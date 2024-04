Телелинк Бизнес Сървисис Груп ЕООД (ТБСГ) придоби 100% от акциите на хърватската компания SedamIT

Сделката е на стойност 9 млн. евро

Иван Житянов, CEO

Българската технологична компания Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБСГ) с гордост обяви успешното придобиване на акциите на Sedam IT на стойност 9 млн. евро. Sedam IT e водеща компания в сектора на информационните технологии в Хърватия.



Сделката е логично следствие на инвестициите на ТБСГ в Хърватия и затвърждава амбициите на компанията за активно, дългосрочно и значимо присъствие на местния пазар.



Придобиването е важна част от глобалната стратегия за развитие на ТБСГ – регионалната диверсификация на ресурс, експертиза, клиентска база и специфично знание е предпоставка за успешен бизнес в западна Европа и САЩ.



ТБСГ и Sedam IT споделят еднакви ценности за разбиране на бизнес нуждите на клиента и безкомпромисна доставка на ключови ИТ решения и услуги. Обединяването на двете компании създава синергия и допълнителни възможности за развитие на услугите и продуктите им.



Sedam IT е добре утвърден хърватски доставчик на ИТ решения и услуги с над 20 години опит в индустрията и екип от над 120 професионалисти. Придобиването на Sedam IT отразява амбицията на ТБСГ за постоянно развитие и нарастване на конкурентоспособността в ИТ сектора, допълнително засилвайки техническите и иновационни възможности на групата.



Чрез използването на експертния опит на SedamIT, Телелинк има за цел да надгради предоставяните услуги на клиентите в Хърватия и в региона.



· Клиентите ще се възползват от разширения набор от услуги, съчетаващи силните страни на двете структури.



· Интеграцията на процесите и ресурсите ще допринесе за оперативна ефективност, съдействаща за общия успех.



· Сътрудничеството ще обогати пула от таланти, като насърчава културата на сътрудничество, обучение и иновации.



Телелинк Бизнес Сървисис е един от лидерите на българският ИТ пазар, предлагащ ориентирани към клиента високотехнологични решения в областта на комуникационните мрежи, центровете за данни, кибер сигурността и управляваните услуги. Портфолиото на ТБС включва над 200 клиента в България, Западните Балкани, и Централна и Западна Европа и САЩ. Фирмата си сътрудничи с над 50 международни технологични партньори като Cisco, Dell,EMC, IBM, VMware, Microsoft, и др.

