Ключ към успешния бизнес

Принципите за устойчивост, разнообразие и включване са основополагащи за Schwarz IT Bulgaria

Яна Папардова, HR мениджър: „Нашата HR стратегия е иновативна и обединяваща, като създава не просто служители, а екип от посветени и разнообразни личности, които формират здравата основа на нашия успех.“

Текстът е публикуван в бр. 1 (41) на сп. Business Global.



Постигането на бизнес целите в съвременния корпоративен свят изисква интегриране на човешките ресурси (HR) като стратегически партньор във визията и целите на компанията. Тенденцията вече е видима с просто око и което е по-важно, резултатите не закъсняват. При Schwarz IT Bulgaria този подход не само е възприет, но и успява да превърне компанията в един от водещите работодатели в световен мащаб.



КАКВО Е ДА СИ ТОР ЕMPLOYER?



HR стратегията на Schwarz IT Bulgaria е изцяло насочена към постигането на общите бизнес цели на компанията, а те „преминават“ през и се осъществяват от хората. Ето защо компанията си поставя много амбициозна цел – да отговори и постоянно да поддържа световните стандарти за водещ работодател. В изпълнение на тази задача миналата година Schwarz IT Bulgaria успешно се сертифицира като най-добър работодател за 2023 и 2024 г. от световния институт Top Employers. Престижният сертификат е свидетелство за високото качество на политиката и практиката в областта на човешките ресурси. Top Employers е световна институция, която е тествала и сертифицирала над 2200 организации в 122 държави. Поставените от нея стандарти за топ работодател cа повлияли положително на над 9 милиона служители по целия свят. Успехът на Schwarz IT Bulgaria е израз на решимостта на компанията да се издигне над локалните стандарти и да се състезава успешно с най-добрите в света, както и да дава добър пример в динамичния IT сектор у нас.



РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ (DEI).



През 2024 г. темата „Разнообразие, равнопоставеност и включване“ ще заеме централно място в работата на HR специалистите. А Schwarz IT Bulgaria вече няколко години работи активно за изграждането на разнообразна и приобщаваща работна среда. Като нов член на



Хартата на многообразието в България компанията вече изпълнява програма, която не просто се фокусира върху разнообразието, но и си поставя за цел да променя нагласите и корпоративната култура.



„В Schwarz IT Bulgaria вярваме, че ключът към успешния бизнес се крие не само в технологиите, а в хората. Нашата HR стратегия е иновативна и обединяваща, като създава не просто служители, а екип от посветени и разнообразни личности, които формират здравата основа на нашия успех“, посочва Яна Папардова, HR мениджър в компанията.



Целта е да се изгради атмосфера на работа, в която всеки служител се чувства ценен и уважаван, като разнообразието, равнопоставеността и включването е не просто мантра, а жив принцип във всекидневната дейност и в културата на Schwarz IT Bulgaria. Част от стъпките към тази цел е въвеждането на обучение, насочено към разпознаването и преодоляването на предразсъдъци, които да не се коментират на глас, за да се създава по-отворена и приемаща среда. Психичното здраве на служителите е издигнато до ранга на приоритет, а гъвкавият подход позволява трансформирането на работните места и общностите в приобщаващи, което подпомага служителите да развият своя пълен потенциал. Част от програмата е и популяризирането на възможностите за кариерно израстване в инженерните и техническите професии, които се предоставят на жените. Дългосрочната цел е достигане до 40% жени в компанията до 2030 г.



ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОЦЕСИ В HR ДЕЙНОСТИТЕ



В конкурентния свят на IT услугите Schwarz IT Bulgaria посреща предизвикателствата, като въвежда иновации с фокус върху здравето и благополучието на служителите и провежда дигитализация на HR функцията. С дигиталната трансформация значително се разширяват хоризонтите в процесите по управление на човешките ресурси, например при генериране на отчети и анализи, подобряване на процеса на набиране на служители, onboarding и offboarding. Agile coaches се присъединяват към HR екипа и работят за внедряване на практиките на Scrum & Agile.



Schwarz IT Bulgaria не само отговаря на световните стандарти за водещ работодател, но и следва високи етични стандарти в областта на разнообразието, равнопоставеността и включването. Като важен компонент в глобалната Schwarz група тя не просто следва тенденциите, но ги формира, като изгражда не само успешна, но и човекоцентрирана организация.



Schwarz IT Bulgaria е дигиталното сърце на водещата световна ритейл група Schwarz. Групата обединява веригите Lidl и Kaufland, компанията за рециклиране Pre Zero и компанията за производство Schwarz Produktion.

Schwarz IT Bulgaria е един от централните доставчици на IT услуги за глобалната Schwarz група. Предоставя IT инфраструктура, AI приложения, IT сигурност, платформи и софтуерни решения за четирите подразделения на водещата световна ритейл група, която наброява около 550 000 служители в цял свят и има над 13 400 магазина в повече от 30 страни. Schwarz IT Bulgaria предлага облак за външния пазар под формата на STACKIT.

...