Олга Лавренова: Растем заедно с нашите партньори и консуматори

Олга Лавренова е изпълнителен директор на ЗАГОРКА от октомври 2021 година. Тя е част от HEINEKEN от 2005 г. и има богат международен опит на различни управленски позиции в компанията. Като изпълнителен директор на ЗАГОРКА, Олга Лавренова следва целите компанията да произвежда марките, които българите обичат и да бъде първи избор като пивовар за консуматорите, партньорите и служителите.



За ЗАГОРКА АД



Пивоварната на ЗАГОРКА АД има 122-годишна история, датираща от създаването на първото пивоварно дружество в Стара Загора. През 1994 г. „Загорка” АД се присъединява към глобалното семейство на HEINEKEN. От тогава до днес компанията се ангажира да развива своя бизнес устойчиво и отговорно чрез платформата си „Създаваме по-добър свят“.



Портфолиото на компанията предлага разнообразие от висококачествени продукти, които отговарят на вкуса на взискателния български потребител – Загорка, Heineken, Ариана, Birra Moretti, Amstel, Stolichno, Starobrno, и сайдер Крадецът на ябълки. Безалкохолните предложения, които дават възможност за отговорен избор на бира с 0.0% алкохол: Загорка 0.0%, Heineken 0.0 и Vibe by Ариана Радлер 0.0%.

