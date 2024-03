Силата да изградиш нещо по-силно

По-лесно е да създадеш нов бранд, отколкото да смениш имиджа на стар. Как да действаме?

Текстът е публикуван в бр. 1 (41) на сп. Business Global.



Катя Димитрова





Вминалото често имахме запитвания в агенцията: „За компанията има негативни отзиви онлайн, идваме със задание да ги заличите“. И тук започваше дългото убеждаване, че това не е решение, а би било палиативна мярка, и в крайна сметка ще нанесе повече вреда, отколкото полза. Част от компаниите разбираха и заставаха смело и с човешко лице в процеса по изграждане на нова, положителна и атрактивна работодателска марка. Друга, за щастие по-малка част, продължаваше да вярва в бързото решение (нещо като по-ранен вариант на

CANCEL културата в тази сфера), че веднъж изтрит, негативният сентимент все едно никога не е съществувал… Уви, спокойствието е кратко и последващата „бомба" е още по-голяма, и ефектът от нея е продължителен. Катя Димитрова е съосновател и управляващ партньор на „Интерпартнерс", водеща независима комуникационна група с три собствени бранда – „Интерпартнерс" (креативна и дигитална агенция), „Интер Имидж" (корпоративни комуникации и Employer Branding) и наскоро придобитата Key Experts Group. Групата „Интерпартнерс" работи у нас и на още 8 пазара в региона със собствена партньорска мрежа SEEnthesis. Компанията има над 30 години опит и е единствената българска комуникационна група с толкова дългогодишен пазарен успех.





Случва се – в миналото практиките по отношение на човешките ресурси бяха различни, пазарът се диктуваше от работодателя и се говореше повече за имидж и почти никак за работодателска репутация. Понятието не съществуваше. Последните 10 години пазарът се обърна – работодателската марка излезе на преден план, първоначално като кампания, а вече като „лицето“ и характера на самите компании. Когато говорим за развитие и управление на хора, говорим за постоянен процес, за надграждане, за индивидуализирани подходи, за дълбочинност в ежедневното прилагане на ценностите на бизнеса – и съответно за траен ефект и стабилни позиции на предпочитан работодател. Нещо, което със сигурност се отплаща и води до по-добро представяне на компаниите на пазара.



При такова развитие и преобръщане на взаимоотношенията работодател – екипи е съвсем нормално репутацията на дадена компания като работодател да има „наследство“, което понякога не е съвсем положително. И тогава се изправяме пред дилемата дали да поправяме пукнатините, или да градим чисто нов работодателски бранд? Нови хора, нови практики, картина на светлото бъдеще и караме смело напред с нов лъснат имидж.



Да, но процесите съвсем не са толкова прости. Един бранд, особено такъв с история, има доста други атрибути освен работодателската марка – такива, които касаят потребителите и бизнеса – и те не могат и не бива да бъдат зачеркнати с лека ръка.



В прозрачното и динамично време, е особено ценно да заявим желанието за промяна и да предприемем процеса по трансформация публично – както правят пица в добрите ресторанти, кухнята е прозрачна, гостите на заведението виждат приготвянето на храната и това я прави още по-ценна за тях.



Така е и с работодателската марка – компанията заема позиция, не загърбва, а коментира





пукнатините в своя обществен образ и заявява желание и, внимание! – план за промяна. Конкретни стъпки, хора, действия, каузи, които ще стимулират потенциалните служители и настоящите такива (да не ги забравим!) да я припознаят като предпочитана, желана, като работно място за гордост.



1. АНАЛИЗЪТ



На първо място идва анализът. Къде са пробойните, какви са причините (вътрешни и външни) за появата им, какви щети има по отношение на работодателския имидж (тук на помощ идват анкети, проучвания) и кои са нещата, важни за нашата аудитория, които могат да обърнат мача в наша полза.



Инструменти като анализ на конкурентите и техните активности (репутационни, корпоративна социална отговорност, каузи, общественополезни инициативи), медиен комфорт, измерване на сентимент в социални мрежи са повече от добре дошли, направо препоръчителни като цялостен





микс за анализ на ситуацията. Процесът може да бъде проведен както от вътрешен HR и маркетинг отдел на компанията, така и съвместно с външна агенция за корпоративни комуникации.



