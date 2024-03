Можеш да бъдеш всичко, което поискаш

Висшият пилотаж в управлението на таланти

Миглена Узунова-Цекова

Миглена Узунова-Цекова е старши директор „Човешки ресурси“ и член на Лидерския екип на А1 България.

Има 20 години опит в управлението на човешките ресурси. Започва кариерата си в банковия сектор с работа по международен проект с ABN AMRO Bank, а по-късно – в екипа на „Човешки ресурси“. През 2002 г. се присъединява към HR екипа на А1 като началник-отдел „Подбор и наемане на персонал”. От 2007 г. е директор „Човешки ресурси”, а от юни 2016 година е старши директор и член на Лидерския екип на А1. Била е председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора от 2019 до 2022 г., когато е избрана за председател на Етичната комисия на асоциацията. Член е на УС на Съвета на жените в бизнеса в България. Има магистратура по английска филология и специализация „Масови комуникации“ от СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава MBA диплома от Erasmus University, Нидерландия. Сертифицирана е от Cornell University, САЩ, със специалност „Стратегическо управление на човешките ресурси“. Преминала е и Коучинг програма за лидери на Columbia Business School, САЩ.



Когато разказват за мечтите си за професионално развитие, може би не всички хора се сещат за легендарната фраза „Можеш да бъдеш всичко, което поискаш“ от песента Innuendo на Queen. Вярата в собствените качества и амбицията за успех, съчетани с необходимите усилия, често превръщат мечтите в конкретни планове. Така както поезията в текста се превръща в песен само когато е съчетана с точната мелодия.



Отвъд музикалните метафори в света на бизнеса тези, които не само успяват да изпълняват добре задачите си, но се отличават, са талантите, които всеки работодател иска и идентифицира в екипа си. За да се случи това, на първо място, е необходимо организацията да е достигнала нивото на зрялост, при което ръководителите наистина възприемат талантите като ценен актив и инвестират в бъдещето чрез тях.



В компаниите с развита стратегия за развитие на служителите възможностите са ясно дефинирани, така че да подкрепят хората, отличаващи се с потенциал. Важна част от ролята на лидерите по пътя към изпълнение на стратегическите цели е откриването на талантите, които биха могли да допринесат със знанията, уменията и качествата си за постигането на целите на организацията.



Успешното развитие и реализация на талантите в организацията зависи от три ключови фактора. Първият е работодателят да е създал ефективни политики за обучение и развитие. Много съществени са личната амбиция и желанието за полагане на допълнителни усилия за развитие и надграждане, които потвърждават максимата на Томас Едисън, че геният е 1 процент талант и 99 процента труд. Не на последно място, е готовността и способността на преките ръководители да използват по най-ефективния начин талантливите служители, така че вложената от работодателя подкрепа да носи удовлетворение на таланта, но и възвръщаемост за организацията.



Чрез подкрепата за развитието на хората с потенциал организациите могат да мултиплицират възможностите си за ефективност, въвеждане на иновации и растеж. Пример за този подход е Програмата за развитие на таланти, която традиционно организираме в А1. В последните години тя е в партньорство със City College, University of York Europe Campus и включва 9 специално адаптирани модула с преподаватели от МВА програмата на университета. Участниците надграждат знанията си и имат възможност да придобият и усъвършенстват бизнес умения, полезни както в ежедневната работа, така и за личностното им развитие.



Първоначално нашият подход бе в Програмата за развитие на таланти да се включват идентифицирани от мениджърите служители с изявен потенциал. Постигнахме добри резултати и голяма част от завършилите едногодишното обучение вече развиват качествата си в по-широк мащаб, включително и на ръководни позиции. Желанието ни да надградим постигнатото ни доведе до решението през 2022 г. да променим подхода и да дадем възможност за самостоятелно кандидатстване на служители от компанията и подбор от страна на ръководителите на МВА програмата. Това значително повиши степента на удовлетвореност – до над 90%, а ангажираността и участието надминаха 95%.





