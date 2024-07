Founders Today търси стартиращите предприемачи на България

Стартиращите и scale up компаниите са изключително важен фактор за бизнес средата в една държава. Те носят със себе си иновациите и примера, че зад добрите идеи не винаги е необходимо да стоят много хора, но пък е задължително да са правилните. Затова Investor.bg за четвърта поредна година провежда конкурса за стартиращи предприемачи Founders Today. Чрез него Investor.bg ще даде шанс на всички стартъп и scale up компании с устойчиви и иновативни бизнес идеи и практики да се развият и да получат популярността, която заслужават.До 31 август всеки стартъп или scale up компания, която иска да представи своя бизнес на голямата трибуна на Founders Today, да прикове вниманието на инвеститорите и да спечели пакет за реклама в каналите на Investor Media Group, както и ексклузивна менторска сесия с утвърден български предприемач - може да кандидатства за участие в конкурса на. Експертно жури ще селектира шестимата победители. Те ще бъдат и големите звезди на 10 октомври в „Интер Експо Център”, когато ще се проведе официалното събитие - Founders Today.Повече информация за Founders Today, как да кандидатствате и всичко актуално около конкурса може да откриете на Investor Media PRO.Генерален партньор на Founders Today е УниKредит Булбанк.Партньори на събитието са Българската банка за развитие и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.Събитието се организира с подкрепата на Devin, Inter Expo Center, Vinopoly, DiKa, J Point Group, LATE CAFÉ & ROASTERY и White Bite Catering.Институционални партньори са The Founder Institute, Българската стартъп асоциация (BESCO), Българска финтех асоциация, Асоциацията на индустриралния капитал в България, Висше училище по застраховане и финанси, CEED Bulgaria и Networking Premium Coworking Space.Медийни партньори са Bloomberg TV Bulgaria, Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, сп. BusinessGlobal и Dir.bg.