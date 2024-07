Показваме, че ценностите ни са подкрепени с действия

Анкета BGLOBAL: Олга Лавренова, изпълнителен директор на „Загорка“ АД

Текстът е публикуван в бр. 5 (45) на сп. Business Global

Олга Лавренова



заема позицията изпълнителен директор на „Загорка“ АД от октомври 2021 година. Тя е част от голямото семейство на Heineken от 2005 г. и има богат опит на различни управленски позиции както в Русия, така и в България. През 2013 г. заема позицията мениджър продажби в България. В продължение на три години тя ръководи търговския екип на „Загорка“ и е член на управленския екип на компанията. През 2016 г. се завръща в Русия като директор продажби – модерна търговия, а три години по-късно вече е старши директор продажби и дистрибуция на Heineken Русия. През 2021 г. идва отново в България като изпълнителен директор на „Загорка“.

Какви предимства дава Зелената трансформация на вашия бизнес? Това е въпросът от нашата анкета към водещи компании, който зададохме в ESG изданието на BGlobal. Отговор дава изпълнителният директор на "Загорка" АД Олга Лавренова.



„Загорка“ тази година отбелязва 30 години като част от семейството на Heineken. Предимството да сме част от най-международния пивовар в света е богатството на опита, въвеждането на възможно най-висок стандарт в работата, обмяната на добри практики, иновациите и разнообразието от международни марки, част от които предлагаме и на българския пазар. Не на последно място, всички компании в групата се обединяваме в обща стратегия за устойчивост и се учим едни от други. Това допринася да сме фокусирани и да правим промяна в сферите околна среда, отговорна консумация и социална отговорност, част от нашата стратегия за устойчивост и отговорност „Създаваме по-добър свят“. Измерваме напредъка по поставените цели, които локално обобщаваме в доклада си за устойчивост. За нас в „Загорка“ това е практика от 2015 г. насам.



Изготвянето и наличието на доклад ни дава възможност да представим стратегията на компанията за устойчивост, да обобщим инициативите, които сме реализирали през годината, както и да споделим напредъка по изпълнение на заложените цели. Не на последно място – да споделим доклада си за устойчивост със заинтересованите страни, което помага да надградим партньорства, да обединим усилия в проекти или инициатива, да обменим опит. Това е добра възможност и да покажем, че ценностите на компанията са подкрепени с реални действия.



Миналата година, като част от кампанията „Зеленодействие“ на марката „Ариана“, с която няколко години засаждахме дръвчета, преминахме към почистване и зарибяване на язовири в България.



По отношение на отговорната консумация е предложението ни за алтернатива на алкохолното пиво. „Загорка“ е първата компания, която пуска безалкохолна бира на пазара – говорим за 80-те години на миналия век. Към днешна дата безалкохолно портфолио на „Загорка“ предлага различни продукти и вкусове, с които не само създаде тенденция към това хората да се насладят на любимото пиво без алкохол, но и чрез дългогодишната кампания на марката Heineken – When You Drive Never Drink, да насочи вниманието, че дори и след една алкохолна бира не трябва да сядаш зад волана. Затова има безалкохолната алтернатива, ако ще шофираш. Оказваме подкрепа и за поддържането на Националната информационна линия за зависимости към алкохол на АРЗ „Солидарност“.



Социално отговорните партньорства, които „Загорка“ прави, се основават на съпричастност и разбиране на нуждите и проблемите в дадена сфера. Много са инициативите, с които през годините компанията е подкрепяла дейността на организации като „Светът на Мария“, „Каритас София“, БЧК и др. Кампанията на марката пиво Загорка – „Доброто тук“, през годините е подкрепяла български творци и културни инициативи. А с „Доброто е навсякъде“ миналата година беше насърчен културният туризъм и се облагородиха места в няколко града в страната: Плевен, Добрич, Балчик, Велико Търново и Силистра.



Като част от това да внесе забавление и възможност за истински споделени моменти и добре прекарано време заедно, „Загорка“ организира събитията Beerфестът и Piazza Birra Moreti. Beerфестът вече 8 години, в партньорство с община Стара Загора, е най-голямото и очаквано събитие за региона. Освен хубавата музика и пиво има различни инициативи, с които посетителите биват ангажирани: рециклиране, забавления и отговорна консумация. За Piazza Birra Moretti, което се случва за 2-ра поредна година, „Загорка“ превръща централно място в София в едно истинско италианско пътешествие, за да могат жителите и гостите на столицата да се насладят на италианска храна, култура и пиво с близки и приятели.



Най-добрият начин да се събере многообразието от инициативи, които екипът на „Загорка“ реализира в рамките на година, това е докладът за устойчивост и отговорност.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...