В края на програмата успешно завършилите получават сертификати, а отличниците – и специални награди от А1. Компанията предоставя възможност на завършилите да продължат обучението си в МВА програмата на City College при преференциални финансови условия.



След първата стъпка с идентифицирането на хората с потенциал в организацията и конкретни действия от страна на работодателя да подкрепи професионалното развитие много важно е всеки от следващите етапи да бъде реализиран с нужното ниво на ангажираност от всички страни.



Приключването на формалното обучение не трябва да е краят на процеса на развитие на таланта, а ново начало – за нови отговорности, ангажименти и проекти, които да трасират пътя за кариерно израстване. Ключово в този процес е преките ръководители да имат готовност и желание да продължат да работят интензивно със своите таланти.



Един от пътищата за развитие е поемането на позиция с ръководни функции, които изискват допълнително надграждане на знанията и уменията. По тази причина в А1 предоставяме възможности за обучения за придобиване и надграждане на мениджърските умения на служители, показали потенциал за управление на хора и екипи. Пример за това е програмата Learn2Lead, в която в продължение на два шестмесечни обучителни периода хората, които за първи път са на мениджърска позиция в компанията, повишават компетенциите си, така че да управляват екипи по ефективен и устойчив начин. В последното издание в нея участваха 32-ма нови мениджъри, чиято оценка за нивото на придобити знания е 94% удовлетворение от ефективността на наученото и приложимостта му в работен режим.



Управлението на хора невинаги е подходящата възможност за реализация на потенциала на талантливите служители. За част от тях по-удовлетворяващо е да поемат повече и по-отговорни задачи, или да задълбочат експертността си в конкретна област. Примери за това са възможности за развитие на нови, мултифункционални и дори мултикултурни роли за изявени таланти. Те поемат отговорности за проекти, обхващащи дейности от различни направления и дори други компании от групата на А1. Тук ролята на ръководителите е ключова – те трябва да усещат нагласите и мотивацията на талантливите служители и да посветят време и усилия да реорганизират работните процеси така, че повишаващите се компетенции на талантливите служители да намерят своята пълноценна реализация. А задачата на добрия работодател е да подкрепя мениджърите, като създава условия те да се развият в ролята си на съветници и консултанти на хората от екипа си.



Успешни примери в това отношение са програмите Lead for Tomorrow и Leader as a Coach, които в А1 развиваме в последните няколко години. Програмите за обучение и развитие на мениджърски компетенции обхващат всички мениджъри в А1 независимо от етапа им на развитие и функционалната им област. Ключовата иновация е, че при разработване на част от програмите се предоставят възможности за персонален избор на посоката за надграждане на знанията. Това се постига чрез отчитане на индивидуалните специфики и потребности на мениджърите в комбинация с нуждите на бизнеса.



Чрез Lead for Tomorrow подпомагаме развитието на лидерски умения за всички мениджъри в А1. Програмата включва каталог с 12 обучения, от които всеки може да избере в кои 4 да се включи, така че да надгради специфичните нужди от допълнително обучение в продължение на една година. Другата програма, която носи съществени ползи, е коучинг програмата Leader as a Coach, която насърчава и подпомага мениджърите да използват коучинга като инструмент за управление и развитие на хората си. Тя се провежда в 6 модула с индивидуални срещи, групови сесии и менторски срещи.



Задържането на талантливите служители не е единственият и със сигурност не е най-важният критерий за успех при развитието и управлението на талантите в организацията. Практиката сочи, че крайната цел е всички участници в процеса да са удовлетворени от резултатите. От една страна, това е реализацията и ангажираността на конкретния човек на „точното място“ в пъзела на компанията, така че придобитите нови знания и умения да помогнат за разгръщане в мащаб на заложбите му. От друга – всички тези етапи трябва да са подплатени и с реална възвръщаемост от вложените инвестиции от самата организация. Затова висшият пилотаж всъщност в управлението на таланта е умението на работодателите не само да открият и развият талантливи служители, но и да намерят в каква роля техният принос би бил най-полезен.

