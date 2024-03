Какви са предизвикателствата пред процеса на либерализация на електроенергийния пазар в България?

Определянето на компенсацията за битовите потребители при разлика между борсовата цена на електроенергията и базовата, влиянието на процеса върху целия пазар на електроенергия и промените в законовите и регулаторни рамки - това са само част от предизвикателствата, които бяха очертани като предизвикателства от участниците в първи панел „Регулация и либерализация на пазара за крайни потребители“ от събитието Energy of Tomorrow с модератор редактора на Investor.bgСпоред, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), преди да се стигне до пълна либерализация на пазара, според Европейската комисия (ЕК) страните трябва да предприемат и задействат мерки за защита на енергийно уязвимите и енергийно бедни потребители.Той изтъкна и факта, че КЕВР вече е приел окончателно Наредба 6, която решава проблемите за присъединяване на потребители, производители и системи за съхранение.Иванов засегна темата с продължаващите дискусии относно промените в Закона за енергетиката, свързани с либерализацията на пазара, като посочи, че след като Министерски съвет се разпореди и покаже по какъв начин ще се случат промените, КЕВР ще определи една компонента, която няма да бъде по-голяма от 7% от определената със закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския съвет, базова стойност на електрическа енергия за 1 мегаватчас, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период. Тя трябва да включи както за разпределителната, така и за преносната мрежа тарифата за пренос и разпределение, както и някаква регламентирана печалба за крайните снабдители. КЕВР трябва да определи каква е разликата между двете цени – с колко трябва да бъдат компенсирани битовите потребители за това, че борсовата цена е по-висока от базовата.Темата засегна и, директор Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ към Министерството на енергетиката. Според него това което Министерски съвет трябва да направи е да приеме програма, по която да се компенсират битовите потребители. Поради тази причина Министерството на енергетиката предлага модел, сходен с този за компенсация на небитовите крайни потребители.Деляна Петкова, редактор на Investor.bg, Иван Иванов, председател на КЕВР, и Николай Налбантов, Министерството на енергетиката.Снимка: Investor.bgНалбантов подчерта, че месечната регулирана цена в случая ще се образува на базата на една стойност, постигната средномесечна цена на пазара „ден напред“ и компонентата, която КЕВР ще определи. Сумата от тези стойности ще представлява регулираната месечна цена, като КЕВР ще определя и компенсации като разлика между постигнатата пазарна средномесечна цена и базовата, определена от Министерски съвет, посочи още той.Различно мнение изрази, главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“, който заяви, че „на хартия всичко е хубаво“, но „дяволът се крие в детайла“. Според него съществуват три основни проблема пред цялостната либерализация на пазара - технически, финансов, влияниена процеса върху целия пазар на електроенергия.Крал обърна внимание на фактурирането и плащането на ДДС от битовите потребители, както и изместването на количествата електроенергия от регулиран пазар към пазар „ден напред“.„Така както е заложена либерализацията на пазара в момента – няма да работи“, заяви категорично Крал.Според, декан на Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски", европейската енергетика е в особена ситуация, тъй като изгуби най-големия си снабдител на енергоносители.Той посочи, че либерализацията в България не е нещото, което е най-интересно за потребителите. „По-интересна е либерализацията 2.0 – как се интегрира един потребител в мрежата, каква част от енергията произвежда сам и каква част купува“, подчерта Георгиев.Той е категоричен, че развитието на тази либерализация може да се случи единствено чрез наличието на интелигентно измерване. И тук съществуват редица решения, включително софтуерни модели за енергийни общности и умни електромери.Въпреки перспективите пред процеса на либерализацията обаче по всичко изглежда, че България ще изостане и в този процес.Още по-мрачна картина обрисува, главен икономист в Института за енергиен мениджмънт, който заяви, че към момента търсената още преди години реформа на пазара така и не се реализира, продължително отлагана във времето с обещания за реализация в рамките на пет години.По думите му по някакъв начин трябва да се навакса това забавяне, като е нужно участието на всички участници в процеса.Николай Налбантов, Министерството на енергетиката, Калоян Стайков, главен икономист в ИЕМ, и Карел Крал,главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“. 