Западни застрахователи продължават да осигуряват гаранции за руския петрол въпреки санкциите

Източник: vecteezy

Някои западни застрахователи продължават да осигуряват гаранции за танкери, превозващи руски петрол, въпреки опасения за нарушаването на наложения от Г-7 таван на цената на руския петрол, превозван по море, сочат данни от търговци и корабопритежатели, цитирани от Ройтерс.



Според данните поне пет компании, сред които "Американ клъб" (American Club), базираната в Люксембург "Уест ъф Ингланд" (West of England) и норвежката "Гард" (Gard) за дали гаранции за 10 танкера, плавали от Русия към Азия през настоящата година.



"Американ клъб" и "Уест ъф Ингланд" по-конкретно са застраховали два съда - "Джойоса" и "Орион I", натоварили петрол от държавната компания "Роснефт" в Балтийско море и поели към Китай в началото на годината, сочат данните.



"Американ клъб" признава, че "Джойоса", който плава под панамски флаг, е в неговия застрахователен списък, а от "Уест" и "Гард" посочват, че не коментират отделни танкери.



Трите дружества, които застраховат кораби срещу петролно замърсяване, щети и загуба на живот, казват, че осигуряват услуги за своите членове.



Степента на текущо предоставяне на услуги от западни застрахователи за гарантиране на руски петролни сделки не е обект на специално внимание след налагането на тавана на цената на руския петрол през 2022 г., посочва Ройтерс.



Таванът разрешава на западните компании да застраховат руски петрол, само когато той се търгува под 60 долара за барел.



Много компании спряха да осигуряват такива услуги с аргумента, че не могат да гарантират дали петролът действително се продава на такава цена.



Русия, която забрани на местните компании да се съобразяват с ценовия таван, е продавала своя сорт петрол - Уралс, през пристанищата на Балтийско море на средна цена от 69,4 долара за барел през настоящата година, или доста над тавана, сочат борсови данни.



От застрахователите и корабопритежателите не се очаква да разследват цената на петрола. Те трябва само да изискват от купувачите и продавачите сертификат, че сделката се извършва под ценовия таван.



"Дъ Интернешънъл груп от Пи енд Ай клъбс" (The International Group of P&I Clubs), която застрахова около 90 на сто от световния флот, още през април посочи, че процесът на сертифициране е сбъркан и може лесно да изложи членовете на групата на ударите на санкциите.



Трите компании, цитирани по-горе, признават, че разчитат на предоставените им от участниците в сделката сертификата и се надяват те да са законни и спазващи западните санкции.



Други компании, осигуряващи гаранции за танкери, превозващи руски петрол, са новозеландската "Маритайм мючуъл" (Maritime Mutual) и "Лондон Пи енд Ай клъб" (London P&I Club), които са отказали коментар за евентуалните рискове при подобни сделки.



"Маритайм мючуъл", която не е член на "Дъ Интернешънъл груп от Пи енд Ай клъбс", е предоставила на Ройтерс копие от руска петролна застрахователна полица, както и сертификационно писмо, в което се твърди, че покритието ще бъде оттеглено, ако товарът нарушава ценовия таван.



В него се изисква от компанията, която търси покритие - обикновено корабособственикът или наелият кораба, да обяви пред застрахователя името на кораба, пристанището и датата на товарене и разтоварване. Освен това се изисква да се потвърди, че товарът спазва ценовия таван, но не и да се обяви самата цена.



От "Американ клъб", "Уест ъф Ингланд" и "Гард" посочват, че ще прекратят покритието, ако се появи информация, че сертификатите, които са получили, не са точни и петролът се продава над ценовия таван.

