Стажантската програма на А1 дава кариерен шанс на 120 младежи всяка година

Продължителността на стажа в А1 може да бъде между 3 и 9 месеца

Вече 20 години А1 организира целогодишна стажантска инициатива, с която дава шанс на младежи за силен старт в кариерата в различни професионални области, свързани с технологиите. От началото на 2024 г. досега близо 50 стажанти са се присъединили към компанията, като до края на годината се очаква броят им да достигне 120. През 2023 г. 35% от участниците в целогодишната стажантска програма продължиха работа на постоянен договор. От създаването на инициативата през 2004 година досега на стаж в А1 са преминали близо 1500 стажанти. Предвид разширяващата се сфера на дейност на А1 в областта на IT и ICT услугите, всяка година младежите получават все повече възможности за развитие в многообразни професионални области.



“Подкрепяме младите хора на старта на професионалния им път, водени от убеждението, че комбинацията между опита и ентусиазма са формулата на успеха. Това е още по-валидно за технологичните лидери като А1, в които иновациите вървят ръка за ръка с необятните възможности за професионално развитие на хората в екипа. В края на 2023 година бяхме отличени със сертификата Great Place to Work. Работим в един от най-динамичните сектори и непрекъснато разширяваме сферата си на дейност в области като IT и ICT услуги, което създава все повече възможности млади хора с различни специалности и интереси да открият своя първи досег с реалния бизнес. Приемаме за наша мисия да насърчаваме проактивни и отговорни млади хора да се учат и развиват в избраното от тях направление”, коментира Миглена Узунова-Цекова, старши директор „Човешки ресурси“ и член на Лидерския екип на А1 България.



Продължителността на стажа в А1 може да бъде между 3 и 9 месеца, като за разлика от традиционните програми, стажантите могат да кандидатстват и да стартират в компанията по всяко време на годината според нуждите на бизнеса. По време на стажа си в А1 студентите получават месечно възнаграждение, могат да се възползват от служебна SIM карта и мобилен телефон, както и от множество други социални придобивки.

