Седми поред сертификат Веѕt іn Теѕt отличи мрежата на Yettel като най-добра

Телекомът постига най-добри резултати в четири подкатегории – надеждност, покритие, глас и времезакъснение

Източник: На снимката от ляво надясно: Хакан Екмен, Global Networks Lead, Comms Industry в umlaut връчва сертификата на Спас Велинов, главен директор "Технологии" в Yettel България

За седми пореден път мрежата на Yettel е отличена като най-добрата в България. Телекомът получи седмия поред сертификат Best in Test, издаван от независимата организация за сравнителен анализ umlaut.



С общо 926 от 1000 възможни точки, Yettel постига най-добър резултат сред останалите мобилни оператори у нас. Телекомът е №1 и в четири ключови подкатегории – надеждност, покритие, глас и времезакъснение. Измерването на umlaut не само класира оператора на първо място в страната, но нарежда мрежата му сред най-високо оценените в Европа и света.



В рамките на 24 седмици – от 31 юли 2023 до 14 януари 2024, umlaut правят измерване на мрежите на трите мобилни оператора в България. Анализираните данни за страната са събрани от реално използвани услуги от над 15 000 независими крайни потребители, като са направени над 129 милиона измервания с цел безпристрастна и справедлива оценка.



"В година на безпрецедентен ръст от 90% на трафика на мрежата ни, постигнатите най-добри резултати в четирите категории – надеждност, покритие, глас и времезакъснение, показват ангажимента ни да предоставяме отлично изживяване на нашите клиенти и да отговаряме на техните нарастващи очаквания. Седмият поред сертификат Best in Test е още едно доказателство за това, че мрежата на Yettel не само е най-добрата в България, но е и сред най-добрите в световен мащаб, според umlaut”, коментира Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на телекома.



„През изминалата година сме инвестирали в подобрения на мрежата на близо 3000 места. Допълнително изградихме и десетки нови базови станции, така че да предложим най-добрата комбинация от качество, покритие и надеждност. Ще продължим да инвестираме в развитието на нашата мрежа и да поддържаме това високо качество“, добавя и Спас Велинов, главен директор „Технологии“ в компанията.



И по общия постигнат резултат, и по четирите посочени подкатегории Yettel изпреварва останалите мобилни оператори в страната. По показателя надеждност компанията постига 492 от общо 523 точки. Според направените изследвания, това позиционира мрежата ѝ като най-надеждната у нас и доказва, че отговаря в най-голяма степен на нуждите и очакванията на клиентите.



Впечатляващ резултат телекомът постига и по параметъра времезакъснение – 193 от общо 200 възможни точки. Това е времето, необходимо за данните да изминат разстоянието до устройството на клиента. Минималното времезакъснение е ключово за хора в областта на гейминга или онлайн трейдинга, където се изисква максимално бързо време за реакция.



През 2023 г. 5G покритието на мрежата на телекома е било над 70%. Това обяснява и доброто представяне по критерия покритие – 410 от общо 450 възможни точки. То показва, че при направените замервания клиентите на Yettel не просто са имали покритие, но в най-голяма част от времето са били обслужвани от възможно най-високата технология – 4G или 5G.



Доброто покритие се допълва и от също толкова добро качество на гласа. По данни на телекома, над 70% от всички разговори се реализират чрез VoLTE – технологията, благодарение на която клиентите на Yettel провеждат разговори с кристално качество. Затова и в подкатегорията глас компанията отново постига най-добър резултат – 47 от общо 50 възможни точки.



През 2023 г. компанията направи и още една важна стратегическа стъпка – Yettel стана първият у нас оператор със „зелена“ мрежа. В резултат на 10-годишен договор за доставка на енергия от възобновяеми източници, днес 86% от потреблението на мрежата на компанията се осигуряват от фотоволтаична централа във Верила планина. По този начин годишно се спестяват над 33 тона въглеродни емисии, равняващи се на емисиите на 6450 домакинства за година.

