Как се става Топ работодател

Практиките на Schwarz IT Bulgaria, чрез които темите за равенството и многообразието „попиват“ във всеки служител

Служителите на Schwarz IT Bulgaria участват в различни инициативи в полза на обществото, като почистване на паркове и корита на реки. Мениджърите се оценяват и за това дали са ангажирали своите хора в такива инициативи, както и дали изповядват ценностите, свързани с темата за многообразие и равенство.

Текстът е публикуван в бр. 45 на списание Business Global



Когато имаш над 570 000 служители и работиш в 32 държави, темата за многообразието, равенството и приобщаването (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) е част от основата на бизнеса ти. В случая става дума за германската група от дружества Schwarz, собственик на веригите Kaufland и Lidl. А със своите над 450 служители нейното подразделение Schwarz IT Bulgaria е един от основните доставчици на IT решения за ритейл групата. Компанията стартира през 2020 г., като обединява двете звена Kaufland Service IT Hub и Lidl Digital. За DEI политиката и практиката на Schwarz IT Bulgaria разговаряме с Яна Папардова, мениджър „Човешки ресурси“ на компанията.



„В основата си DEI политиката е свързана с отделни теми като политика за човешките права, политика за предпазване от дискриминация, политика срещу сексуален тормоз и физически и вербален тормоз, политика за етичност и интеграция, кодекс за поведение“, обяснява Яна Папардова. Но заедно с изповядването на всички тези ценности в компанията се предприемат и конкретни мерки. За втора година има календар на събития, чрез които се изгражда осъзнатост по тематиката, провеждат се онлайн обучения и обучения на място, за да може тя да бъде включена в мисията, визията, ценностите и културата на компанията.



„Смятам, че темата за многообразието трябва да „попие“ във всеки – ако само си говорим за нея на високо ниво, тя ще остане като пропаганда, няма да промени нагласите на хората и дългосрочно няма да доведе до резултати“, казва Папардова.



Eдин от 16



Доказателство за успеха на Schwarz IT Bulgaria е полученият през миналата година сертификат Top Employer („Топ работодател“, бел.ред.) от базираната в Амстердам организация Top Employer Institute. Сертификатът се дава на най-добрите работодатели в света, които постоянно подобряват условията за работа на своите служители и се грижат за тяхното развитие. Само за сравнение, през 2023 г. сертифицираните като Top Employer компании и банки в България са общо 16. В момента Schwarz IT Bulgaria преминава през втори цикъл на оценяване и Яна Папардова разказва за процедурата: „Това е изпит за HR функцията, за това как управлява и подпомага компанията. Огромен сегмент в оценката е свързан с равенството и многообразието и са разписани конкретни очаквания към работодателя. В случая се набляга на доказани практики, които би трябвало да носят стойност на компанията и затова се очакват от конкретния работодател.“



От Top Employer Institute изискват компаниите да имат програма за етичност и интегритет, кодекс за поведение, обучения по етичност, политики срещу сексуалния тормоз, както и канали, по които по конфиденциален начин хората могат да съобщават за проблеми. Опитът на групата Schwarz, който е пренесен и в България, е използването на т.нар. доверени лица – редови служители, преминали през специално обучение, към които хората от компанията могат да се обърнат в случай на проблем от всякакво естество.



Стратегията за многообразие продължава и с мениджърите, като е част от цялостния цикъл за развитие на таланти на компанията. „Когато говорим за представянето на един ръководител, не е важно само какъв е неговият нетен капацитет, каква е обратната връзка за него от колегите му тук и в Германия, а и какви са неговите по-високи цели за устойчивост“, обяснява Папардова. Например всеки ръководител трябва да има поне 1 или 2 инициативи годишно, които са в полза на обществото, и той се оценява по това дали е направил тези инициативи за екипа си, както и дали изповядва всички ценности, свързани с темата за многообразие и равенство.



Допълнителен шанс за жените



Когато говорим за равенство, равнопоставеността между половете е една от темите, която излиза най-често на дневен ред. IT индустрията не е подмината от нея. Въпреки че със своите 29% жени във високотехнологичния бизнес България е на първо място в ЕС, равенството още не е постигнато.



В Schwarz IT Bulgaria делът на жените е дори по-висок – около 30%. Това е постигнато с вътрешна инициатива, която дава „втори шанс“ на жените – кандидати за работа. „Когато за една обява кандидатстват 15 мъже и 5 жени, статистически е много по-трудно жените да се позиционират и да излязат на предни нива, защото има много повече мъже, с които се състезават“, казва Яна Папардова. Кандидатите се отсяват на база на познанията и опита на кандидатите и статистически много по-малко жени могат да стигнат до интервю и оттам до наемане. Затова практиката е да се даде допълнителен шанс на повече жени да бъдат поканени на интервю, така че, ако са имали пропуски в подадените документи, в разговора лице в лице може да се окаже, че те са точният кандидат.



„Това са допълнителни стъпки, които искаме да въведем вътрешно и които да дадат повече възможности, защото самата реалност за момента не ни ги дава“, обяснява Папардова.



Внимание към новите служители



Темата за равнопоставеността не трябва да се ограничава само до пол, религия, различна сексуална ориентация, е научила от практиката си Яна Папардова. И веднага дава пример – когато една майка се връща от майчинство, 2 години не е работила и трябва да интегрира една нова реалност – детето, къщата, съпруга и работата. Или релокацията на служители от други държави, което е честа практика в ИТ сектора. „Те също са в неравностойно положение – идват в нова държава, в нова реалност, не знаят език, сблъскват се с културни привички и шеги, които нищо не им говорят. Или един съвсем обикновен служител, който започва първия си работен ден в компанията, също е в неравностойно положение“, изброява още примери Яна Папардова.



За да улесни навлизането в работата на новите служители, компанията е направила „речник“ с използваните вътрешно термини. STACKIT например е облакът, който разработва, а XM Cyber – вътрешна компания за киберсигурност.



В Schwarz IT Bulgaria работят хора с увреждания, но Яна Папардова веднага отбелязва, че компанията обикновено научава за наличието на ТЕЛК едва след като са били наети, а не по време на процеса на наемане. Причината е, че те самите не желаят да се позиционират като различни, като хора в неравностойно положение, а искат да бъдат третирани като всички останали.



През октомври 2023 г. Schwarz IT Bulgaria става член на Българската харта на многообразието и Яна Папардова споделя впечатленията си от инициативата. „Немалка част от компаниите демонстрират реални практики и политики, невероятен дух да работят в тази насока“, казва тя, като дава примери за малки компании, организирали целия си бизнес така, че в тях да може да работи незрящ човек или човек на инвалидна количка. Затова за нея на браншово ниво Българската харта на многообразието е един стожер, който започва да става все по-видим и популярен. И колкото повече компании фигурират вътре, толкова повече бизнесът като цяло формира общи критерии и общи идеи. Което в крайна сметка движи и очакванията на служителите, и цялото общество напред.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...