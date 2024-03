Дигитален кампус в полите на Витоша

Текстът е публикуван в бр. 1 (41) на сп. Business Global.

Идеално оформен фикус бенджамин, вграден в кръгла маса, обградена с удобни посетителски столове, ни посреща в офиса на Schwarz IT. Компанията е един от основните доставчици на ИТ решения за ритейл групата Schwarz (собственик на веригите „Лидл“ и „Кауфланд“) и работните ѝ пространства са подобаващо високотехнологични и модерни.Екипът на Schwarz IT обитава два от високите етажи на бизнес центъра Office X, който се намира в полите на Витоша и от него планината се вижда „като на длан“. Отсреща е мол „Парадайс“, а метростанцията и различните видове транспорт осигуряват бърз достъп до офиса на над 450-те ѝ специалисти.Разнообразните хъбове за съвместна работа се допълват от зони за почивка и малки пространства, в които човек може да се скрие и да работи на спокойствие. Просторната зала за хранене и почивка, обширните тераси и удобните цветни мебели правят офиса на IT място не само за работа, но и за приятно прекарване на времето.На партерния етаж на Office X се намира Planet Schwarz Tech Theater – пространство за организиране на форуми, събития и обучения. Пълномащабната HD мултимедия, възможностите за реорганизация на пространството, светлите работни зали и площите за нетуъркинг дават възможност за съвместна работа и за споделяне на идеи – един истински дигитален кампус.Модерният и елегантен дизайн на офиса кореспондира с основната мисия и философия на компанията – иновации, технологии, но и близост с хората. Много живи цветя, мебели от светло дърво, удобни меки кресла и акцентни лампи внасят усещане за уют и изисканост.