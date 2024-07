Китай води в света по използване на GenAI

Източник: vecteezy

Генеративният Изкуствен интелект (ИИ) е тук, за да остане. Организациите по света ентусиазирано използват и инвестират в технологията. Но кои региони и държави са водещи в използването на GenAI? Според скорошно глобално проучване на SAS, проведено от Coleman Parkes Research Ltd, Китай е начело. Лицата, вземащи бизнес решения в Китай, съобщават, че 83% от техните организации използват технологията. Това е повече, отколкото във Великобритания (70%), САЩ (65%) и Австралия (63%). Но организациите в Съединените щати водят по отношение на зрелостта и пълно имплементиране на GenAI технологиите - 24% в сравнение с 19% в Китай и 11% в Обединеното кралство.



Какво означава това по отношение на глобалното икономическо въздействие на AI и GenAI? В доклад от 2023 г. McKinsey изчислява, че GenAI може да добави еквивалента на 2,6 трилиона до 4,4 трилиона долара годишно в различни случаи на употреба. Това е сравнимо с целия БВП на Обединеното кралство през 2021 г. Това въздействие би увеличило общото влияние на изкуствения интелект с 15% до 40%.

Като се имат предвид тези икономически последици, SAS и Coleman Parkes се насочиха към 1600 лица, отговорни за вземането на решения на ключови световни пазари. Респондентите работят в редица индустрии, включително банкиране, застраховане, публичен сектор, науки за живота, здравеопазване, телекомуникации, производство, търговия на дребно, енергетика и комунални услуги, както и професионални услуги. В най-малките изследвани организации работят между 500-999 души, а в най-големите над 10 000.



"Въпреки че Китай може да води в процента на възприемане на GenAI, това не означава непременно ефективно прилагане или по-добра възвръщаемост. Всъщност САЩ водят в надпреварата, като 24% от организациите са приложили изцяло GenAI в сравнение с 19% в Китай", каза Стивън Соу, управляващ директор на Coleman Parkes.



Глобалните региони напредват с генеративния ИИ



Акцентите от резултатите от глобалното проучване включват индикатори, които сигнализират, че различните региони са на борда и започват да приемат GenAI по смислен начин, но с различна скорост.



„С всяка нова технология организациите трябва да преминат през фаза на откриване, разделяща вълнението от реалността, за да разберат сложността на реалните имплементации в компанията. Достигнахме този момент с генеративния изкуствен интелект. Тъй като излизаме от цикъла на вълнението, сега става въпрос за целенасочено прилагане и предоставяне на повторяеми и надеждни бизнес резултати от GenAI“, каза Брайън Харис, изпълнителен вицепрезидент и главен технически директор на SAS.



Къде се класират регионите по отношение на пълното използване и внедряване на GenAI в процесите на техните организации?



- Северна Америка: 20%

- Азиатско-тихоокеански регион: 10%

- Латинска Америка: 8%

- Европа: 7%



Кои региони са въвели политики за използване на GenAI?



- Азиатско-тихоокеански регион: 71%

- Северна Америка: 63%

- Европа: 59%

- Латинска Америка: 52%



До каква степен тези, които планират да инвестират в GenAI през следващата финансова година, имат специален бюджет?



-Азиатско-тихоокеански регион: 94%

-Европа: 91%

-Северна Америка: 89%

-Латинска Америка: 84%



Индустриите и функционалните подразделения възприемат GenAI с различна скорост



Сабине ВандерЛинден, главен изпълнителен директор и рисков партньор в Alchemy Crew, вижда голям потенциал за индустриите, инвестиращи в GenAI. „Бъдещето на бизнеса се променя от генеративния изкуствен интелект. Всъщност интеграцията на GenAI в бизнес процесите – от динамично профилиране в маркетинга до прецизно застраховане срещу искове – предлага несравними възможности за ефективност, персонализация и стратегическо прогнозиране. Възприемането на тази технология е от съществено значение за поддържането на преднина в един силно несигурен и непредсказуем конкурентен пазар“, казва тя.



Когато се разделят на индустриални сегменти, данните показват, че банковото и застрахователното дело са водещи по отношение на включването на GenAI в ежедневните бизнес операции в различни показатели.



Как се класират конкретни индустрии по отношение на пълното прилагане на GenAI в ежедневните бизнес процеси?



-Банкиране: 17%

-Телекомуникации: 15%

-Застраховане: 11%

-Науки за живота: 11%

-Професионални услуги: 11%

-Търговия на дребно: 10%

-Публичен сектор: 9%

-Здравеопазване: 9%

-Производство: 7%

-Енергетика и комунални услуги: 6%



Кои индустрии показват, че вече използват GenAI ежедневно до известна степен?



-Телекомуникации: 29%

-Търговия на дребно: 27%

-Банкиране: 23%

-Професионални услуги: 23%

-Застраховане: 22%

-Науки за живота: 19%

-Здравеопазване: 17%

-Енергетика и комунални услуги: 17%

-Производство: 16%

-Публичен сектор: 13%



Кои отдели в организациите използват или планират да използват GenAI?



-Продажби: 86%

-Маркетинг: 85%

-IT: 81%

-Финанси: 75%

-Производство: 75%



Организациите, които първи възприемат технологията, срещат множество препятствия при използването и внедряването на GenAI. Номер 1 в списъка на предизвикателствата, пред които са изправени организациите при пускането на GenAI в рутинна употреба, е липсата на ясна стратегия на GenAI.



Само 9% от лидерите, отговорили на анкетата, посочват, че са изключително запознати с имплементирането на GenAI от тяхната организация. От респондентите, чиито организации са приложили изцяло GenAI, само 25% казват, че са изключително запознати със стратегията за внедряване Дори и тези, които вземат решения за технологични инвестиции, не са запознати с AI – включително и в организациите, които са водещи в приемането на новите технологии.



Девет от всеки 10 старши технологични ръководители признават, че не разбират напълно GenAI и неговия потенциал да повлияе на бизнес процесите. 45% от главните информационни директори (CIO) разбират стратегията за внедряване на AI в своята организация, което ги прави водещи сред ръководителите. Само 36% от главните технологични директори (CTO) казват, че са напълно запознати.



И все пак, въпреки тази разлика в разбирането, повечето организации (75%) казват, че са заделили бюджети за инвестиции в GenAI през следващата финансова година.



Други предизвикателства, пред които са изправени организациите, включват:



Данни



Тъй като организациите приемат GenAI, те осъзнават, че нямат достатъчно данни за фина настройка на големи езикови модели (LLM). Също така, след като навлязат дълбоко в процеса на внедряване, те разбират, че им липсват подходящи инструменти за успешно прилагане на AI. IT лидерите на организациите са най-загрижени за неприкосновеността на данните (76%) и сигурността на данните (75%).



Регулации



Само една десета от организациите заявяват, че са напълно подготвени да се съобразят с предстоящите разпоредби за AI. Една трета от организациите, които са приложили изцяло правилата, вярват, че могат да ги спазват. Само 7% осигуряват високо ниво на обучение по управление на GenAI. И само 5% разполагат с надеждна система за измерване на рисковете от пристрастия и неприкосновеност на лични данни в LLM.



Въпреки че има пречки, някои ранни потребители вече са изпитали значителни ползи: 89% съобщават за подобрено преживяване и удовлетворение на служителите; 82% казват, че спестяват оперативни разходи; и за 82% задържането на клиенти е по-високо.

