Real Estate Business Forum в София: 25% до 40% са празните жилища в столицата

Експерти обсъдиха възможностите за подобряване на градоустройствения план в София

Разрастването на София, градоустройството и инфраструктурата бяха сред основните теми на фокус, които експертите в имотния сектор обсъдиха на първата за годината дискусия, част от проекта Real Estate Business Forums & Awards 2024, която се проведе вчера, 29 февруари, в столицата. Официално откриване на събитието направи Снежана Стойчева – организатор на проекта Real Estate Business Forums & Awards и управител на Imoti.net.



От анализа на пазара на недвижими имоти, направен на сцената от Анас Хамид, мениджър фронт офис в агенция за недвижими имоти Явлена, стана ясно, че жилищният пазар отстъпва от върховете, но остава силен. Според експерта той отстъпва от върховите стойности, достигнати през 2021 г. и началото на 2022 г.



„Южните и източните квартали на София остават най-предпочитани от купувачите, а най-много сделки през миналата година са били сключени в „Младост“, следван от Център и „Люлин“. След тях се нареждат „Лозенец“, „Красно село“ и Студентски град“, съобщи Хамид. Той допълни, че 76% от сделките с имоти миналата година са били с двустайни (40%) и тристайни (36%) апартаменти.



За високия сегмент Весела Илиева, управляващ партньор в Uniqie Estates и New Estates, коментира, че несигурността за икономиката прави купувачите на луксозни имоти по-предпазливи.



„Ако преди са били достатъчни до пет огледа, сега сделка се сключва след десет. Купуват се повече апартаменти, отколкото къщи, които се използват основно за лични нужди. Най-скъпият имот, за който е била сключена сделка миналата година, е бил луксозен мезонет в „Лозенец“ на цена от 2,3 млн. евро.“, отбеляза Илиева.



По темата с лихвите по жилищните заеми у нас, д-р Мирослав Владимиров – преподавател в Икономическия университет във Варна и член на СД на ЕРА България, посочи, че те остават непроменени въпреки очакванията за плавно повишение и в контраст с развитието в останалите страни в Европа. На форума д-р Владимиров отбеляза, че в България търсенето на ипотечни кредити е ниско – съотношението между ипотеки и брутен вътрешен продукт е 10%, докато в ЕС средното ниво е 40%, а в Нидерландия и Швеция надхвърля 90 на сто.



„Банковата система е свръхликвидна, а конкуренцията между банките не позволява повишаване на лихвите“, поясни той.



В подкрепа на дейността на фондация „Очи на четири лапи“, по време на форума на Imoti.net, на сцената пред аудиторията се представи незрящият Ерол Йенер и разказа за помощта и подкрепата, която получава от неговото куче-водач. „Тобо е моите очи и не съм имал проблеми с придвижването в цяла Европа, защото пътувам постоянно“, сподели Йенер.



Панелът на тема „Стандарти на бъдещето в средата ни на живот“ с модератор Роселина Петкова – водеща на сутрешния блок „Бизнес старт” по Bloomberg TV Bulgaria, представи на присъстващите какви са очакваните градоустройствени промени в столицата и какви са стъпките за изграждането на нови сгради в процеса по планиране в 21-и век.



„От 2009 г., когато е приет сега действащият ОУП на Столична община, няма реализирано нито едно ново трамвайно трасе. Забавянето в реализацията на транспортната обезпеченост оказва влияние върху инвестиционните намерения в отделните райони. Закъснение има и в плановата обезпеченост. През последните години работата е съсредоточена върху т. нар. Южен ринг заради бурното развитие на имотния пазар и на инвестициите в южната част на София, това коментира Димитър Андонов от общинското предприятие „Софияплан“.



Какви са възможностите за добре обмислено и практически приложимо планиране на българските градове представи арх. Любо Георгиев, ръководител на „Екипът на София“. По негови думи повторното използване на съществуващите сгради е по-устойчиво от екологична и икономическа гледна точка.



„При 25% до 40% празни жилища в София бих се запитал дали политиката да се правят нови проекти, които са и по-скъпи, тъй като са с най-голяма нужда от инфраструктура, е по-удачна от интегрирането, стимулирането и използването на тези жилища по начин, от който всички печелят, и с уважение към частната собственост. „Не е необходимо София да се разстила във всички посоки, не можем и да си го позволим“, коментира Георгиев.



Инж. Георги Шопов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП), на сцената на събитието уточни, че посоката на развитие на града се определя от Общия устройствен план (ОУП).



Според него сложната административна уредба в София е значителна пречка пред строителните предприемачи и превръща получаването на строително разрешение в ад. „В София за покупката на терен, урегулирането му и изваждането на строително разрешение са нужни три-четири години, но капиталът не може да чака толкова време“, отбеляза председателят на Управителния съвет на НАСП.



Финал на дискусията постави темата за сертифициране на новото строителство, презентирана от Весела Вълчева-Макгий – директор пазарно развитие за централна и източна Европа, Green Business Certification Inc. (GBCI). Тя изтъкна, че не е необходимо сградата да бъде сертифицирана, за да е зелена, но за повече зелени сгради е нужно изискванията за обновяване на съществуващите и за новото строителство да се доближат до тези на водещите в света сертификационни системи.



„Преди десет години в България имаше три сертифицирани сгради, днес те са около 80“, допълни тя.



Бизнес дискусиите са част от програмата на Real Estate Business Forums, конкурсът, отличаващ най-добрите в сектора на недвижимите имоти спрямо изминалата година. Проектът се осъществява в унисон с цялостната мисия на водещата медия за недвижими имоти Imoti.net, част от Investor Media Group, да стимулира прозрачното и професионално развитие на имотния бизнес в полза на потребителите.



Генерален партньор на Real Estate Business Forums & Awards 2024 е Пощенска банка. Проектът се организира с подкрепата на Явлена недвижими имоти, ЕРА България, Unique Estates, New Estates, Националната асоциация на строителните предприемачи и Devin.



Институционални партньори на проекта са Български Съвет за Устойчиво Развитие, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Френско-българска търговска и индустриална камара, Международна федерация за недвижими имоти „FIABCI“, Камарата на строителите в България, Българската фасилити мениджмънт асоциация, Камара на архитектите в България и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес



Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR, Money.bg, сп. BusinessGlobal, Градът Медия Груп, вестник „Строител“ и Stolica.bg.

