Как изграждаме нашата работодателска марка

Илияна Илиева

мениджър „Човешки ресурси“ в „Аксенчър България“

Лушка Паланкалиева

директор „Административни и регулаторни дейности“ в „Асарел-Медет“АД

Мила Вълкова

старши мениджър на отдел „Подбор, работодателска марка и мотивиране и задържане“ в Kaufland България

Анелия Георгиева

бранд мениджър на Experian Bulgaria

Веселина Стойчева

директор „Управление на таланта“ в „Мусала Софт“

Майя Пейчева-Такева

HR мениджър в „Хюлет Пакард Ентърпрайз“ Глоубъл деливъри център България

Пламен Василев

директор „Човешки ресурси“ на „Холсим България“ АД

„Аксенчър“ е една от най-големите световни технологични компании. Непрестанно се развиваме и растем. За последните две години екипът ни в България се увеличи от 250 до 1100 човека. Стремим се да предоставяме 360-градусова стойност за колеги, клиенти и партньори. Грижата ни за служителите и техните семейства е на първо място, като обръщаме внимание на всеки малък детайл. Освен на разнообразни материални и нематериални придобивки компанията ни набляга на обучения и политики за приобщаване и равнопоставеност, както и на физическото и менталното здраве. Стремим се да въвеждаме иновативни практики, които не са стандартни у нас. Много от тях ние въвеждаме за пръв път – гъвкави придобивки с възможност за избор всеки месец; допълнителни дни платен отпуск: 8 седмици отпуск по бащинство, в които бащата получава 100% от основното си възнаграждение; платен отпуск до 365 дни при осиновяване на дете; 4 седмици платен отпуск при загуба на дете или съпруг/а, 3 допълнителни дни за бащата/партньора при аборт. Социалните ни пакети отговарят изцяло и на нашата политика за многообразие и приобщаване, тъй като колегите ни могат да се възползват от тях заедно със своите партньори, независимо от техния пол. Отскоро хората ни могат да даряват част от точките си в гъвкавия пакет с придобивки, като им даваме възможност да избират измежду различни каузи. Част от новостите са факт благодарение на обратната връзка, която непрестанно получаваме от колегите. Така самите те участват активно в подобренията и изграждането на работодателския ни бранд.Най-силните посланици на работодателската ни марка са хората от екипа. Те са тези, които ни познават отвътре и градят своята лична история на успеха в компанията. Като започнем от младите специалисти, стажантите или вече завършилите пет випуска ученици от дуалното обучение, през участниците в доброволчески инициативи, младите родители, хората с над 25 години непрекъснат стаж и най-добрите в професията, които отличаваме всяка година, та до пенсионерите, които винаги са част от нашия Ден на миньора. Това са няколко поколения носители на фирмените традиции и ние ги включваме в различни инициативи и празници. Приобщаващата фирмена култура и споделените ценности са нашият път към изграждането на привлекателна работодателска марка. Това обвързва много тясно стратегията ни за активни вътрешни комуникации с цялостната политика за управление и развитие на екипа. Хората от региона ни познават като социално отговорен работодател, знаят отличните възнаграждения, които предлагаме, но оценяват също възможността да работят с модерна техника, да са иновативни, да се оценява личният им принос. Важен атестат е, че ежедневно получаваме заявления за постъпване на работа в компанията, без да имаме открити свободни позиции. Не само защото сме минна компания на световно ниво и сме доказали грижата си за хората и за региона, в който живеем. Но и защото постоянно инвестираме и влагаме много труд в стремежа си да изградим по-добро място за работа.Стратегията ни за работодателската марка започва с грижата за всеки член на екипа, включва кариерното му развитие, удовлетворението от работата, физическото и психическото му здраве, баланса между професионалния и личния живот. Това е всеобхватна и устойчива стратегия и постоянно я актуализираме. Целта ни е да бъдем тези, които налагат тенденциите на пазара. Фокусираме се върху активната комуникация на истинските истории на нашите колеги, защото автентичността за нас е основата, върху която изграждаме добрия си работодателски имидж. Поддържаме устойчиви партньорства с образователни институции, за да предоставим възможност за сигурен старт в кариерата на младите хора.Предлагаме много широк пакет от социални придобивки – над 17, атрактивно заплащане, международна среда и разнообразни възможности за развитие и обучение. С оглед на множеството теми за комуникация прецизираме внимателно всяка част от посланията си, насочени към съответните целеви групи и в правилните канали, чрез които да достигнат до тях.