10 компании влизат в програмата за растеж Dare2Scale 2024

В шестото издание на програмата на Endeavor са селектирани 17 предприемачи от 8 различни сектори и една организация с нестопанска цел

В новата кохорта на програмата за растеж Dare2Scale на предприемаческата мрежа Endeavor ще влязат 10 компании. Програмата се реализира за шеста поредна година с основен партньор Пощенска банка, с подкрепата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Фондация „Америка за България“, както и с капиталов партньор SeedBlink. Медийни партньори на Dare2Scale 2024 са Forbes Bulgaria, Bloomberg TV Bulgaria и Digitalk.



Избраните компании преминаха през двуетапен процес, в който бяха интервюирани от ментори, борда на Endeavor, мениджъри на Пощенска банка, EBRD и Seedblink. Основните въпроси бяха свързани със стратегията им за растеж, бизнес модела и потенциала за лидерство. Селектираните компании са представени от 17 основатели. Квотата за организация, развиваща своята дейност в полза на обществото/НПО, беше запълнена от Тийноватор, която активно подкрепя младежкото предприемачество в страната.



Тазгодишното издание се характеризира с разнообразие от представени индустрии – технологии в здравеопазването, в недвижимите имоти, логистиката, финансови технологии, здраве и красота и други. Значителна част от участниците посочват, че набирането на капитал е сред основните им цели в следващите 6-12 месеца. Трите най-често срещани приоритета сред кохортата са именно набирането на капитал, управление на организацията и излизане на чужди пазари – като сред целевите държави най-често са тези от западните Балкани. Всички тези области, както и други ключови за развитието на всеки скалиращ бизнес, ще бъдат разисквани по време на специализираните обучения в програмата.



Dare2Scale ще стартира през месец и ще завърши през декември с Demo Day. Всяка компания ще има достъп до местната менторска мрежа на Endeavor, чиито ментори ще подпомагат основателите със своята предприемаческа експертиза. Освен тях, старши съдружници и директори от консултантската компания PwC България за трета година ще работят индивидуално с всички участници. Те ще провеждат регулярни менторски срещи, като чрез богатия си опит и експертиза ще помогнат на предприемачите в преодоляването на ключови предизвикателства и развиването на възможностите в техния бизнес. Участниците ще могат да се включат и в мрежови събития, по време на които да се запознаят и да обменят опит с основните фигури в предприемаческата екосистема.



Момчил Василев, изпълнителен директор на Ендевър България:



„Dare2Scale се утвърди като силна школа за успешни предприемачи, които не само се развиват активно, но и с наша подкрепа продължават своето развитие като част от другите ни програми където имат достъп до ресурси от регионалната ни и глобалната мрежа. За последните шест години изградихме голяма и активна общност от над 100 предприемачи, преминали през Dare2Scale, които ще продължим да подкрепяме чрез новата ни програма Alumni+. В идните месеци ще разширим тази вдъхновяваща общност, като стартираме Dare2Scale в Западните Балкани със Северна Македония, Косово и Албания. По-късно през 2024 година планираме да стъпим и в останалите държави от региона, като част от нашите усилия да изградим силна и единна инфраструктура за подкрепа на предприемачеството. Ние вярваме, че сътрудничеството и споделянето на знания са ключът към устойчив растеж и трансформация на икономиките в региона“.



Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка:



„Селекцията на компаниите е един от най-интригуващите етапи от програмата, защото това е моментът, в който разбираме колко впечатляващ е потенциалът на младите предприемачи, с които предстои да работим. Приветстваме всички участници, които искат да надградят своето ниво и ги окуражаваме да бъдат активни, със силни позиции по всички теми и предмети в процеса на обучение. Предприемаческата екосистема у нас има не просто нужда, а реална необходимост от младия ентусиазъм и свежата енергия на техните амбиции за растеж. Като утвърден ментор и партньор, ние подаваме ръка с открито желание да инвестираме своята експертиза в техните бъдещи стратегии, с които да покорят нови върхове. Вярваме, че с иновативния си подход програмата за растеж Dare2Scale ще добави стойност към техните бизнес идеи и ще бъде част от матрицата на успеха, който ги очаква“.