Гледам холистично на присъединяването на ЗАГОРКА към семейството на HEINEKEN, защото не измерваме само преките инвестиции в оборудване и модернизации, които са наистина много и са се случвали през годините и се случват и до днес. Мога да кажа, че само за миналата година сме инвестирали близо 3 млн. евро в това да вървим по пътя към нулеви нетни емисии в производство. Това включва обновяване на машини в пивоварната, елементи за възобновяема енергия, хладилни витрини и наливни инсталации за пазара с оптимален енергиен клас и др.Гордеем се с богатата си история и пивоварни традиции и с това, че компанията гледа напред в бъдещето. Да сме част от HEINEKEN е голямо предимство, защото ни дава богатството на опита, въвеждането на най-висок стандарт в работата, както и развитие на нашите хора – много от българските ни колеги продължиха кариерата си на глобално ниво в HEINEKEN на различни позиции, много от които ръководни. Също така се възползваме от възможността за обмяна на добри практики, внедряване на иновации и достъп до разнообразие от международни марки, част от които предлагаме и на българския пазар. Постоянно се предизвикваме, за да отговорим на новите тенденции и динамичната среда, в която работим и живеем, за да предложим на консуматорите избор от висококачествени продукти. Не на последно място, всички компании в групата се обединяваме в обща стратегия за устойчивост и отговорност, която е с много амбициозни цели. Разбира се, съобразявайки се с локалните ни нужди.Щастлива съм, че преди дни пивоварна ЗАГОРКА беше отличена с най-престижната награда по време на вътрешния глобален конкурс „HEINEKEN QUALITY AWARDS“. Това е високо признание, което идва в специалната за нас година, отбелязвайки 30 години част от семейството на HEINEKEN.Благодаря Ви, че отбелязвате акценти от нашия стремеж да водим в иновациите. Мога да добавя към този списък още много: първата реклама на бира, която е на Загорка, първата Радлер бира с марката Ариана, страхотният бирен вкус на Heineken 0.0 и разширеното ни портфолио от вкусове с безалкохолни бирени напитки. Също така, първият музей на бирата със сертифицирана колекция от Министерство на Културата, нашите усилия да сме водещи в устойчивите и отговорни практики и още редица други.Ако мога да обобщя, нашата мисия е да създаваме радостта от истинската сплотеност, за да вдъхновяваме към един по-добър свят. А това от бизнес гледна точка означава да растем заедно с нашите партньори и консуматори, да сме първи избор като пивовар и работодател, като правим всичко това с отговорност и по устойчив начин.В юбилейната за нас година, ние затвърждаваме нашата позиция и печелим пазарен дял.Разбира се, правим най-различни проучвания, с които следим пазара, както и тенденциите и консуматорските предпочитания. В този смисъл, адаптираме нашето портфолио към новостите и нуждите на консуматорите, които искаме да привлечем и да задържим. Говорим не само за вкусове и вид бира, но и за опаковки, комуникации и всичко онова, което прави бирата привлекателна и предпочитана за пълнолетните консуматори.Това преведено през нашето портфолио означава международните ни брандове Heineken и Birra Moretti. С нашите локални марки Загорка и Ариана през годините сме правили различни иновации дали през новите вкусове или чрез ангажираща комуникация. Например, миналата година пуснахме на пазара по-леко алкохолната Ариана Лятно, нови опаковки на Загорка Специално „Доброто е навсякъде“ с цяла кампания зад тях. Другите ни марки Amstel, Starobrno, Stolichno допринасят за богатството от бирени вкусове и предпочитания на консуматорите.Като пример за новост в опаковките и комуникацията, от тази година е предложението ни Vibe by Ариана Радлер 0.0%. Eдна революция в добре познатата радлер категория, която се отличава с наситен плодов вкус, уникален дизайн и изцяло нова концепция, която се базира на т.нар. vibe на консуматорите. С Vibe Чилче, Vibe Top Mood и Vibe Sassy by Ариана Радлер 0.0% таргетираме най-горещата аудитория в момента – GenZ.Времената са много динамични и ни предизвикват в различни аспекти. Затова трябва да се приспособяваме и да се променяме. Мисля, че от началото на пандемията до настоящия момент на всички ни стана ясно, че промените са част от нашия живот. За една голяма компания гъвкавостта е нещо, което е свързано с промяна на процеси и начини на работа. Това обикновено отнема време, но при нас трябваше да стане много по-бързо и благодарение на опита и ангажираността на екипа ни успяхме и успяваме да се справим с различни ситуации, които са извън нашия контрол. Ние помагаме на нашите хора да се научат как да превърнат кризата във възможност, като провеждаме специфични програми за обучение, трансформацията се превръща в неизменна част от ежедневните операции и даваме възможност на служителите да взимат решения чрез т.нар. cost-conscious поведение и практики, като по този начин се стремим към ефективност и растеж на производителността в нашите ежедневни задачи.ЗАГОРКА е компания, в която хората са в сърцето й. Наш ангажимент е да гарантираме, че всеки служител се чувства приет и уважаван, има психологическата сигурност да говори открито и да играе роля в оформянето на бъдещето на ЗАГОРКА. Затова от години се водим от добрите практики на разнообразие, равнопоставеност и приобщаване в ежедневния начин на работа. Безопасността и здравето на нашите хора са на първо място. Нашите ангажименти за спасяване на живот, които всеки служител следва, ни дават увереност, че всеки осъзнава своята роля в това да се грижи за своята и за тази на хората около него безопасност. Всички служители преминават през различни обучения, в зависимост от ролята им, а всеки посетител в пивоварната преминава задължително обучение за безопасност. С грижа за здравето, чрез инициативата HEI-Life, реализираме специална кампании за насърчаване на здравословен и балансиран начин на живот чрез спортни дейности, както и дни посветени на хранене и здраве. С грижа към професионалното развитие предлагаме набор от 15000 онлайн обучения, програми за развитие на таланти, както и т.нар. кариерна карта. Стратегията ни за управление на представянето подкрепя високите резултати и оценка спрямо заслугите на всеки служител.Не на последно място, с кампанията ни за надграждане на работодателската марка „Доброто тук“, с която насърчаваме проекти на компанията за ангажиране на служителите, привличане на таланти и подкрепа на обществото.Ние в ЗАГОРКА вече 10 години изпълняваме стратегията си за устойчивост „Създаваме по-добър свят“, която е фокусирана в три сфери: социална отговорност, околна среда и отговорна консумация. Имаме различни инициативи, с които подкрепяме обществено значими теми, като #Зеленодействие с марката ни Ариана за почистване и зарибяване на язовири в България. Със Загорка Специално насърчаваме културния туризъм, за да покажем, че „Доброто е навсякъде“ и в България има много красиви места за посещение. ЗАГОРКА организираме и „Beerфестът“ в Стара Загора (4 до 8 септември), превърнал се в едно от най-очакваните събития в града. По време на петдневния фестивал реализираме различни преживявания за гостите на събитието, както и социално отговорни кампании.Фокусът в стратегията ни по отношение на околната среда е намаляване на въглеродните емисии от нашето производство. Правим това чрез внедряване на иновативни практики, използването на възобновяема енергия, кръгов модел на работа и ефективност при използването на вода. С това ние следваме своя ангажимент за нулеви емисии в производството до 2030 г. и за екологична отговорност в пивоварната индустрия.Темата за отговорната консумация е не просто част от стратегията на компанията, а наш ангажимент, чрез който се грижим за консуматорите. Реализираме инициативи и като компания и чрез нашите марки. Да даваме винаги избор на нашите консуматори чрез нашето безалкохолно портфолио, за да се насладят на любимия вкус пиво по всяко време и всеки повод, е първата част от този ангажимент. Тази година, за 4-та поредна година с Heineken 0.0 подкрепихме инициативата Dry January („сух януари“ или „януари без алкохол“) за един свеж старт на годината без алкохол. В подкрепа насърчаване на безопасността на пътя е кампанията ни “When you Drive, Never Drink” („Карай трезво! Когато шофираш, никога не пий“), като продължаваме партньорството си с Европейския шампионат по картинг за издръжливост в България. С цел да насочим внимание и към превенцията на зависимост към алкохол, ЗАГОРКА подкрепяме дейността на, управлявана от „АРЗ Солидарност“.