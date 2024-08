Yettel предлага 12 смартфони с 0 лева лизинг за първите 3 месеца

Кампанията включва богат избор от модели на Samsung, Xiaomi, HMD, HONOR, Motorola, Nothing, Realme и Apple

През август Yettel предлага на своите бъдещи и настоящи клиенти специална селекция смартфони, които могат да бъдат закупени на лизинг за 24 месеца, без да се дължат лизингови вноски през първите три от тях. Така телекомът дава възможност на всеки, желаещ да има нов смартфон за незабравимите летни моменти, да го вземе сега и да започне да го изплаща наесен. Устройствата могат да се закупят от магазините на оператора или от Yettel.bg, в комбинация с двугодишен план Total Unlimited.



Всички мобилни устройства, закупени от Yettel, получават предимствата на пакета услуги „Смартфон вселена“, който включва различни опции за лизинг, три години гаранция вместо обичайните две, възможност за застраховка и опция за рециклиране на старо устройство с програмата „Рециклирай и спести“.



SAMSUNG Galaxy S24 5G 256GB е атрактивен компактен смартфон, който предлага впечатляващи спецификации и стилен дизайн. Дисплеят е 6,2-инчов Dynamic AMOLED 2X с резолюция 1080 x 2340 пиксела, поддържа HDR10+ и е защитен с Corning Gorilla Glass Victus 2. Телефонът е оборудван с мощен чипсет Samsung Exynos 2400 (4 nm) и процесор, включващ ядра Cortex-X4, Cortex-A720 и Cortex-A520. Графичният ускорител е AMD Xclipse 940 GPU и осигурява отлична производителност при графично интензивни задачи. Основната камера е съставена от три сензора: 50MP, 10MP и 12MP, докато селфи камерата е 12MP. Устройството предлага стереоговорители за висококачествен звук и работи с операционната система Android 14, One UI 6.1. Батерията е с капацитет 4000 mAh, поддържаща бързо зареждане 25W и безжично зареждане 15W. Цената му в брой и с двугодишен план Total Unlimited 64.99 е 939,99 лева или 52,59 лева на лизинг.



XIAOMI 14 5G 512GB съчетава елегантен дизайн и мощни характеристики. Дисплеят тук е 6,36-инчов LTPO OLED с резолюция 1200 x 2670 пиксела и опресняване от 120Hz, осигуряващ изключително плавно визуално изживяване. Моделът е снабден с процесор Snapdragon 8 Gen 3 и 12GB RAM, предлагайки бърза и безпроблемна работа със смартфона дори при по-интензивни задачи. Телефонът разполага с тройна задна камера система с 50MP сензори и предна камера от 32MP, които позволяват заснемане на висококачествени изображения и 8K видео запис при 24fps. Батерията е с капацитет 4610 mAh и поддържа бързо зареждане от 90W, както и 50W безжично зареждане. XIAOMI 14 5G е с тегло от 188 грама, поддържа DUAL SIM,. Смартфонът е привлекателен избор за тези, които търсят комбинация от функционалност и изтънченост, и се предлага в три цвята – черен, бял и зелен. Цената му с план Total Unlimited 64.99, е 1209,99 лева в брой или 67,59 лева на месец в рамките на двугодишния договор.



HMD Skyline 5G 256GB е така проектиран, че да може да бъде лесно разглобен почти от всеки и да бъде заменена само проблемната му част, когато се налага, вместо да се купува ново устройство. Смартфонът има и отлични параметри, сред които 6,55-инчов pOLED дисплей с резолюция 1080 x 2400 пиксела и опресняване от 144Hz. Защитен е с Corning Gorilla Glass 3, което гарантира издръжливост при ежедневна употреба. Процесорът му е Snapdragon 7s Gen 2, съчетан с 12 GB RAM и 256GB вътрешна памет, предоставящи бърза и гладка работа дори при отваряне на множество приложения накуп и игри с триизмерни графики. Камерната конфигурацията на гърба включва три сензора – 108MP основен с OIS, 50MP телефото и 13MP ултраширокоъгълен, които улавят висококачествени изображения и видео с богати детайли. Предната камера е 50MP, идеална за селфита и видео разговори. Батерията с капацитет 4600mAh поддържа бързо зареждане 33W, осигурявайки продължителна работа с минимално време за зареждане. Устройството също така поддържа безжично зареждане и е водоустойчиво с рейтинг IP54. HMD Skyline 5G 256GB може да бъде закупен в два цвята – черен и розов с договор за двугодишен план Total Unlimited 64.99 за 1209,99 лева в брой или 67,59 лева на месец.



Apple iPhone 15 е достъпен с офертата в трите му различни модификации със 128, 256 и 512GB. Той съчетава характерния за компанията дизайн и отлични характеристики. Смартфонът разполага с 6,1-инчов Super Retina XDR OLED дисплей с резолюция 1179 x 2556 пиксела, предоставящ ярки и ясни изображения. Оборудван е с процесор A16 Bionic, който осигурява бърза и ефективна работа при всички задачи. Основната камера е двойна с 48MP и 12MP сензори, позволяващи заснемане на висококачествени снимки и видеа, докато предната камера е 12MP и е идеална за селфита и видео разговори. Батерията поддържа както бързо зареждане с кабел, така и безжично зареждане, което осигурява максимално удобство. Устройството работи с iOS 17, предоставяща най-новите функции и актуализации. iPhone 15 поддържа 5G свързаност, осигуряваща бързи интернет скорости в мрежата на Yettel, и е устойчив на вода и прах с рейтинг IP68. Смартфонът се предлага в различни цветове, включително черен, жълт, розов, син и зелен и, предоставяйки на потребителите възможност да изберат най-подходящия за тях стил. Цената на Apple iPhone 15 128GB започва от 1119,99 лева в брой или 61,59 лева на месец с договор за двугодишен план Total Unlimited 64.99.



Останалите смартфони, които могат да се закупят на лизинг без заплащане на лизингови вноски през първите три месеца в комбинация с план Total Unlimited, са SAMSUNG Galaxy S24 Plus 5G 256/512GB, Samsung Galaxy S24 Ultra 256/512GB/1TB, HONOR 200 Lite 5G 256GB, MOTOROLA MOTO G84 5G 256GB, Nothing Phone 2A 5G 256GB, Realme 12x 5G 128GB, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB и Samsung Galaxy A35 128GB.