Кратко представяне на селектираните компании в Dare to Scale 2024:



Blueberry – предоставя водещи решения в областта на киберсигурността и машинното обучение, включително AI за IoT системи и цялостно софтуерно разработване. Те предоставят пълно вграждане и инсталиране на архитектурата на системата и предлагат консултации по киберсигурност, внедряване и поддръжка на сертификации. Техният R&D капацитет поддържа проекти „white label“, помагайки на местни стартъпи да постигнат целите си.



Concrene – лицензира своето IP на партньори, които прилагат графен в бетонни продукти и строителни проекти, работейки с глобални производители на графен. Партньорите купуват графен директно от производителя и плащат на Concrene патентова такса за ползването на правомощията на техния лиценз за всеки кубичен метър бетон с графенова добавка.



Coshera – автоматизира създаването на поръчки чрез използване на предварително зададени минимални количества за всяка стока, като прави поръчки автоматично, когато критичният минимален праг на количеството е достигнат. Клиентите могат да изберат между автоматично поръчване, предложения за поръчки или известия и да се насладят на сигурни, нощни доставки чрез електрическия флот на Coshera.



Epix AI – комбинира епигенетика и AI, тяхната платформа измерва биологичната възраст и риска от свързани с възрастта заболявания, използвайки данни от носими устройства и геолокация за оценка на дневните темпове на стареене. Мисията на компанията е да демократизират превантивната грижа, позволявайки на всички хора да живеят по-дълго и здравословно.



finbryte – специализира в създаването на надеждни решения за ипотечната индустрия, най-вече техният водещ продукт, цялостно „white-label“ решение. Проектирано да улесни процеса на заеми, то обслужва както кредитни служители, така и заемополучатели, предоставяйки ценни анализи и поддръжка на дигитален маркетинг. Мисия на finbryte е да подобри ипотечния бизнес с ефективни дигитални инструменти, опростявайки процесите и намалявайки разходите.



Several Clouds – специализира в модернизирането на наследени системи и миграции към облака, подкрепени от сертифицирани архитекти на AWS и Microsoft. Техните услуги включват облачно приемане, обучение, изграждане на сигурни среди и прилагане на DevOps и DevSecOps практики. Several Clouds помага на бизнесите да приемат тези практики за глобално внедряване, повишена гъвкавост и сигурни среди.



Shoot the Pimple – продукт за лечение на акне. Мисията на компанията е да помогне на милиони хора, страдащи от акне, да имат чиста кожа и да повишат увереността си. Продуктът прикрива и елиминира пъпките в рамките на 1-3 дни, използвайки смес от цинков оксид, ниацинамид, каолин, ментово масло и Sepicontrol A5.



Teenovator – 8-месечна програма, предназначена за ученици от 10-ти и 11-ти клас, съсредоточена върху развитието на меки умения и насочването им през процеса на създаване на първия си стартъп. Програмата използва силата на наставничеството, като свързва двама наставници с всеки екип от 10 ученици и следва специално подготвен учебен план, валидиран от АУБГ. Приблизително 300 стартъп проекта са представени от учениците на панел от инвеститори.



VEDA – счетоводна услуга, посветена на подпомагането на технологични основатели в техния бизнес път от начална идея до MVP и придобиване на статут на еднорог. Освен традиционните счетоводни и пейрол услуги както в България, така и във Великобритания, VEDA предлага експертна правна, CFO и HR поддръжка. В допълнение, през последните години, VEDA влиза и в ролята на инвеститор.



Vola Software – иновативна агенция за уеб и мобилен софтуер, специализирана в доставянето на цялостни софтуерни решения, обслужваща технологичните нужди на клиенти по целия свят. Компанията се фокусира върху иновативни услуги като продължаващо инженерство и изкуствен интелект, постоянно разработвайки най-съвременни решения. Базирани във Враца, Vola има и социална кауза – да помогне на младите професионалисти да намерят работа в IT сектора в региона.

