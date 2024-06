Кафе, скулптури и финансови съвети - банките в САЩ променят клоновата си мрежа

След години на затваряне или пренебрегване на физическите банкови клонове в САЩ, най-големите банки в страната харчат стотици милиони долари за обновяване и промяна на стари локации или изграждане на нови, като в процеса променят облика, усещането и целта на банковия клон, предава Асошиейтед прес.



Много от тези клонове са по-големи, по-ефирни и така обновени, че хората, които влизат в тях, за да търсят решения на финансовите си въпроси, да се чувстват по-удобно. Други са проектирани като "трети пространства", за да позволят на местни организации с нестопанска цел или представители на общността да провеждат семинари за клиенти. Те са в контраст с облицованите с мрамор "финансови храмове", построени преди 50 или 75 години.



"Влизането в клон може да бъде смущаващо. Сега създаваме тези пространства, така че всеки да се чувства добре дошъл", каза Диедра Порша, управляващ директор и ръководител на отдела за общностно и бизнес развитие на потребителското банкиране в "Джей Пи Морган чейс" (JPMorgan Chase & Co).



Порша оглавява екип от 150 служители, които работят в това, което "Джей Пи Морган" сега нарича "обществени центрове", които са по-големи клонове и имат зони за организации с нестопанска цел, за да правят презентации пред местните жители и да предоставят семинари на тези, които търсят съвет. Последният от тези обществени центрове беше открит в Бронкс, Ню Йорк, през април, на който присъстваха местни и щатски политици, както и председателят на борда на директорите на банката Джейми Даймън.



"Джей Пи Морган" не е сама в проектирането на клонове, които са фокусирани по-малко върху продажбите и повече върху предоставянето на съвети. Банка "Кепитъл уан" (Capital One) отвори най-новото си "кафене" на "Юниън Скуеър" през май, място, което сервира кафе и печива и позволява на всеки да седне вътре в кафенето и да работи и да общува.



"Банкирането не трябва да представлява някой, който седи в костюм зад бюрото и говори за молбата ви за заем, а трябва да е някой, който седи с вас и предлага да ви помогне при тези финансови въпроси", каза Дженифър Уиндбек, ръководител на отдела за операциите на дребно и старши вицепрезидент на "Кепитъл уан".



Банки като "Джей Пи Морган чейс", "Банк ъв Америка" (Bank of America) и "Уелс Фарго" (Wells Fargo) непрекъснато затваряха клонове след финансовата криза през 2008 г. Те не виждаха голяма нужда от мрежата от хиляди физически клонове, когато по-малко американци влизаха редовно в тях за рутинни банкови нужди, а банкоматите до голяма степен бяха заменили касиерите. В клоновете, които останаха, клиентите често забелязваха протрит килим и износени офис мебели и шкафове.



Изглеждаше, че съдбата на банковия клон е решена, когато технологичните постижения по време на пандемията направиха възможно закупуването на дом или кола, без да взаимодействате физически със служител на банката. Смята се, че банките в САЩ са затворили приблизително 4000 клона от 2020 г. насам, според Националната коалиция за реинвестиране на общността (National Community Reinvestment Coalition - NCRC).



Политици и защитници на общността критикуваха банките за затварянето на толкова много клонове след финансовата криза, особено клонове, разположени в квартали с ниски доходи, където финансовите услуги често бяха ограничени до проверки на магазини, заложни къщи и кредити до заплата.



"Когато банковите клонове се затворят, има няколко неблагоприятни ефекта върху заобикалящата общност. Кредитирането на малкия бизнес и дейността в района намаляват. Повече хора използват алтернативни финансови услуги, които ги отварят за нерегулирани и "хищнически" финансови практики. Важен търговски наемател и работодател се губят", пишат изследователи от националната коалиция в доклад през 2020 г. за вълните от затваряне на банкови клонове.



Местните банкови клонове са толкова важни, че дори Конгресът се намеси в проблема, приемайки Закона за реинвестирането на общността - закон, който отчасти има за цел да гарантира, че банките ще имат клонове в бедните квартали по същия начин, както и в богатите.



Тенденцията на затваряне на клонове може да се обърне или поне да се забави. "Чейс" отваря нови клонове, докато "Банк ъв Америка" значително намали процента на закриването им. Други големи банки като "Кепитъл уан" и "Уелс Фарго" също бавно разкриват още клонове. Банките намират нови приложения за своите клонове, често по неочаквани начини.



Въпреки разпространението на цифровото банкиране, банкери и обществени групи все още подчертават, че физическите клонове са необходимост. Независими изследвания показват, че американците все още искат да влязат в клон, когато става дума за големи финансови проекти като закупуване на дом или кола, подготовка за пенсиониране, справяне с финансовите последици от брак или развод, или раждането на дете.



Някои банки дори изграждат нови клонове на уникални места, които първоначално съобщават, че "това трябва да бъде банка".



"Банк ъв Америка", например, привлече Ребека Сигфридс от "Сефора" (Sephora) и "Викториа Сикрет" (Victoria's Secret) като първия си вътрешен дизайнер за клонове.



Един пример за работата на Сигфридс е клон на банката, открит в Уилямсбърг, Бруклин, който преди е бил използван като студио на скулптор. Чистият, ефирен клон включва скулптури на художника, които и преди са били там, както и допълнително изкуство от целия квартал.



"Джей Пи Морган чейс" отвори близо двадесет клона, които сега нарича "общностни центрове". Това са по-големи клонове, разположени в квартали с ниски и умерени доходи, предназначени да предоставят по-всеобхватни услуги на обикновено клиенти на "Чейс" с по-ниски доходи.



Банката изгражда тези центрове с многофункционални зони, за да позволи на организации с нестопанска цел или служители, известни като мениджъри на общността, да провеждат семинари или семинари за финансово образование за общността. Служителите на банката са специално инструктирани да не говорят за продуктите ѝ като част от тези семинари, за да осигурят по-високи нива на доверие, каза Порша.



"Искахме да обединим всички традиционни нужди в един клон, но да разширим това пространство, където клиентите могат също да получат финансови съвети. Тези (нови клонове) трябва да бъдат котва за общността", каза тя.



(От БТА)

...