2. ПЛАНЪТ



Идва ред на план за действие. Когато става въпрос за хора, планът следва да започва с



ХОРА – лицата на компанията, новите такива, тези, които ще водят промяната и имат харизмата и чистото професионално





био, за да спечелят настоящите и бъдещи служители и да са интересни и желани партньори за медии и заинтересовани страни.



Определете „лицата“ – и да бъдем внимателни, задължително от управленския състав на компанията. Ако имат лична харизма – това е добре дошло.



ПАРТНьОРСТВАТА са особено ценни – да идентифицираме тези организации-партньори, които да бъдат до нас в промяната, да бъдат наш застъпник и разпространител на нашите послания. Ролята на утвърдени бизнес организации на пазара тук е ключова.



МЕДИИТЕ – РАЗБИРА СЕ – нали промяната следва да се „покаже“ – честно, открито, от първо лице. Не е необходимо да са много, важно е да са





правилните – тези, които покриват целевата аудитория на компанията – сектор, конкуренти, потенциални служители. Годишни партньорства с формати, събития и тематични издания са много намясто.



КАУЗИТЕ – компаниите, оставящи обществен отпечатък, са с около 30% по-предпочитани от потенциални служители, особено от такива от поколенията



милениал и Z. Каузите увличат и вътрешната публика, те имат огромно влияние за мотивация и задържане вътре в екипа, сплотяват, предизвикват гордост. Ако сте имали предходни такива и усещате износване, направете промяна – има толкова обществени дейности/места/инициативи, които имат нужда от подкрепа на бизнеса и променят средата към по-добро.



НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ОБРАЗОВАНИЕТО – и то още от училище. Да показваме на младите хора възможностите у нас, да ги задържаме, да покажем алтернативата на така желаната чужбина, вече става модерно, а и е истински ценно. Отделете човек/екип, който да отговаря за партньорствата с образователни институции, и бъдете консистентни там.





Говорете на езика на младите, покажете им най-интересното от вашия бизнес.



НАШИТЕ СОБСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ – в ръцете си всеки бизнес има безценна медия, собствените си комуникационни канали – бюлетин, профили в социални мрежи. Там се изисква постоянство, интересно съдържание, това са каналите, през които ние управляваме как да покажем промяната – като никога не забравяме, че всичко е проверимо. Напудрени послания и красиви полуистини не вършат работа – бъдете честни и открити дори когато още не сте готови да покажете краен положителен резултат. Но пък работите за него.



3. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ „КРИЗИ“



Не се страхувайте от критики – предприели сте промяна, посрещайте критиката като нещо конструктивно, не пречи да я коментирате, когато е удачно, особено ако имате отговори или можете да парирате с конкретно действие. Слушайте, приемайте и се променяйте спрямо вашия план – не спрямо критиките, не ад хок и реактивно – следвайте търпеливо целите, които сте си заложили, но не спирайте да слушате и показвайте това. Автоматично печели точки във вашето поле. Понякога критикарите искат просто да бъдат чути.



Непременно се подгответе за потенциални слаби места още в началото на трансформацията – идентифицирайте възможните кризи, направете план за управлението им. Така силата е на ваша страна и в повечето случаи ще бъдете подготвени дори за по-критични ситуации.



Изкушавам се да цитирам слоган на много емоционална кампания на козметичен гигант – IT TAKES SOMETHIG REALLY STRONG, TO BUILD SOMETHING STRONGER („Иска се истинска сила, за да изградиш нещо още по-силно“). В някаква степен това е и отговорът на въпроса дали е по-лесно да теглим чертата на стария си работодателски имидж и да претендираме за чисто нов, или да се поучим публично от грешките на миналото и пред очите на всички да случим промяната. Резултатът във втория случай е ценен, траен, ангажиращ както за вътрешна, така и за външна публика и носи на бизнеса не само таланти, но и пазарни успехи. Знаем, че най-постоянното нещо в живота е промяната – не се страхувайте, предприемете я и ще се изненадате колко много съюзници ще спечелите по пътя, с правилните хора и с ясен план!

