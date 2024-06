Три дни музика и забавление в Пловдив с EON от Vivacom

Източник: Vivacom

Vivacom ще зарадва всички меломани със супер преживявания и атрактивни награди по време на музикалните концерти в Пловдив - Coca Cola The Voice Happy Energy Tour и фестивала Francofolies. Посетителите ще чуят на живо хитовете на световно известните Ищар и Rudimental, както и на българските поп звезди като DARA, Криско, Михаела Маринова и много други. За да бъде изживяването още по-вълнуващо, феновете могат да се забавляват в специалния EON кът на Vivacom и да спечелят супер награди.



На 20 юни „градът под тепетата“ ще бъде втора спирка от най-мащабното турне у нас Coca Cola The Voice Happy Energy Tour, което ще започне от 18:00 ч. на площад „Централен“, като фестивалната зона ще „отвори врати“ още в 16:00 часа. Ден по-късно, на 21 юни, започва фестивалът за франкофонска музика Francofolies, който ще продължи до 22 юни с два страхотни концерта на Гребна база Пловдив в двете най-дълги летни вечери.



По време на трите дни, изпълнени с много музика и забавление, посетителите ще имат възможността да тестват филмовите си знания с интерактивната игра EON Film Challenge и да спечелят страхотни награди на място. А всеки, който желае да опита късмета си, може да се включи в томбола за голямата награда – един от четири преносими проектора Samsung The Freestyle 2nd Gen.



В допълнение към специалния EON кът на разположение на посетителите ще бъдат три уникални съоръжения – EON кули, на които феновете ще могат да зареждат своите смартфони, за да уловят най-специалните моменти от всеки концерт.

