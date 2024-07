Yettel търси стажанти

Участници в миналогодишното издание на стажантската програма на телекома

Стартира тазгодишното издание на стажантската програма Hub by Yettel. За девета година телекомът ще посрещне студенти от 3-и и 4-и курс и млади специалисти, готови да се развиват в областта на телекомуникациите. До 11 септември кандидат-стажантите могат да намерят всички обяви по програмата и да кандидатстват през сайта Yettel.bg Позициите, които отваря компанията тази година, са в едни от най-динамичните и перспективни области – роботизация и автоматизация на процеси, киберсигурност и AI, разработка на софтуер, инженеринг и анализ на мобилната мрежа, както и работа с големи обеми от данни. За талантите с усет към търговията и маркетинга са ролите, свързани с продуктовото портфолио, дигиталния маркетинг, както и клиентското изживяване в магазинна мрежа.Стажантската програма Hub by Yettel е с продължителност една година, което е едно от големите ѝ предимства. В този период стажантът има възможност да навлезе в дълбочина в ключови за компанията проекти и да натрупа пълноценен опит. Това от своя страна го прави много по-подготвен и уверен да продължи развитието си в телекома, което е другото предимство на стажа – че дава реална възможност на талантите да бъдат наети на постоянна позиция. От старта на Hub by Yettel през 2016 г. досега в програмата са участвали общо 83 стажанти, като близо 85% от тях продължават развитието си в Yettel и до днес.Всеки стажант има до себе си и ментор, който го напътства през цялото време. Участниците в програмата получават месечно възнаграждение, както и всички придобивки, от които се възползват служителите на оператора – план с неограничени минути и MB, отстъпка за закупуване на мобилно устройство, допълнително медицинско осигуряване, ваучери за храна и др.Hub by Yettel ще започне на 1 ноември 2024 г. Процесът на подбор включва три етапа. Първият е подаване на документи. Вторият е телефонно интервю, като одобрените след него участват в третия етап – т.нар. център за оценка. В него кандидатите получават разнообразни задачи, с които трябва да се справят в реална обстановка. Провеждат и индивидуално интервю с мениджъра на екипа, в който кандидатстват, като могат да зададат своите въпроси и да покажат мотивацията си за развитие.