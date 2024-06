Най-масовият тиймбилдинг в България подкрепи три благотворителни каузи

В Postbank Business Run 2024 с основен партньор Пощенска банка се включиха рекордните 1400 участници от 120 компании, както и над 100 деца

Източник: KrisoK Photography, Елена Караилиева Фотографи

Общо 350 отбора от 120 компании от различни бизнес сектори се включиха в най-мащабното благотворително щафетно бягане Postbank Business Run 2024. Това е единадесетото издание на междуфирменото състезание, което се организира за пореден път от спортен клуб „Бегач“ с водещата подкрепа на Пощенска банка. Тазгодишното спортно събитие се проведе на изцяло нов терен, като пространството пред Националния стадион „Васил Левски“ се превърна в бегаческа арена на бизнеса. Рекордният брой от 1400 участници и отличното време бяха предпоставка за успешен тиймбилдинг в сърцето на София. За поредна година към бегачите се присъединиха и над 100 деца на възраст от 4 до 16 г., които се надпреварваха в състезанието Kids Run Business, извършващо се от сертифицирани треньори по програмата на IAAF – Kid’s Athletics. В утвърдената вече надпревара сред изпълнителни директори CEO Dash взеха участие 6 мениджъри от различни компании.



Най-масовият тиймбилдинг в България се реализира тази година в подкрепа на три социално значими каузи. Събраните средства от над 11 000 лв. ще подпомогнат проект на Фондация „За нашите деца“ за предоставяне на професионална приемна грижа за деца без родители и близки, както и проект на Народно читалище „Тротоара 2020“, което има за цел да създаде среда и общност за ученици, доброволци и всички, които имат нужда да се развиват и да откриват себе си. Използвайки творчество, доброволчество, музика, изкуства, сдружаване на различни групи от хора и включването им в общи дейности, организаторите успяват вече 8 години да вдъхновяват, да помагат, да насочват и да предават нови знания и умения на тийнейджърите, a стремежът е да бъдат максимално включени в дейностите на читалището, като младежите сами решават какво искат да правят, те го организират, те го провеждат, а екипът само им помага. По традиция 30% от приходите на състезанието ще бъдат използвани и за подобряване на спортната култура сред подрастващите.



За поредна година победител в щафетата бе отборът SAP Top Team от компанията SAP с време от 1 час и 12 минути (1:12:11). На второ място с общо време от 1:14:43 е отбор DSK Running team. Третото място зае отборът Liebherr 34 с време от 1:17:59. Призът за „Най-бърз женски отбор“ бе присъден на отбор Hewlett Pearls от компанията HP Inc Bulgaria с време 1:34:54. Второто място при тях е за отбора DXC Ladies от DXC Technology (1:35:31), a третото за отбор SAP Tech Girls от компанията SAP (1:39:56). В състезанието за изпълнителни директори и висши мениджъри CEO Dash най-бърз сред мъжете бе Желязко Петров от компанията The Coca-Cola Company, който измина разстоянието от 1 километър за 04:19 минути, а сред дамите – Елина Павлова от компанията UNIQA Software Service Bulgaria с време 06:00.



Най-добрият дамски отбор на Пощенска банка (Priority Power) се представи отлично, като зае 15 място с общо време 1:58:29, а най-бързият мъжки отбор на Пощенска банка (Run for fun) зае 27-то място с общо време от 1:30:51. Финансовата институция се включи в състезанието с общо 20 отбора и близо 40 деца на служители.



Postbank Business Run има за цел да привлече вниманието на хората към здравословния начин на живот и да провокира желанието им за победа чрез екипна работа и сътрудничество в името на благородна кауза.

