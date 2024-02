Real Estate Business Forums 2024 с първа за годината конференция в София на 29 февруари

Форумът на тема „Стандарти на бъдещето в средата ни на живот“ ще се проведе в Интер Експо Център

Real Estate Business Forums 2024 стартират с първа експертна дискусия в София на 29 февруари в Интер Експо Център. Конференцията на имотния бранш ще започне в 14:00 часа и ще запознае присъстващите с развитието на отделните територии в столицата. Какви са възможностите за чист въздух в София и може ли да има нулев въглероден отпечатък – тези и други актуални, касаещи обществото, въпроси ще намерят своя отговор през анализите и коментарите на лидерите в имотния сектор. Първият форум за годината ще бъде официално открит от Снежана Стойчева -организатор на проекта Real Estate Business Forums & Awards.



Конференцията ще започне с бизнес панел на тема: „Пазарът на недвижими имоти“. Негов модератор ще бъде Снежана Стойчева. След подробен анализ на имотния пазар в София и региона, темите, които също ще бъдат засегнати, са: Пазарът на имоти във високия сегмент, жилищното кредитиране и очакваните промени след приемането на България в Еврозоната. Пред присъстващите в залата своите оценки и коментари ще представят Анас Хамид от Явлена, Весела Илиева от Юник Естейтс и д-р Мирослав Владимиров – преподавател в Икономическия университет във Варна и член на СД на ЕРА България.



Присъстващите ще имат възможността да се запознаят от първо лице с работата на Фондация „Очи на четири лапи“ през историята на незрящия Ерол Йенер и неговото куче – водач Тобо.



Финал на първият за годината форум ще постави дискусия на тема: „Стандарти на бъдещето в средата ни на живот“. Модератор на беседата ще бъде Роселина Петкова – водеща в бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria. На фокус в разговора ще бъдат устойчивата градска среда, възможностите при планиране на градовете, зелените кредити и новото строителство в София. Лектори на сцената ще бъдат: Арх. Жоржета Рафаилова - директор на Софияплан, арх. Любомир Георгиев – ръководител на Екипът на София, инж. Георги Шопов – председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи и Весела Вълчева-Макгий – директор пазарно развитие за централна и източна Европа, Green Business Certification Inc. (GBCI)



Бизнес дискусиите са част от програмата на Real Estate Business Awards, конкурсът, отличаващ най-добрите в сектора на недвижимите имоти спрямо изминалата година. Проектът се осъществява в унисон с цялостната мисия на водещата медия за недвижими имоти Imoti.net, част от Investor Media Group, да стимулира прозрачното и професионално развитие на имотния бизнес в полза на потребителите.



Генерален партньор на Real Estate Business Forums & Awards 2024 е Пощенска банка. Проектът се организира с подкрепата на Явлена недвижими имоти, ЕРА България, Unique Estates, New Estates, Националната асоциация на строителните предприемачи и Devin.



Институционални партньори на проекта са Български Съвет за Устойчиво Развитие, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Френско-българска търговска и индустриална камара, Международна федерация за недвижими имоти „FIABCI“, Камарата на строителите в България, Българската фасилити мениджмънт асоциация, Камара на архитектите в България и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес



Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR, Money.bg, сп. BusinessGlobal, Градът Медия Груп и вeстник „Строител“.