За нас е много важен личният контакт. Ето защо се включваме в кариерни форуми и събития, за да отговорим на въпросите на потенциалните бъдещи членове на нашия екип и да им дадем подробна информация от първо лице какъв работодател сме, какво ни отличава и как да кандидатстват за свободните позиции. Представяме успешните и вдъхновяващи истории за кариерния път на наши колеги, предизвикателствата, през които са преминали, и защо са избрали Kaufland за свой работодател. По този начин по-лесно достигаме до присъстващите и оставаме трайно в съзнанието им.За нас хората са на първо място, затова усилията и инвестициите ни са фокусирани върху осигуряване на прекрасни условия за работа, възможности за обучения, баланс между работа и личен живот, култура на колаборация, приятелство и взаимно обучение, в която всеки има възможност да се развива, да създава иновации и да получава признание за личния принос, който има за глобалния бизнес на компанията. Това е здравата основа, на която стъпваме в развитието на нашия работодателски бранд. През последната година се фокусираме върху така наречената employee advocacy програма – насърчаваме колегите ни да бъдат посланици на бранда и от първо лице да споделят на широката аудитория информация за своите успехи на работното място, за културата и ценностите на Experian. За да ги подпомогнем в този процес, през изминалата година стартирахме LinkedIn Risers – вътрешна общност от колеги, които чрез личните си профили в социалните мрежи разказват успешните истории на Experian, пречупени през личната си призма. Автентичното съдържание на тези колеги още повече подсилва стойността на всичко, което правим за екипа си, и всеки ден ни дава увереност, че вървим в правилната посока.Бранда „Мусала Софт“ изграждаме и поддържаме с фокус върху връзката екип, корпоративна култура, IT общност. Създаваме условия и среда за работа, възможности за кариерно и личностно развитие, споделяне на знания и опит, организираме различни събития за нашите служители и техните семейства (над 90 са инициативите през 2023 г.). Грижата за работодателската марка включва процеса на подбор на кандидатите за различните отворени позиции, позиционирането ни в социалните мрежи, сред IT общността и пазара на труда. Фактът, че служителите ни вярват в бранда, застават зад него и препоръчват „Мусала Софт“ като работодател, верифицира това, което показваме в комуникацията си навън. Същевременно компанията е разпознаваема в IT общността с проектите си, свързани с образование и подкрепа на млади таланти. Подкрепяме външни и имаме изградени собствени инициативи, които целят да подобряват възможностите и информираността, необходими за развитието на ученици, студенти, ръководители и състезатели в олимпийските отбори по точни науки на България. Служителите ни са ангажирани с дейностите, които организираме за IT общността и развитието на млади таланти, а позиционирането ни в общността води към екипа на „Мусала Софт“ хора със сходни ценности. Тайната на тази свързаност е, че го правим от създаването на компанията и надграждаме непрекъснато с нови практики и с вдъхновение.В Hewlett Packard Enterprise ключовото определение за работодателската марка е „автентичност“. В основата ѝ е ясното разбиране за това кои сме ние, каква е нашата визия, мисия, култура, ценности и вярвания, принципи на действие, работа и поведение. Така както всяка личност определя своята идентичност, ние целим да имаме самоосъзнато разбиране за своята корпоративна идентичност, която да бъде ясна и за адресатите на работодателската ни марка както вътре, така и извън компанията, т.е. да е автентична. Оттук идва и въпросът как създаваме нашия бранд. За Hewlett Packard Enterprise отговорът е чрез нашите служители, които са най-надеждните и доверени посланици на компанията. Именно затова отново автентичността е ключова – ако няма синхрон между това, което ние като работодател заявяваме, и онова, което реално правим, то никой маркетингов подход или инструмент няма да издържи проверката на времето и доверието.Всички ние в компанията сме основата за изграждането и поддържането на нашия работодателски бранд. Това е не просто задача на маркетинга или управлението, а процес, в който всяко действие и всяко решение на нашите служители играят решаваща роля. Важно е да ги слушаме активно, да разбираме техните нужди и очаквания. Включването им в процеса на вземане на решения и даването на обратна връзка помага за създаване на силна корпоративна култура, която е важна за нашия работодателски бранд. Обучението и развитието на нашите служители са ключови за тяхната удовлетвореност и ангажираност. Стараем се да създаваме среда, която насърчава сътрудничеството, иновациите и проактивността. Когато нашите служители се чувстват ценени и подкрепени, те естествено споделят своите положителни преживявания със своите близки, познати и социален кръг, което издига престижа ни като работодател в очите на бъдещите ни кандидати и колеги. Подходът „Чрез нашите служители" е не просто стратегия, той е основополагащ елемент на нашата корпоративна култура и бъдеще.