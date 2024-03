Най-очакваното събитие в PR индустрията наближава

На 3-и април (сряда) в Hotel Intercontinental Sofia от 13:00ч. ще се състои дългоочакваният PR форум на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), който ще е под надслова “Какво движи растежа на PR днес?”. Събитието ще постави фокус върху две ключови теми, които водещи експерти от световния комуникационен бранш ще дискутират през своята творческа призма и професионален опит. Форумът ще включва и практическа част, в която гостите ще научат методите, с които да прилагат изкуствения интелект в разказването на истории и как да превърнат новите технологични открития в сферата на комуникациите и PR-а в своя най-верен приятел. Форумът е част от годишните BAPRA Bright Awards 2024 „Бъдещето – идеи и технологии”, церемонията, която отбелязва вдъхновяващи кампании през изминалата година. Модератор тази година е журналистът Флорина Иванова.● Първата тема на форума е The Authenticity Paradox: Navigating the Brave New World of Generative AI in Public Relations на Кристоф Жинисти, бизнес лидер на MSL Саудитска Арабия. Той ще говори за парадокса на увеличаващите се възможности за създаване на съдържание с AI, имитиращи творческите заложби на човека и автентичността в комуникациите.● Втората тема носи името How to embrace the new frontiers of PR?. Говорител ще бъде Кристина Форсгард, основател на Netprofile и председател на Комисията по етика на Международната консултантска организация по комуникации (ICCO). Тя ще проведе дискусия на тема как идеите водят социалната активност в PR-а и кои са новите граници в PR индустрията - умения, таланти и нови подходи в PR индустрията.● Практическата част от форума, с тема AI Applications in PR, ще се води от проф. Йолина Петрова, старши специалист по данни и инженер по машинно обучение в Identrics и ще покаже на гостите тънкостите на изкуствения интелект и неговото приложение в ефективното разказване на истории.● В дискусионната част на форума ще участват Сирма Пенкова, редактор медия и реклама във вестник Капитал, Кристоф Жинисти и Кристина Форсгард. Модератор на дискусията ще бъде Ива Григорова, заместник-председател на БАПРА и директор PR бизнес в MSL Sofia, част от Publicis Groupe България.Цената на билети за членове на BAPRA е 80 лв, за нечленове 100 лв. Комбинираната такса за членове, включваща присъствие на форума и на церемонията по награждаване, е 120 лв, а за не членове 150лв. Форумът ще се проведе на английски език.Събитието е с работен език анлийски и обещава много нови гледни точки и провокативен поглед към настоящето и бъдещето на PR индустрията в България и света. За да сте в крак с всички новини около форума и наградите, последвайте страниците на BAPRA във Facebook LinkedIn още сега