в bTV, като през последните 12 години се превърна в едно от най-разпознаваемите и обичани телевизионни лица.Повече информация за това какво Ви очаква на 10 октомври на Founders Today и как да запазите своето място в залата, ще откриете –Генерален партньор на Founders Today е УниKредит Булбанк.Партньори на събитието са Българската банка за развитие и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Stoleto.Събитието се организира с подкрепата на Devin, Inter Expo Center, Vinopoly, DiKa, J Point Group, LATE CAFÉ & ROASTERY и White Bite Catering.Институционални партньори са The Founder Institute, Българската стартъп асоциация (BESCO), Българска финтех асоциация, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Нощта на предприемачите, Sofia Tech Park, Висше училище по застраховане и финанси, CEED Bulgaria, Френско-българската търговска и индустриална камара, Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и Networking Premium Coworking Space и betahaus Bulgaria.Медийни партньори са Bloomberg TV Bulgaria, Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, сп. BusinessGlobal и Dir.bg.