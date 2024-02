БФБЛ представи 16 нови компании членове

На официална церемония Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – утвърдена бизнес асоциация, която насърчава и промотира прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие, посрещна своите нови членове. 16 водещи български и международни компании от различни сектори получиха своите сертификати за членство в БФБЛ – общността на отговорния бизнес. Срещата на високо ниво има за цел да представи компаниите, присъединили се към Форума през последните 6 месеца, и да даде възможност на гостите да споделят добри практики, опит и идеи за партньорство.



Събитието на 27 февруари 2024 г. се проведе в Planet Schwarz Tech Theatеr – иновативно пространство за вдъхновяващи събития и креативни срещи, и привлече над 80 представители на над 70 компании. Те бяха посрещнати от председателя на БФБЛ Левон Хампарцумян, който подчерта, че успешният и отговорен бизнес има водеща роля в изграждането на устойчиво работеща икономика и социално благоденствие. Михаил Петров, управител на Schwarz IT България, също приветства гостите и ги запозна с предимствата на Planet Schwarz Tech Theatre. Следните компании членове бяха представени от своите управители и висши мениджъри:



· АД „Боянов и Ко“ – адв. Борислав Боянов, управляващ партньор



· Домейн Бойар – Евгени Харамлийски, изпълнителен директор



· Частно училище „Св. Георги“ – Кремена Пенева, изпълнителен директор



· Бьорингер Ингелхайм България – Tомас Съндърланд, управител



· ДИСКОРДИА – Иван Басан, търговски директор



· Пролифт – Дамян Петров, управител



· Емпориум Пловдив – MGallery – Камелия Анастасова, директор продажби



· Александър Електрик – Александър Ангелов, управител



· Бетелгиус – Станимир Стайков, управител



· Униспед Инс – Йорданка Кляшева, управител



· Галардо недвижими имоти – Тома Станишев, управител



· Флътър Интернешънъл – Станимир Комитов, генерален мениджър



· АД „Кинкин и Партньори“ – адв. Владимир Кинкин, съдружник



· Метикс – Ивелина Джамбазова, търговски директор



· Интернет Медиа Груп – Любомир Атанасов, управител



· Екотой Сервиз – Филип Цветков, управител





Презентиращите запознаха аудиторията с приоритетите в своята дейност, като всеки от тях получи своя сертификат за членство в БФБЛ и копие от Стандарта за бизнес етика. Документът, разработен от организацията през 2001 г., е доброволен ангажимент от страна на компаниите да спазват 10 основни принципа на етично поведение.



Водеща на церемонията беше Ганиела Ангелова, лице на телевизия Bulgaria ON AIR. В края на вечерта се разигра и томбола с атрактивни подаръци, предоставени про боно от компании членове и съмишленици на БФБЛ: Шато Копса, Адифарм, Tavex, Хилтън, Домейн Бойар, Lidl, Алианс Принт, Хаят Риджънси София, Екофарм, Винена Изба „Копса“, SI Vending Spot, Инвестбанк, Кауфланд, Хаят Риджънси Правец, Vivacom, Villa Bellucci. Срещата завърши с коктейл и неформални срещи и разговори.



Платинени партньори на събитието бяха Schwarz IT и БАТ България.

