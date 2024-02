В „Бъдещето“ на 4 март: Повишава ли се действително ръстът на доходите в България?

„Бъдещето: Начин на живот“ представя перспективите за развитие у нас в 18:30 часа по Bulgaria ON AIR

За поредна година Bulgaria ON AIR организира поредица от експертни телевизионни дискусии, част от проекта „Бъдещето“, в които лектори с различни експертизи излизат на малкия екран, за да коментират пред зрителите какви са тенденциите и какво да очакваме в близкото бъдеще. Накъде върви светът, как да подобрим стандарта на живот и смарт ориентиран ли е българският потребител? Това са само част от въпросите, чиито отговори ще се опита да даде „Бъдещето: Начин на живот“ на 4 март в 18:30 часа. Модератор на дискусията ще бъде журналистът на Bulgaria ON AIR и продуцент на публицистичното предаване „Директно“ – Калина Донкова.



Докато издръжката на живот в България се повишава, данни на НСИ показват, че ръстът на доходите и разходите се изравнява, а на този фон приходите на българите растат с най-бързи темпове в ЕС. Повишава ли се действително стандартът на живот в България и какво успяват да си позволяват домакинствата у нас ще бъде първата тема на фокус в „Бъдещето: Начин на живот“. Експертен анализ по темата в студиото ще направи Георги Ангелов, старши икономист в Институт „Отворено общество“.



Как се променят нагласите на потребителите при търсене на жилище е въпросът, с който ще продължи телевизионната дискусия. Повече яснота и коментари по темата ще даде инж. Георги Шопов – председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи. За зрителите на политематичната телевизия инж. Шопов ще се опита да направи съпоставка между най-търсените мечтани домове и докъде стигат възможностите на купувачите с доходите у нас.



Ролята на висшето образование като предпоставка за качество на живот продължава да бъде актуална обществена тема, която поражда разнопосочни мнения и коментари. Своето компетентно мнение по темата в рамките на телевизионния проект ще изкаже проф. д-р Миглена Темелкова – ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи. На 4 март д-р Темелкова ще се опита да даде отговор на въпроса - кои са професиите, които предполагат най-високо заплащане у нас и създават ли университетите готови кадри за пазара на труда.



Лектор в проекта на Bulgaria ON AIR ще бъде и управителят на хипермаркет "Технополис" – Йордан Вакъвчиев. В дискусията той ще представи какви са предимствата на новите технологии и влиянието на пандемията в сектора. Кои са смарт уредите, които подобряват качеството на живот също предстоят да бъдат обсъдени в разговора.



Финал на изданието „Бъдещето: Начин на живот“ ще постави темата за целогодишния морски туризъм у нас и потенциала на България да се превърне в една от топ СПА и Welness дестинациите в Европа. Обстоен анализ по темата ще направи Любомир Стамболийски, търговски директор на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД". В студиото той ще коментира развитието на туристическия бизнес след пандемията и методите за привличане на нови туристи.



Проектът се осъществява със специалната подкрепа на НАСП, хипермаркет "Технополис", Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и Курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена".



Медийни партньори на мултиплатформения проект са Investor.bg, Dnes.bg, Az-jenata.bg и BGLOBAL.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...