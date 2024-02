Големите централни банки запазиха нивата на основните си лихви. Задават ли се намаления на ставките?

Илиян Цвейн, БТА



Големите централни банки вече сигнализират, че вероятно ще понижат основните си лихви през идните месеци, слагайки край на най-агресивния цикъл на затягане на паричната политика от десетилетия, тъй като инфлацията отслабва в много страни.



Централните банки на САЩ, Обединеното кралство и Швеция оставиха без промяна лихвите си тази седмица, последвайки идентичната стъпка, предприета по-рано от Европейската централна банка.



Ройтерс обобщава последните лихвените решения на някои от големите централни банки по света.





Европейската централна банка



Европейската централна банка остави лихвените проценти непроменени на достигнатото рекордно високо ниво, след заседанието си на 25 януари. Малко по-меката позиция на банката по отношение на инфлацията обаче предостави на пазарите намек, че започва да се обмисля смекчаване на лихвите.



Анализаторите смятат, че ЕЦБ може да бъде първата голяма централна банка, която ще намали лихвите. Мнозина оценяват на приблизително 90 процента вероятносттта за намаление на лихвените проценти с 25 базисни пункта (0,25 процентни пункта) през април. До края на годината се очаква лихвите на ЕЦБ да спаднат с около 140 базисни пункта.



Управлението за федерален резерв



Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ запази нивата на лихвите в диапазона 5,25 - 5,5 на сто след заседанието си в сряда, 31 януари. Президентът на институцията Джером Пауъл каза след края на срещата, че лихвите са достигнали своя връх и ще се понижат през следващите месеци, тъй като инфлацията продължава да спада.



Той обаче не успя да обяви победа в двегодишната си борба с инфлацията, което помрачава надеждите на инвеститорите за намаление на ставките след срещата на УФР на 19-20 март. Сега инвеститорите очакват първото намаление през май, като се предвижда лихвите да спаднат със 144 базисни пункта до края на годината.





"Банк ъв Ингланд"



Централната банка на Великобритания - "Банк ъв Ингланд" (Bank of England), също остави лихвите си на достигнатия почти 16-годишен максимум от 5,25 на сто в четвъртък, 1 февруари. Банката смекчи позицията си относно това кога може да започне да ги намалява.



През декември британската инфлация е нараснала неочаквано до 4 на сто, което тушира пазарните очаквания, че централната банка ще понижи разходите по кредитите още през май. Сега търговците оценяват приблизително на 50 процента шанса за намаление с 25 базисни пункта през юни.



Норвежката централна банка



Норвежката централна банка - "Норгес банк" (Norges Bank), която предприе изненадващо повишение на лихвите си през декември, също реши да запази нивото на ставките след заседанието си на 25 януари. Така основната лихва се запази на ниво от 4,5 на сто. От банката обаче съобщиха, че разходите по заемите ще останат високи още "за известно време". Основната инфлация в Норвегия падна до 15-месечно дъно от 5,5 на сто през декември. Укрепналата норвежка крона смекчава цените на вноса.





Централната банка на Швеция



Централната банка на Швеция – "Риксбанк" (Riksbank), остави основния си лихвен процент на ниво от 4 на сто в четвъртък, 1 февруари, и заяви, че може да успее да изтегли напред първото си понижаване на лихвите, ако инфлацията в страната продължи да се забавя. Мнозинството от анализатори са на мнение, че "Риксбанк" ще започне да облекчава паричното предлагане още през май или юни.





Канадската централна банка



Канадската централна банка - "Банк ъв Канада" (Bank of Canada). задържа лихвите си за четвърти пореден път на равнище от 5 на сто на 24 януари.



Докато базисната инфлация все още е повод за безпокойство, фокусът на банката се измества към това кога да намали разходите по заемите, вместо дали да ги увеличи отново. Инвеститорите смятат, че банката ще прибегне до намаление с 25 базисни пункта до юни.





Японската централна банка



Японската централна банка - "Банк ъв Джапан" (Bank of Japan), запази свърлибералната си парична политика и след заседанието си на 24 януари. Банката обаче сигнализира, че има условията за постепенно премахване на нейните огромни стимули, което предполага, че скоро може да сложи край на отрицателните лихвени проценти.



Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакват "Банк ъв Джапан"да предприеме този ход до април. Основната инфлация в Япония се забави за втори пореден месец през декември, но остана над целта на централната банка от 2 на сто.

