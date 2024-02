Конкуренцията за едно работно място в IT сектора се е увеличила три пъти за година

Търсенето на специалисти в IT сектора у нас отчита лек спад през януари 2024 г., спрямо същия месец на предходната година

Търсенето на специалисти в IT сектора у нас отчита лек спад през януари 2024 г., спрямо същия месец на предходната година, сочат данни на специализирания Job Board за IT обяви на DEV.BG. Спадът е от близо 3500 до 2300 обяви, съответно за двата посочени месеца.



В същото време интересът към позициите нараства двойно – от 13 153 през януари 2023 г., до 27 100 за първия месец на текущата година. По-големият брой на кандидатурите обаче се дължи не на дефицит на работни места, според Светослав Димов, главен изпълнителен директор на DEV.BG, а на три основни причини:



„Увеличи се броят на активно търсещите кандидати, които преди са разчитали само пасивно да получават предложения от приятели или специалисти по подбор. Освен това един човек кандидатства средно на повече обяви в сравнение с 2021-2022 година. И не на последно място търсещите работа все по-често се обръщат към нас като специализирана платформа за технологични позиции.“



От компанията отчитат, че конкуренцията за едно работно място през последната година се е увеличила три пъти — ако през януари 2023 г. е имало средно четири изпратени CV-та за една обява, то през същия месец на 2024 г. броят им вече достига дванадесет.



През януари 2024 г. (под)категориите от обяви, които се радват на най-голям интерес от страна на търсещите работа, са Junior/intern позиции, JavaScript, Backend development, Frontend development, PM/BA. Най-голямо внимание са привлекли свободните позиции в София, където има и най-висока концентрация на IT работодатели, следвани от изцяло дистанционните възможности за работа, Варна, Пловдив, Русе и Бургас.



По отношение на технологиите при Backend най-голям интерес и най-много кандидатури през януари 2024 г. е имало за Java позиции, .NET и PHP. При Frontend технологиите през същия месец, водещи по брой получени кандидатури са обявите за JavaScript и React. В категорията PM/BA and more най-привлекателни са били позициите за IT Project Management и IT Business Analyst. Най-новите категории в Job Board-а на DEV.BG — Product Ownership, Customer Support и Hardware & Engineering, също започват да се радват на интерес от страна на търсещите работа.



“Въпреки спада в броя отворени позиции, търсенето на IT специалисти с опит продължава да надвишава предлагането. Сега говорим за „нормализация“ и „отрезвяване“, които ще доведат до разумен баланс между очакванията на работодателите и търсещите работа — нещо, което се случва след всеки болезнен икономически цикъл”- добавя още Светослав Димов.

