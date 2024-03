Чувате ли ни?

Mилена Атанасова е филолог и психолог с над 20 години професионален опит в публичните комуникации, човешките ресурси, обучението и развитието на хора. Има сертификати в три области – връзки с обществеността (BBC World Service Trust, London School of PR), човешки ресурси (OC 1st Business Certificate, IT Step Academy и др.) и личностова психология (Позитивна психотерапия, NAP, Енеаграма). По време на пандемията заедно със съмишленици създава платформата за интегрален подход към благополучието Wellness Masters Hub Ltd. Има частна практика на психолог, която съчетава с позиция People & Culture Business Partner в корпоративния сектор.

“Нищо вече няма да е същото!“ Спомняте ли си тази реплика от времето на пандемията?Е, някои неща все пак си останаха същите. Но и много се промениха, при това коренно. Като employer branding-a например. Компаниите вече могат да привличат служители само ако са автентични в своите послания. Ако онова, което комуникират сред потенциални служители и други външни публики, действително е валидно и истинно. Това е така, защото хората станаха много по-осъзнати какво искат да постигнат в своята кариера. Те вече възприемат работата си не само като източник на доходи. А и като възможност за личностно развитие, учене, постигане на цели, удовлетворение и възможност за добавяне на стойности и смисъл.Факт е, че след пандемията много хора осъзнаха кои са техните ценности, пренаредиха ги. В критични ситуации човек става изключително селективен и се фокусира върху действително значимото за него.ХОРА/PEOPLE, ПОСОКА/PURPОSE, РАЗКАЗВАНЕ/STORYTELLING днес са ключовите думи за доброто управление на работодателската марка, която стана приоритет и стратегическа бизнес функция за компаниите. Привличането на подходящи хора е все по-голямо предизвикателство и все по-значим бизнес фактор.Високата икономическа, политическа и социална непредвидимост предизвиква неконсистентна динамика на пазара на труда и на компаниите е все по-трудно да разработват стратегии и тактически планове за задържането, удовлетворението и ангажираността на своите служители и привличането на нови.В момента има няколко водещи глобални приоритета, които организациите се опитват да следват:– Създаване на информираност за марката на работодателя от вътре навън. Всеки добър комуникатор знае: „Добрата комуникация започва отвътре“, защото формата (имиджът) е важна, но съдържанието (мисия, визия, ценности, цели и атмосфера) е определящо за привличането на правилните хора.– Разработване на уникално предложение от компанията към кандидата. Много важно стана да се покаже по най-добрия начин с какво компанията е различна и какво е нейното конкурентно предимство пред всички останали играчи на пазара.– По-високи от всякога стават очакванията на хората да видят истинските ценности на марката, отразени в работните политики, процесите и работата. City of London Economic Research показва, че 98% от кандидатите не биха работили за компания, която не отговаря на техните ценности.– Важно е компаниите да изграждат и да демонстрират приобщаваща култура, висока бизнес и човешка етика. Ето и няколко нови мегатенденции в управлението на работодателската марка:Първите и най-значими посланици на работодателската марка са самите служители на всяка компания. Ето защо е добре да слушаме какво те казват – както настоящите, така и бившите колеги – и (по възможност) да управляваме тяхното публично говорене.Работната сила застарява и идват новите поколения с техните нови ценности и работни предпочитания. Над 50% от работната сила се състои от милениали и GenZ. Обединяващият фактор между тези поколения е желанието да се свържат с организациите си на по-дълбоко ниво (не само работно) и да имат усещане за смисъл, по-далечна и висша цел, посока. И двете поколения искат да повлияят на средата и търсят действителната причина за реалността такава, каквато е. За тях е важно да се чувстват чути и видени.Работодателските марки би следвало да имат човешки характеристики. Ориентираната към човека стратегия съдържа ценности като прозрачност, автентичност и съпричастност. За да се открои и приеме, един работодателски бранд трябва да е като човек – нито твърде перфектен, нито твърде показен. Трябва да бъде автентичен. Важно е да се видят обикновените хора, с ежедневните неща, които правят в работата си, с личните им истински истории и преживявания. Работодателският бранд трябва да бъде като човек, с когото кандидатите и служителите искат да общуват.Социалните медии например са един от начините работодателите да покажат своята човешка страна. Чрез постове, събития или цели кампании. Там може да бъде управляван цялостният имидж на работодателя.За доброто управление на работодателската марка също така е важно да сме постоянно ангажирани с кандидатите чрез различните канали за комуникация – от официалния сайт на компанията, през платформите за работа, кариерните форуми и събития, учебните заведения, медиите и социалните мрежи. Важно е също кандидатите да бъдат ангажирани и емоционално, например чрез шеги, чувство за хумор или конкретни каузи.И накрая, все пак най-важен е досегът на кандидата до представителите на съответната компания, опитът му със служителите в нея. Кандидатите, които са доволни от процеса, разказват за него и за хората, с които са се срещнали.Лошият опит се споделя два пъти повече. Компаниите изграждат корпоративна култура, ориентирана към марката, което означава, че не само позволяват, но и поощряват своите служители да говорят за работодателската марка навън, включително пред потенциални кандидати. Много от компаниите вече имат развити референтни програми за привличане на подходящи нови служители. Ориентираната към марката култура също означава, че компанията показва на своите служители как да действат по начин, който отговаря на ценностите на марката. Това е т.нар. вътрешен брандинг, много от компаниите имат брандбук – от мисия, визия, ценности, цели, етичен кодекс и описание на цялостната култура на организацията до визуалната идентичност. При всички случаи е добре хората в компанията да знаят какво представлява марката и как техните действия влияят върху процеса на изграждането ѝ.За да бъде разработено такова предложение, първо трябва да разберете какво е важно за вашите целеви групи кандидати, какво търсят те. Конкретиката върши отлична работа и е много адекватна. Абстрактните послания дразнят кандидатите. Лесно може да се разбере какво очакват те, когато се направи предварително проучване. По същия начин е добре да се мери регулярно и преживяването на самите служители – за да може да се подобри.Компаниите трябва да гарантират, че техният процес на привличане и подбор на хора е стандартизиран, с ясни насоки и процеси, следван от всички специалисти по подбор, особено от мениджърите по наемане. Те трябва да са обучени как да предоставят положително, последователно и константно преживяване на кандидатите. Същото важи и за управлението на данните от този процес. Вече масово се ползват платформи за автоматичен предварителен подбор по документи, както и чатботи за първично интервю. За съжаление моят опит показва, че това не е добра практика при управлението на работодателската марка.Видеосъдържанието остава незаменимо като сила спрямо други носители на информация. Причината е, че може пряко да покаже как културата, ценностите и мисията на компанията се реализират на практика, и бързо да създаде положителен имидж. Подпомага персоналното изживяване както на служителите, така и на кандидатите и насърчава работата в екип.Уникален образ на всяка компания и силни послания при привличането на подходящите хора се изгражда чрез разказите на служители за работното място и конкретната организация. Работодателите би следвало да поощряват своите хора да споделят аудио- и видеосъдържание от работното си място или от събития, свързани с него в социалните медии, корпоративни блогове, влогове и подкастове.Все повече компании се връщат към офиса с хибридни работни графици. Затова по естествен път се наложи модел, в който служителите показват своите лични работни места (от дома), а работодателите – всички „изкушения“, с които привличат хората си в офиса, както и своята гъвкавост по отношение на работното време и място. Така промените в начина на работа стават видими и отговарят на актуалните изисквания на хората.