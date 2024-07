Как ESG факторите стават финансово значими за компаниите и техните инвеститори

Според проучвания на McKinsey ESG практиките могат да намалят значително и оперативните разходи на бизнеса и да повлияят на оперативните печалби с до 60%.

Симона Стилиянова

Симона Стилиянова е ESG и маркетинг директор в компанията за дялово инвестиране BlackPeak Capital. Тя работи за подобряване на екологичните, социални и управленски практики в BlackPeak и помага на портфолио компаниите в изграждането на собствени ESG стратегии. Тя е активист за устойчивото развитие с дългогодишен опит в сферата на комуникациите. Съосновател е на компанията – съветник за устойчив бизнес „Основа“, автор на блога Zero Waste Sofia и посланик на Европейския климатичен пакт за България. Притежава магистърска степен по мениджмънт на маркетинга от Техническия университет – София, и специализация по устойчив бизнес от University of Colorado.

Защо Facebook загуби $56 млрд. от пазарната си оценка за ден, JUUL стопи с 95% $40-милиардната си капитализация, а Purdue Pharma обяви несъстоятелност? Заради подценяване на ESG фактори. ESG показателите вече не са периферна грижа за инвеститорите, а неразделна част от процеса по създаване на стойност. Тяхната финансова значимост започва да се възприема не само сред инвеститорите, но и сред предприемачите, както и регулаторните органи. Но какъв е генезисът на това дадена тема да стане финансово значима?Нека се върнам назад във времето. През септември 2019 г. американският фармацевтичен гигант Purdue Pharma, производител на опиоида OxyContin, подава молба за обявяване в несъстоятелност под тежестта на хиляди съдебни искове, обвиняващи компанията в подхранване на епидемията от опиоиди чрез агресивните си маркетингови практики.През 2020 г. акциите на Facebook (днес meta) падат с цели 8,3% за един ден, водейки до загуба от $56 млрд. от пазарната оценка на компанията. Причината? Големи рекламодатели, включително Unilever, се оттеглят от компанията поради продължаващия ѝ отказ да реагира на натиска на заинтересованите страни да следи по-активно за реч на омразата и разпространението на дезинформация в платформата си. Две години по-рано, след оповестяване на случая „Кеймбридж Аналитика“, при който неправомерно са използвани личните данни на близо 50 млн. души, компанията губи $119 млрд. от пазарната си капитализация, Марк Зукърбърг се изправя пред Сената, а компанията понася сериозни репутационни щети.Американският производител на електронни цигари и декакорн (частна компания, обикновено стартъп, с пазарна капитализация от над $10 млрд., бел. ред.) JUUL, достигнал пазарна оценка от $40 млрд., рязко губи 95% от стойността си. Причината? Агресивен маркетинг, насочен към ученици, и силна вълна на обществено недоволство. В резултат САЩ въвеждат по-строги регулации относно ароматизираните електронни цигари. А през 2022 г. Европейската комисия предлага тяхната забрана.Кое е общото между тези примери? И трите компании неглижират интересите на заинтересованите страни, като поне две от тях използват неетични маркетингови практики, които до този момент са били толерирани от обществото. Историите на тези три компании са пример за това как една ESG тема става финансово съществена.Най-простата дефиниция за „същественост“ (от англ. ез. materiality), издържала проверката на времето: „това, което би повлияло върху решението на разумен инвеститор дали да купи, или продаде своя дял в дадена компания“, идва от Закона за ценните книжа в САЩ.С нарастващото внимание от страна на компаниите и инвеститорите към проследяването на фактори, свързани с корпоративното управление, въздействието на компанията върху околната среда и обществото, основният въпрос се крие в идентифицирането на тези, които имат значително финансово въздействие и разбирането на причините зад тяхната важност. Тезата, че въпросите, свързани с ESG, могат да бъдат финансово значими, е общоприета не само сред инвеститорите, но и сред дружествата и все повече сред регулаторните органи. Пример за последното е изискването за провеждане на двоен анализ на значимите теми (от англ. ез. Double materiality assessment) в основата на европейската Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD). Вече поетапно близо 50 000 компании в Европа влизат в обхвата на директивата и започват своето отчитане.Как една тема става финансово значимаНо какъв е генезисът на това дадена тема да стане финансово значима? През 2020 г. David Freiberg, Jean Rogers и George Serafeim от Harvard Business School изследват процеса и достигат до извода, че той се състои от пет етапа на нарушаване на баланса между интересите на даден бизнес и обществото. Колкото по-висока е степента на несъответствие, толкова по-голяма е вероятността даден проблем да стане финансово съществен. На следващата графика, базирана на доклада на Harvard Business School, можете да проследите целия процес.До момента разгледахме изцяло негативни хипотези. Все още съществуват относително малко изследвания на положителните такива. Една от главните причини е, че остойностяването им все още е трудно, особено в случаи, свързани с корпоративното управление например. Въпреки това вече съществуват редица примери и данни, че проследени навреме, правилно управляваните ESG фактори могат да открият възможности пред бизнеса.Консултантската компания Deloitte сравнява ESG рейтингите с оценката на компаниите по пазарни множители (EV/EBITDA). Цитираните от тях резултати показват, че дружествата с по-висок ESG рейтинг се оценяват от пазара с по-висок множител (The impact of ESG on valuation | Future Proof Finance | Deloitte Belgium).Отново анализи на Peter Van Assche, Director, Financial Advisory в Deloitte Белгия дават индикация, че по-високият ESG рейтинг води до по-ниска „бета“ (мярка за волатилността на дадена акция по отношение на целия пазар, бел. ред.), което намалява цената на капиталa при равни други условия. По данни на Van Assche в същото време по-високият ESG рейтинг води до намаляване на разходите за дълг/финансиране. И двата елемента водят до по-ниска среднопретеглена цена на капитала (WACC).Приложени правилно, ESG практиките могат да намалят значително и оперативните разходи на бизнеса (като например разходите за суровини и материали), които според проучванията на McKinsey могат да повлияят на оперативните печалби с до 60%.В практиката ни в BlackPeak Capital също могат да бъдат открити както положителни, така и отрицателни примери. Преди години една от портфолио компаниите ни изпраща български строител на обект в друга държава. Въпреки вътрешните процедури той не слага каска и това ни носи глоба от €0,5 милиона. От друга страна, наблюдаваме как подобреното корпоративно управление и структуриран борд на директорите допринасят за оптимизация в работата на компаниите. В портфолиото ни има компании, които за втора поредна година стават част от престижната класация за бързоразвиващи се компании на Financial Times – FT1000.Ако до момента добрите ESG практики са се приемали само като нещо хубаво, то след няколко години ще са задължителни. А компаниите, които не са готови, все по-трудно биха стигнали до финансиране.И едно напомняне за финал. Остойностяването на ESG факторите е от ключова важност, за да знаем, че се движим в правилната посока, но не бива да потъваме в отчети и въпросници. В свят, изправен пред спешни предизвикателства, трябва да останем фокусирани върху основната цел на ESG – постигане на реална положителна промяна върху обществото и околната среда.