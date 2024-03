„Бъдещето: Начин на живот“ – доходите в България нарастват и практически вече почти няма инфлация

Професиите на бъдещето и отпадналите такси на студентите също са на фокус в експертна дискусия на Bulgaria ON AIR

Доходът на българските домакинства, търсенето на жилища, ипотечните заеми, новите професии, потребителските нагласи и туризмът в България бяха сред темите на фокус в телевизионната дискусия на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Начин на живот“ с модератор Калина Донкова – журналист и продуцент на предаването „Директно“ в ефира на политематичната телевизия.



Доходите на българските домакинства в края на 2023 година са нараснали с 18,1%. Същият е и ръстът на разходите. Това показват данни на Националния статистически институт за последното тримесечие на миналата година. А според КНСБ месечната издръжка на живот на 3-членно семейство у нас се увеличава до 2600 лева.



„Положителното е, че инфлацията си отива. Тази година вече практически почти няма инфлация, докато доходите продължават да растат с добри темпове. Тази година потребителят и работещият ще усети реално увеличение на своята покупателна способност", заяви Георги Ангелов, старши икономист в Институт „Отворено общество“.



По думи на експерта, една от основните причини за покачването на заплатите е, че в България липсват кадри в повечето сектори, както и в голяма част от регионите в страната.



Освен покачването на заплатите, по време на дискусията експертите насочиха вниманието на зрителите и към покачването на цените на имотите. Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи, посочи, че все още търсенето на жилища и необходимостта от жилища в големите градове е по-голямо от предлагането, което е и причина за покачване на цените.



"Финансовият ресурс на населението не е безкраен. Ако едно семейство може да си позволи 5-стаен апартамент и е с едно дете - ще си го купи. Търсят се маломерни тристайни апартаменти до 90 кв. м., като компромисът е в хола и кухнята - доста са малки, не можеш да направиш абитуриентска вечер, но можеш да живееш комфортно. Търсят се и малки двустайни жилища за възрастни сами хора или за млади двойки без деца", поясни инж. Шопов.



Какви са професиите на бъдещето стана ясно от проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи. Пред зрителите на Bulgaria ON AIR тя коментира, че IT специалностите и свързаните с телекомуникации продължават да държат първите позиции. Основен фокус на всеки университет са специалностите, свързани с киберсигурността, където има дефицит на кадри. По нейни думи причина за това е изкуственият интелект, който вече води до съкращаване на работни места.



Относно отпадането на таксите във ВУЗ-овете проф. Темелкова е на мнение, че мярката лишава университетите от приходи, които могат да насочват към капиталови разходи, увеличаване на работните заплати и стипендиите за студентите.



"Съветът на ректорите смята, че много по-адекватно би било тези 150 млн., за които говорим, да бъдат насочени към подобряване на социалните условия на студентската общност и по-специално за по-високи стипендии. Няма как да се случи, ако държавата не дава адекватна субсидия. Слага се край на стимулирането на специалности, по които няма студенти. Има университети със символични такси от 100 лв. за семестър", поясни тя в специализираната дискусия „Бъдещето: Начин на живот“.



Според последни данни на националната статистика, бумът на новите технологии извади от потребителската кошница на българина вече остарелите дигитални фотоапарати, но на тяхно място дойдоха уредите за здравословно готвене. В телевизионната дискусия Йордан Вакъвчиев, управителят на хипермаркет "Технополис", заяви по темата, че потребителите в магазините вече са доста по-подготвени относно това, което биха искали да купят и за тях не е новост това, което виждат в магазина. Той поясни, че потребителските нагласи за закупуване на определени уреди често се влияят и от сезона, в който се намираме. Най-търсените уреди през лятото стана ясно, че са пречистватели за въздух, особено в по-големите градове.



"Потребителите стават по-взискателни и все повече от тях започват да обръщат внимание на енергийната ефективност и допълнителните функции, които имат уредите. Например, един съвременен телевизор вече замества донякъде един лаптоп в домакинството, тъй като на него можем да правим абсолютно всичко, което можехме да правим само на лаптопа си", допълни Вакъвчиев пред Bulgaria ON AIR.



Финал на бизнес дискусията „Бъдещето: Начин на живот“ постави темата за развитието на туризма в България и по-конкретно за балнео и СПА сектора.



"От дълго време клиентът има нужда, която е по-голяма от само спане, хранене и престой - търси се цялостно преживяване, което доставя различни удоволствия. В днешно време в сектора на медикъл и СПА туризма се подобрява качеството на живот през профилактика и подобряване на имунитета на човешкия организъм. Става все по-търсено, превръща се в тенденция в цяла Европа, което беше вследствие на пандемията", коментира търговският директор на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД", Любомир Стамболийски.



По негови думи младите търсят метод да създадат превенция срещу сезонните разболявания и да засилят имунитета си, за да не пропуснат нито едно преживяване, което туристическият бранш предлага. В разговора той посочи, че всичко е в баланса между традициите и новите технологии. Стамболийски информира зрителите, че все по-популярна става флотационната терапия, при която човек лежи затворен в капсула, напълно на тъмно, изолиран от шум, светлина и всякакви усещания и плава над водата.



Проектът се осъществява със специалната подкрепа на НАСП, хипермаркет "Технополис", Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и Курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена".



Медийни партньори на мултиплатформения проект са Investor.bg, Dnes.bg, Az-jenata.bg и BGLOBAL.

