УНСС ще си партнира със зелена компания от Италия за еко решения срещу пластмасата за еднократна употреба

Университетът ще си сътрудничи с българo-италианското дружество „ДМД Консулт 1“ ООД (DMD Eco World), което е изключителното търговско представителство на италианския завод Green World SRL, който произвежда 100% органично, биоразградими и подлежащи на компостиране, гъвкави опаковки за еднократна употреба.



Под документа подписите си поставиха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, д-р Томазо Ловати, генерален мениджър на Green World, Даниела Димитрова, управител на ДМД Консулт 1 ООД.



В рамките на събитието се проведе и дискусия на тема „Зелени екологични решения, алтернатива на пластмасите за еднократна употреба и управление на отпадъците“.



„Нашият университет е институция, ангажирана с устойчивото бъдеще. Само за няколко години реализирахме редица проекти за енергийна ефективност. УНСС разполага с два фотоволтаични парка, изградени върху покрива и върху новоизградения паркинг на университета. Това го превръща в първия български енергийно независим университет със система „Умен дом“ за управление на ресурсите“, подчерта ректорът проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че университетът е и координатор на Националната мрежа за решения за устойчиво развитие – SDSN Bulgaria, създадена от ООН за насърчаване на изпълнението на Целите за устойчиво развитие на световната организация. „УНСС приема годишно около 6000 студенти. Приемаме като наша мисия не само да образоваме тези млади хора, но и да създадем устойчиви навици за опазване на околната среда“, заяви проф. Димитров.



„Пристигнах специално, за да споделя с вас, какво всъщност направихме ние, за да се разпространят нашите продукти в целия свят, включително и в България. Не става въпрос само за търговски продукти, тук става въпрос за едно глобално културно участие, всеки един от нас трябва да има мъничък принос и да участва в устойчивото развитие на нашата планета. Считам се за късметлия, защото Италия беше страната, която първа посрещна предизвикателството за решаване на този проблем и се радвам, че мога сега да споделя с вас нашия опит и как постигнахме тези резултати“, заяви д-р Томазо Ловати.



„Ние сме българска компания, която държи търговските права на едно прекрасно производство, което е започнало много отдавна в Италия. Заводът, който представляваме е първият в света, който разработва продукти със 100% органично съдържание на суровини, биоразградими и подлежащи на компостиране гъвкави опаковки за еднократна употреба. Това, което ни е водило през годините е, че опазването на околната среда, екологията е в името на младите хора. Искам да благодаря на УНСС, че ще бъде проводника към младите, защото дори и слогана ни навсякъде е „Ние не наследяваме земята, ние я взимаме назаем от нашите деца“, каза Даниела Димитрова.



Д-р Томазо Ловати изнесе презентация и запозна присъстващите с добрите практики при управление на отпадъците, сегментите на приложение на биопластиката, кръгова икономика и биоразграждането.



„По последни статистически данни средно европеецът генерира между

400 – 500 кг отпадъци годишно. Около 20% от тях са органични отпадъци, т.н. „мокри“, а над 50% е пластмаса. Ако не се управляват правилно те се натрупват върху почвата. Натрупването им води до опасни за хората последствия, защото вредните вещества по въздух, почва и вода винаги достигат до тях“, подчерта д-р Томазо Ловати.



Във форума участваха Роберто Санторели, председател на Конфиндустрия България, Магдалена Котупова, представител на веригата „Mr. Bricolage", Павлета Чамова и Доротея Шевченко, представители на фармацевтичната верига „Sopharmacy“ и Гергана Атанасова, представител на фирма „Humana People to People“.



DMD Consult 1 Ltd. е изключителното търговско представителство на италианския завод GREEN WORLD SRL., който произвежда 100% органично - биоразградими и подлежащи на компостиране гъвкави опаковки за еднократна употреба.



Заводът е първият в Европа, който разработва продукти със 100% органично съдържание на суровини, включително по отношение на използваните багрила.



Чрез брандовете си BIOCARTENE® и BIOCARTEX® постигат стабилна формула на готовите продукти, които поради своя органичен състав и компостируемост са уникален инструмент за реална кръгова икономика.



Продуктите са сред малкото, които имат едновременно три сертификата за компостиране и безопасност - OK Compost Home, OK Compost Industrial и Seedling logo.



Наличието на сертификат OK Compost Home, позволява на тези опаковки да се изхвърлят с битови отпадъци и не изисква отделното им изхвърляне и сортиране.



Наличието на сертификат Seedling logo # 7P2186, гарантира, че тези продукти са безвредни.



Работи с картофени и зеленчукови нишестета, при които случаят на третиране с ГМО не съществува в сравнение с аналози от царевично нишесте или захарна тръстика.



Днес фабриката е световна референция за качеството на готовите продукти.

